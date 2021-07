Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det hører ikke akkurat til vår varegruppe, sier Bjørn Trygve Olsen.

Han er salgsleder ved Byggmakker Steinkjer. Butikken fikk nok en leveranse selvtester for covid-19 denne uka.

I en liten måned har de hatt slike i butikk, blant maling, verktøy og trelast.

– Vi har ikke så mye etterspørsel. Men vi ser at det går mer og mer. Det vil nok stige etter hvert. Jeg tror det er lurt at dette er tilgjengelig, særlig nå når det er ferietid, sier han.

Byggmakker-kjeden har solgt totalt 2000 slike selvtester siden de startet salget i juni.

Også butikkjeden Normal, som selger alt fra sminke og sjampo til sjokolade og dyremat, har begynt å selge samme type test.

Men er de trygge – eller bør vi styre unna?

HURTIGTESTER OG BYGGEVARER: Bjørn Trygve Olsen ved Byggmakker Steinkjer. Foto: Adrian Tørring Haug / NRK

Byggebransjen ble hardt rammet

Ifølge Olsen i Steinkjer retter de ikke salget av hurtigtestene for covid-19 mot privatpersoner.

– Det er ikke basert på privatmarkedet, men for håndverkere, forklarer han.

Det bekrefter direktør for kommunikasjon i Byggmakker, Petter Knutsen.

– Bygg- og anleggsbransjen har vært hardt rammet under koronapandemien. Vi vil tilby hurtigtestene som en del av servicen til våre proffkunder.

Han understreker at de minner kundene om å oppsøke teststasjoner om selvtesten er positiv.

Det gjør også administrerende direktør i Normal, Thomas Harvik.

Oppfordrer folk til å teste seg på nytt ved positivt svar

Harvik forteller at testen Normal selger er en selvtest for antigen og at den er ment for hjemmebruk. Slike selvtester erstatter ikke medisinske hurtigtester og PCR-tester som utføres av helsepersonell, understreker han.

– Dersom selvtesten gir positivt svar, må man snarest oppsøke sitt lokale testsenter for medisinsk testing og slik at smittesporing ivaretas, sier Harvik og følger opp.

– Vi er jo alle kjent med hvordan vi skal agere ved mistanke om smitte, altså at vi skal teste oss via våre lokale testsentre og i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger.

Viktig å utføre testen helt riktig

Selvtester er ikke like treffsikre som ordinære laboratorietester.

Men de du får kjøpt i de nevnte norske butikkene, og på apoteker, skal være rundt 95 prosent sikre.

Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, sier de holder samme standard som hurtigtestene som brukes i det offentlige.

– Hvis de brukes på riktig måte av personer som reelt sett er smitteførende, vil de oftest gi et korrekt resultat, sier Nakstad.

Når du skal teste deg selv, uten hjelp fra helsepersonell, må du påse at du ikke gjør noe feil.

Hurtigtester skal tas i fremre del av nesen. Prøvepinnen skal roteres på en bestemt måte.

– Det kan være en fordel å gjøre dette foran et speil, da blir det lettere å gjøre det på korrekt måte, sier Nakstad.

Som så ofte ellers, gjelder det å lese bruksanvisningen.

Kjøpe covid-19-hurtigtester på nett?

En pakke inneholder det du trenger for å sjekke deg for koronaviruset; prøvepinne for nesen, en væske du stikker pinnen i og et brett som analyserer prøven.

CE-MERKING: Det er et krav at selvtestene er CE-merket. Normal og Byggmakker selger samme type selvtest. Også apoteker selger tilsvarende. Foto: Adrian Tørring Haug / NRK

Selv om Nakstad altså ikke er bekymret for de nevnte selvtestene, er det andre han ber deg styre unna:

– Det finnes også andre tester som kan bestilles på internett som ikke er spesielt gode.

Selvtestene du får for under en hundrings i norske butikker, skal være CE-godkjent.

Det er en merkeordning for EØS-land, ment som informasjon til myndighetene om at sikkerhetskravene er oppfylt.

Jobber med system for mer selvtesting

Allerede i vår ble det innført et system for selvtesting på ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo og Bergen.

Erfaringene med det var gode, sier Nakstad.

Nå jobber Helsedirektoratet og FHI med å lage et system for mer selvtesting utover høsten, som et supplement til kommunal testing.

– Kan vi se mer bruk av slike tester i forbindelse med arrangementer, idrett og sosiale lag for å «klarere» folk som skal delta?

– I første omgang tror jeg vi vil se økt bruk av adgangstesting innenfor det systemet som allerede er etablert, Men hele TISK-konseptet endrer seg stadig og selvtester vil nok bli brukt mer i tiden fremover.

Hva er TISK? Ekspandér faktaboks TISK er Norges hovedstrategi for å begrense spredningen av covid-19. TISK står for testing, isolering, smittesporing og karantene.