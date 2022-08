Meieri stopper investeringer – frykter framtida om regjeringa holder løftene sine

Siden 2007 har de private meieriene som Synnøve Finden og Q-meieriene fått flere tilskudd og mindre avgifter. Dette har gjort at de kan konkurrere med meieri-giganten Tine.

Men i Hurdalsplattformen lova regjeringa at disse konkurransefremmende tiltakene skal fases ut.

Synnøve Finden frykter dermed for framtida og har allerede innført investeringsstopp.

– Det betyr at vi sakker akter ut i forhold til å innovere, komme med nye produkter, effektivisere og fornye maskinene våre slik at vi opprettholder både effektiviteten og konkurransekrafta vår, sier Erik Brekstad, som er fabrikksjef ved Synnøve Finden i Alvdal.

MODENT: Erik Brekstad, fabrikksjef Synnøve Finden Alvdal frykter for sine 230 arbeidsplasser og mener det er tid for forandring. De fikk besøk av Høyre-leder Erna Solberg på onsdag. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Kan miste arbeidsplasser

Sofie Oraug-Rygh er direktør i Synnøve Finden/Scandza. Hun mener dette vil få store konsekvenser for de private meieriene.

Blant annet tror hun arbeidsplasser i distriktene ryker. I Alvdal har de 230 arbeidsplasser ved meieriet.

INGEN SMØR PÅ SKIVA: Erik Brekstad og Sofie Oraug-Rygh direktør kommunikasjon og myndighetskontakt i Synnøve Finden/Scandza forklarer at om konkurransen forsvinner så taper alle. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

De får støtte av Høyre-leder Erna Solberg. Hun var innom meieriet i Alvdal da hun besøkte Innlandet.

– Jeg er redd for at distriktsarbeidsplasser går tapt. Redd for at forbrukerne vil få dårligere utvalg og høyere priser. Og at bøndene får mindre etterspørsel etter melkebaserte produkter, sier den tidligere statsministeren.

Frykter at monopolet kan gjenoppstå

Tine meieri hadde statlig monopol på all melk i Norge frem til 1995. Oraug-Rygh i Synnøve Finden sier de frykter at dette kan gjenoppstå om de private meieriene ikke greier å konkurrere lengre.

– Synnøve Finden og Q-meieriene som vi kjenner de i dag vil forsvinne og vi tror at i ytterste konsekvens så vil monopolet gjenoppstå, sier Sofie Oraug-Rygh.

Også Q-Meieriene sier de står i en krevende situasjon nå. Kristine Aasheim er styreleder i Q og sier de investerte over 1,1 milliard siste 2 årene på Jæren og i Gausdal basert på politiske løfter om stabile rammevilkår som sikrer konkurransen i meierisektoren.

For å levere melk til hele landet har Q-Meieriene med sine to meieri en transportetappe mer enn Tine. De må få levert melken til grossistene rundt om i hele landet, før de fordeler og leverer videre Tine derimot har anledning til å levere direkte til landets butikker.

RISTE SYSTEMET: Styreleder Katrine Aasheim i Q-meieriene er ikke fornøyd. Hun synes det er på tide å riste de faste strukturene. Foto: Q-meieriene

Denne ekstrakostnaden fikk Q-Meieriene delvis støtte til å klare inntil i fjor høst, da det kom et vedtak i Landbruksdirektoratet om at selskapet ikke lengre hadde rett på denne transportstøtten. Dette har meieriet klaget inn.

– Vi blør hver dag og taper volumer. Vi er svært urolig for utredningen som nå gjøres. Hvordan skal myndighetene få til sunn innenlands konkurranse om det ikke tilrettelegges for at konkurrentene til superdominante Tine, faktisk får starte på samme startstrek i konkurransen?, spør Aasheim.

Hun legger til at de ønsker seg at hele ordningen blir evaluert under ett.

– Vi lover at vi skal kjempe for konkurranse, mangfold og valgfrihet for forbruker, sier Aasheim.

Ordninga skal evalueres

Ole Martin Buene er kommunikasjonsdirektør Tine. Han sier at Synnøve Finden har hatt lavere råvarepris enn Tine har hatt gjennom tilskuddene de har fått.

Det er satt i gang en evaluering av ordninga slik den er i dag. Landbruksdirektoratet gjennomfører denne sammen med konkurransetilsynet. Buene håper den konkluderer med at alle aktørene i markedet skal konkurrere på like vilkår.

– Det er essensielt for konkurransen i markedet som igjen er bra for bøndene så vel som for forbrukerne, skriver han i en e-post til NRK.

HVERDAGSKOST: Landbruksminister Sandra Borch påpeker at de evaluerer de konkurransefremmende tiltakene vært femte år og at det skal skje i god dialog med næringen selv. Foto: Torbjørn Tandberg

Landbruksminister Sandra Borch understreker at det ikke er avgjort hva som skjer med de konkurransefremmende tiltakene ennå. Hun sier regjeringen først vil konkludere når den evalueringen er klar.

Meieriene har hatt en prisutjevningsordning som gjør at prisforskjellene ikke skal bli så store.

Hun betrygger at denne ordningen uansett består og er viktig for hele melkesektoren. Borch sier også at de er nødt til å ivareta Tine som en viktig aktør.

– Det er viktig og det tror jeg folk er opptatt av at vi kan levere melk i hele landet og at vi har meierier som tar ansvar for at vi har tilgang til melk i hele landet. Det hadde vi ikke hatt uten Tine, forklarer landbruksministeren.