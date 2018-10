Her får russen spasmer av livsfarlig stunt

– Jeg blir helt tom for ord etter å ha sett disse videoene. Det blir som å spille russisk rulett. Folk leker jo med sitt eget liv, sier russepresident ved Thora Storm videregående skole i Trondheim, Live Wahl Gellein.

Hun er rystet etter å ha sett videoer på Snapchat-kontoene til den såkalte «Russekongen» av folk som prøver seg på den såkalte «Blackout-challenge».

Denne trenden er ikke ny, men den kan være livsfarlig. Flere elever har testet den ut, og i 2016 skal en tolv år gammel gutt fra Bodø ha dødd etter å ha prøvd utfordringen.

– Det er synd at folk velger å gjøre så drastiske ting for å få ti sekunder med oppmerksomhet, sier Gellein.

Russepresident ved Thora Storm videregående i Trondheim, Live Wahl Gellein. Foto: privat

Deler for underholdningens skyld

«Blackout-challenge» går ut på at man hyperventilerer, kveler hverandre, eller presser hverandre hardt mot brystet, slik at man besvimer.

Tidligere har man blant annet sett videoer på Snapchat-kontoene til «Russekongen» av ungdommer som drikker Zalo, kaster dartpiler på hverandre, dunker hodet i doskåla, og hopper ut fra biler i fart.

Videoer av folk som filmer bak rattet blir også lagt ut på Snapchat-kontoene til «Russekongen». Her filmer en person bak rattet mens han eller hun kjører i tilsynelatende 300 km/t. Foto: privat

Men nå har altså «Blackout-challenge» blitt en stor trend på de populære kontoene. Russ over hele landet sender inn videoer, forteller mannen bak aliaset «Russekongen» til NRK.

– Jeg oppfordrer ingen til å gjøre noen av disse tingene. Ungdom er ungdom, og de kommer alltid til å gjøre dumme ting, enten de blir filmet eller ikke, sier mannen i 20-årene, som ønsker å være anonym.

Han forteller at han får tilsendt rundt 40 videoer av folk som får hverandre til å besvime, og opptil 300 andre videoer og bilder. Disse blir daglig sett av over 50.000 personer, hevder «Russekongen».

– Jeg bare underholder ungdommen. Om folk ikke liker det jeg legger ut, så er det bare å slette meg som venn – verre er det ikke, sier han.

– Har du noen grenser for hva du legger ut?

– Ja, jeg har grenser. Jeg legger ikke ut videoer som ser ut til å være filmet uten samtykke. Jeg deler heller ikke noe som inneholder mobbing, sier han.

– Kan gå galt

Lege ved Munkholmen legesenter i Trondheim, Kari Løvendahl Mogstad, mener det i noen tilfeller kan være livsfarlig å prøve å få folk til å besvime. Hun mener russetiden for enkelte har tatt av i feil retning.

– Jeg syns de har gått for langt. Russetiden har for enkelte tatt helt av i feil retning. Selv om jeg mener det er en super tid til å ha mye gøy og festing, så er dette noe helt annet, sier Mogstad og fortsetter:

– Når man besvimer, kan man falle og slå seg. Det er særlig farlig for dem som kanskje har bakenforliggende sykdommer. Det kan være sykdommer man vet om, eller en hjertesykdom, epilepsi, eller andre ting som man ikke vet om.

​​​​​​​Lege ved Munkholmen legesenter i Trondheim, Kari Løvendahl Mogstad har sett at ungdommer prøver å få hverandre til å besvime før, og mener det er uforsvarlig, og farlig å gjøre. Foto: Karina Jørgensen / NRK

Styrker fordommene

Russepresident skjønner at russen ønsker å ha det gøy, men at det noen ganger kan gå for langt.

– Det er liksom litt stas å havne på kontoene til «Russekongen», men det er synd at noen går så langt for å komme dit, sier Gellein.

Russepresidenten mener slike påfunn styrker fordommer folk har mot russen.

– Det er mye snakk om at russen er så uansvarlig, og jeg mener russen har nok fordommer mot seg. Da bør ungdommen prøve å bryte ned disse fordommene, ikke gjøre de verre, sier hun.