Skal redusere saltet i spekemat

Nordmenn får i gjennomsnitt i seg to teskjeer salt om dagen og det er dobbelt så mye salt som anbefalt.

Sammen med helsemyndighetene har bedrifter et mål om å redusere saltinnholdet i 100 matvarekategorier. Det er varer vi bruker mest av.

For trefjerdedeler av saltinntaket hos nordmenn kommer fra industribearbeidede matvarer og mat på serveringssteder.

Det er forskere ved SINTEF som i samarbeid med Grilstad skal redusere saltmengden i spekemat uten at det går ut over smak og konsistens.

Vil kutte saltinnhold

Til nå har det vært utfordrende å kutte saltet i spekemat. Derfor har Grilstad bestemt seg for å forske på saken.

Håpet er å utvikle produkter der de kan redusere saltinnholdet med opptil 30 prosent, skriver gemini.no.

– Forskning må til for å gi oss nødvendig kunnskap om prosesser knyttet til både salting, modningstider og smak, sier kvalitetssjef i Grilstad, Solveig Uglem.

Grilstad ønsker å lansere produkter med lavere saltinnhold og redusere saltnivået over tid for eksisterende produkter.

Forsker ved SINTEF, Kirsti Greiff, skal gjennom forskning bidra til å redusere salt i spekemat. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Utfordrende

SINTEF-forsker Kirsti Greiff tror løsningen kan være bruk av andre typer salter og muligens å henge spekematen lenger til tørking.

Prosjektet "Energieffektiv produksjon av saltredusert spekemat" hos Grilstad AS og samarbeidspartnere har prosjektperiode 2017–2020.

Styrene i Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter og for Forskningsmidler over Jordbruksavtalen har bevilget 8,45 millioner kroner til prosjektet.