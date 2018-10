Videoer avslører russ som drikker såpe og knuser glass med hodet

– Russen liker å vise seg frem og bli sett, og de trenger en plattform hvor de kan gjøre det. Det har tatt helt av i det siste, sier mannen i 20-årene som står bak kontoene til «Russekongen».

Instagram-kontoen har over 30.000 følgere, mens historiene på Snapchat blir sett av over dobbelt så mange.

I videoene ser man ungdommer som hopper ut av biler i fart, drikker Zalo, svir hverandre med sigaretter og kaster dartpiler på hverandre, knuser glass mot panna eller løper med hodet først inn i busskur og vegger.

Det er russen selv som sender inn videoene for at de skal bli delt videre. Det kommer inn rundt 50 videoer daglig

Mannen bak kontoene får tilsendt videoer fra russen og deler dem videre under navnet «Russekongen». Foto: Rahand Bazaz/NRK

Mannen ønsker av personlige årsaker å være anonym. Han forklarer at kontoene ble startet for flere år siden og at de bare har vokst seg større og større.

– Det skjer daglig at jeg får inn videoer som jeg ikke kan vise til folk, fordi de er for drøye. Det kan være ting som krenker andre. Jeg dropper å dele mobbing, trakassering eller slåssing, for jeg vil holde meg innenfor lovene, forteller han.

Kan være farlig

Et av stuntene som har tatt av de siste ukene er å drikke Zalo, sjampo eller såpe. Det bekymrer seniorrådgiver Anita von Krogh hos Folkehelseinstituttet.

Ifølge Anita von Krogh hos Folkehelseinstituttet kan det være farlig å få Zalo i luftveiene. Foto: Rahand Bazaz/NRK

– Hvis du drikker mengder med Zalo, kan du bli kvalm, få vondt i magen, kaste opp og få diaré. Men hvis du får det i luftveiene, så er det farlig. Du kan få kjemisk lungebetennelse, som ikke er så lett å behandle, sier hun og legger til:

– Når du er frisk og sunn, så er det veldig dumt å prøve på noe som kan gjøre deg syk.

– Dunker hodet i doskåla

Trenden skal ha startet hos produsentduoen Juur, som har laget flere russelåter de siste årene.

– Det hele startet med at en av oss drakk Zalo som et stunt og delte det på Snapchatkontoen vår. Det var ikke hensikten at folk skulle kopiere det. Men vi har verdens sjukeste fans, som sjokkerer oss gang på gang, skriver de i en e-post til NRK.

Russekongen mottar et titalls videoer av russ som drikker Zalo og sjampo hver dag. Foto: Skjermdump/Russekongen

I en av sangene synger de: «Jeg går i pluss i kromosomer, mann. Tar en shot lunka Zalo når jeg kan».

I april fortalte de til studentavisen Journalen at også de mottar videoer fra fans, blant annet av folk som tenner på sitt eget ansikt.

– Inspirert av sangtekstene våre, sender folk filmer av at de dunker hodet i doskåla, og hopper inn i vegger.

Både Russekongen og Juur understreker at de ikke oppfordrer russen til å gjøre stuntene.

– Dersom du velger å dunke hodet i doskåla eller tenne på ditt eget ansikt, er det kanskje like greit med en tur til legen uansett, sier de.

Produsentduoen Juur på scenen med en flaske med Zalo. Foto: Victor Gelius

– Ikke så morsomt når de blir edru

Elev-, lærling- og mobbeombud for videregående skoler i Østfold, Henrikke Bugdø-Aarseth, synes det er trist at ungdom sender inn bilder og video av ting de ellers ikke ville ha gjort.

– Det er nok kult og morsomt akkurat når det skjer. Så er det kanskje ikke like morsomt når de blir edru eller russetiden er over. Det kan også hende at personen som er med på bildet eller filmen ikke ønsker at det skal deles. Da er det også ulovlig, sier hun.

Hun får støtte av russepresident Taj-Jeanette Nordhagen Strømsås ved Greåker videregående skole.

Russepresident Taj-Jeanette Nordhagen Strømsås synes folk bør rapportere inn brukeren til Snapchat. Foto: Privat

– Med så mange følgere kommer et enormt stort ansvar. Jeg vil råde folk til å rapportere det til Snapchat slik at kontoen blir blokkert. Så er det viktig å belyse at det faktisk bare er et fåtall som driver med dette. De fleste holder seg unna, sier hun.

«Russekongen» selv mener at russen bør få lov til å drikke Zalo hvis de vil det selv.

– Jeg var selv russ i fjor og vet at man lett kan gå over streken. Men jeg synes voksne skal la dem være, så lenge de ikke gjør noe ulovlig. Hvis de er på fest og koser seg med å drikke Zalo, så la dem få gjøre det og få dårlig mage.