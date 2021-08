Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Endringen gjelder fra 16. august og unntar barn og unge under 18 år fra smittekarantene, om de tar en koronatest i samsvar med retningslinjene.

Unntaket gjelder kun for dem som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nærkontakter til den med koronasmitte.

Det anbefales at skoler og barnehager åpner på grønt nivå. Samtidig skal kommunene selv vurdere egen smittesituasjon og om dette er forsvarlig.

– Lite gjennomtenkt

Steffen Handal, leder for Utdanningsforbundet, er engstelig på vegne av skole- og barnehagelærerne.

Leder for Utdanningsforbundet, Steffen Handal, er ikke videre imponert over de nye endringene. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Vi er bekymret for en fjerde smittebølge, og at det skal øke smitten blant barn og unge. Regjeringen burde vært raskere på å prioritere lærerne i vaksinekøen. At de ikke er fullvaksinerte før skolestart er ikke godt nok, mener Handal.

Kommunene har selv kunne prioritere om de har ønsket å tilby ansatte i barnehager og skoler en andre vaksinedose før skolestart. Handal synes regjeringen har vært utydelige.

– Regjeringen har sagt de har ønsket å prioritere lærere siden før sommeren. Kommunene opptrer ulikt, og det virker ikke som om noen vet hvordan de skal få fullvaksinert alle lærerne.

Kan også gjelde for dem over 18

I skrivet fra Helsedirektoratet står det at reglene gjelder for personer under 18 år som «ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter til den smittede personen».

Det kommer også en ny bestemmelse som gir kommuneoverlegen myndighet til å bestemme at unntaket også gjelder for personer over 18 år.

Det samme gjelder for elever over 18 år på videregående og universitet.

Helsedirektoratet har støtte fra FHI i sine vurderinger.

– Helsedirektoratet og FHI anser dette som særlig viktig for barn og unge for å minimere uforholdsmessig bruk av karantene, står det i brevet.

Målet er at barn og unge skal ha en så normal hverdag som mulig, med ordinære skole- og barnehagetilbud.

Hver enkelt kommune bestemmer

I skrivet fra Helsedirektoratet står det også at det er opp til hver enkelt kommune å selv bestemme hvordan testingen skal gjennomføres.

Testing på kommunal teststasjon : Test ved teststasjon kan medføre lang reisevei, men gir god kontroll på hvem som møter opp. Kan være hensiktsmessig i påvente av at alternativ 2 og 3 etableres.

: Test ved teststasjon kan medføre lang reisevei, men gir god kontroll på hvem som møter opp. Kan være hensiktsmessig i påvente av at alternativ 2 og 3 etableres. Selvtesting : Nærkontakter får utlevert utstyr med bruksanvisning og tilgang på veiledning. Yngre barn kan eventuelt testes hjemme av sine foresatte. Alle positive tester må bekreftes med ny test i regi helsetjenesten.

: Nærkontakter får utlevert utstyr med bruksanvisning og tilgang på veiledning. Yngre barn kan eventuelt testes hjemme av sine foresatte. Alle positive tester må bekreftes med ny test i regi helsetjenesten. Testing i institusjon: Testen tas i barnehage eller på skolen. Her kan kommunen stille med helsepersonell. Selvtesting under tilsyn kan være et alternativ fra ungdomsskolen og oppover.

Dersom testing ikke kan utføres, må karanteneperioden gjennomføres.

Husstandsmedlemmer, kjærester eller elever som bor på samme hybel på fortsatt være i karantene.

