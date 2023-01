Konkurransetilsynet advarer mot å kutte melkestøtte

Regjeringen har i Hurdalsplattformen varslet at de vil fase ut de konkurransefremmende tiltakene i meierisektoren.

Det advarer konkurransetilsynet mot.

– Vi mener konkurransen i meierisektoren er svak, og at den bør styrkes. Og da mener vi det absolutt er feil å ta vekk de konkurransefremmende tiltakene, sier nestleder ved avdeling for mat, handel og helse i Konkurransetilsynet, Magnus Friis Reitan

74 prosent markedsandel

Tiltakene handler kort fortalt om at mindre aktører støttes for å kunne konkurrere med Tine, som har en markedsandel på melk på 74 prosent.

Tiltakene evalueres hvert femte år. Ifølge en rapport fra Landbruksdirektoratet har tiltakene hjulpet på konkurransen.

– Normalt er Konkurransetilsynet skeptisk til tilskuddsordninger, men i dette markedet er det et klart behov for tiltak som kan styrke konkurransen. Vi anbefaler derfor videreføring av de konkurransefremmende tiltakene, sier konkurransedirektør Tina Søreide i en pressemelding.

Hun sier meierimarkedet er et stort og viktig marked for norske forbrukere.

Til tross for 20 år med støtte, vurderes konkurransen i markedet som skjør av Konkurransetilsynet.

– Høy markedskonsentrasjon, Tines sterke posisjon og høye etableringshindringer tilsier at konkurransen i meierimarkedene fremdeles er svak. For å beholde den konkurransen som er på ost og melk i Norge, bør dette generelle tilskuddet ikke bare beholdes, vi bør også vurdere å øke det, sier Friis Reitan.

VURDERER: Landbruks- og matminister Sandra Borch på besøk hos bønder i Vestfold mai 2022. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / JOHN-ANDRE SAMUELSEN

Borch vil vurdere tiltakene

Regjeringen vil gradvis fase ut de konkurransepolitiske virkemidlene fra ordningen, bekreftet landbruks- og matminister Sandra Borch i Stortinget nylig.

– Regjeringen har ikke sagt at en skal fase ut alle virkemidlene med én gang, men vi må se på de enkelte elementene som Landbruksdirektoratet har tatt opp i rapporten, sa Borch, ifølge E24.

Høyres stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle sa i samme debatt at hun var bekymret for økte priser. Hun utdyper overfor NRK:

– Det fremstår som om regjeringen er mer opptatt av ideologi enn å sikre en verdikjede for dagligvarer som fungerer godt. Høyre er bekymret for at å fjerne tiltak som gir konkurranse betyr dyrere mat og dårligere utvalg for vanlige folk, sier Westgaard-Halle.

Tine er ikke enig i denne virkelighetsbeskrivelsen, og sier de ønsker konkurranse på like vilkår.

– Hvis myndighetene ønsker melkeproduksjon i hele landet – og et levende Norge, så kan ikke våre konkurrenter fortsette å motta sentraliserende særtilskudd på 200 millioner kroner i året, skriver kommunikasjonsdirektør i Tine, Ingrid Wilberg Arnesen, i en e-post til NRK.

Håper matministeren følger opp

Hun mener de andre melkeprodusentene har noen klare konkuransefortinn.

– I dag kan konkurrentene våre bestille den melken de ønsker fra oss, uten råvarerisiko – og til samme pris som oss. Sammen med særtilskuddene gir dette dem klare konkurransefortrinn.

Hva håper Tine at landbruks- og matministeren gjør?

– Vi har tillit til at regjeringen følger opp Hurdalsplattformen og fjerner disse særtilskuddene, slik at vi og konkurrentene våre kan utfordre hverandre på innovasjon og mangfold til forbrukeren – på like vilkår.

Kan bli rammet

En eventuell fjerning av tiltakene vil være dårlig nytt for Q-meieriene, Synnøve Finden og Rørosmeieriene.

Aksel Mjøs er instituttstyrer for finans ved Norges handelshøyskole. Han er også styreleder i Kavlifondet (allmennyttig stiftelse), som eier Q-meieriene.

Han sier at dagens tilskuddsordninger er helt nødvendig for å opprettholde konkurransen.

– Det tydeligste signalet på at det er krevende å være utfordrer i dette markedet er at det ikke er noen nye som har satset stort de siste 15 årene, sier Mjøs.

Det har ikke lyktes NRK å få en kommentar fra landbruks- og matminister Sandra Borch.