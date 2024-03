Tar oppgjør med egen russetid: – Helt absurd hvordan det har utviklet seg

Saka oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Mange russ er lei av den ekstreme feiringen, med millionbudsjett, grupper og opptaksprøver.

En undersøkelse gjort på videregående skoler i Oslo, Buskerud, Østfold og Akershus viser at ungdommene selv ønsker endring.

Russens hovedstyre er klar over problemene med store kostnader og lukkede grupper. De understreker at dette kun gjelder for en liten gruppe russ.

Ombud for barn og unge i Akershus, Buskerud og Østfold sier det blant annet er to grunner til at feiringa har blitt ekstrem. Foreldre og skole har tenkt at dette er noe russen må få styre selv, i tillegg til at markedsaktørene har kommet på banen med et bilde av hvordan russetida skal være.

Et forslag (fra Russens hovedstyre) for å inkludere alle er at skolene arrangerer russekro. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Vi synes det er sjukt, sier jentene i russegruppa Quellsmat fra Trondheim.

Det er reaksjonen når de hører at noen russ må gjennom «prøvevors» og auditions for å være med i en russegruppe.

Der skal man finne ut hvem som er «kule nok» til å være med i en gruppe.

– Det er helt absurd hvordan det har utviklet seg.

Les også Scott (26) fra Løten leier ut russebuss til 2,5 millioner kroner

Trondheimsrussen er ikke alene om å mene det.

En undersøkelse gjort på de videregående skolene i Oslo, Buskerud, Østfold og Akershus viser at ungdommene selv ønsker endring.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Russefeiringa har eskalert».

Russen er lei

– Et flertall av unge ønsker en endring, og det må vi hjelpe de til å få, sier Henrikke Bugdø-Aarseth som står bak undersøkelsen.

Henrikke Bugdø-Aarseth sier at russen er lei av grupper og vil ha et fellesskap. Foto: Viken Fylkeskommune

Hun er seniorrådgiver i ombud for barn og unge i Akershus, Buskerud og Østfold. Det er de som står bak undersøkelsen, hvor elever på alle trinnene på videregående ble spurt.

Undersøkelsen viser at de unge vil ikke ha grupper og vil ha mindre pengepress.

Opptaksprøver

– Det går for langt når unge må gjennom opptaksprøver som «prøvevors» for å ha en mulighet til å bli inkludert, sier Simen Preus Dovland.

Han er presse- og kommunikasjonssjef i Russens hovedstyre. De kjenner til problematikken med store kostnader og lukkede grupper, men understreker:

– Vi mener dette kun stemmer for en liten gruppe russ. Det er et reelt problem i noen miljøer, som må bli tatt på alvor.

Dovland sier at de ekstreme eksemplene ikke representerer russ flest. Foto: Privat

Hovedstyret understreker at det ikke er så svart-hvitt som media, politikere og voksne vil ha det til. De ekstreme eksemplene representerer ikke russ flest.

Ekstrem russefeiring

Selv om man ofte hører om russen i Oslo og Bærum, understreker Henrikke Bugdø-Aarseth at man ser problemer over hele landet.

– Vi ser utfordringer uansett om man er i Halden, i Bærum eller på Gol. Dette er en generell utfordring vi må ta tak i.

Hun sier det er en sammensatt årsak til at russefeiringen har blitt mer ekstrem, men at det gjelder særlig to ting:

Får styre selv

– Det ene er at vi voksne har latt ungdom styre med dette selv.

Hun sier at skolen har sagt russetida er privat, også har foreldre tenkt at ungdommene har blitt så store at de må få bestemme selv.

Markedet

Når foreldre og skole har trukket seg til sides, har markedsaktørene kommet inn.

– De har laget en feiring som ungdom tror de må ha, men det må de jo ikke. Markedsaktører vil selge og tjene penger på bekostning av våre ungdommer.

Hun mener det har blitt for stort og vanskelig for ungdommene og ordne opp i dette selv, nettopp på grunn av markedsaktørene.

– Klarer de som står rundt med makt å sette noen rammer som ungdommene kan feire innenfor? Det kan man selvfølgelig gjøre, så dette skal vi få til.

Fellesskapet er motivasjonen

Dovland i Russens hovedstyre sier de ønsker at alle skal ha en fin, trygg og inkluderende russetid.

Et av forslagene er at skolene arrangerer russekro for å inkludere alle.

– I undersøkelsen ba vi russen komme med forslag til hva de ønsker. De ønsker et fellesskap, sier Henrikke Bugdø-Aarseth.

For russen er det fellesskapet som er det viktigste. Foto: Borghild Kvæven / NRK

Quellsmat-jentene er enig i at det fineste med russetida er fellesskapet.

– Man kommer inn i et fellesskap med en gang man tar på seg dressen. Russetida er et fint konsept, men det har bare gått litt langt.