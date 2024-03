Nye reglar kan hindre comeback for Giske

– Me har fått eit oppdrag om å utarbeide vedtekter til eit nominasjonsmøte som me ikkje har vedtekter til, seier Per Olav Skurdal Hopsø, leiar i redaksjonskomiteen til Trøndelag Ap.

Vedtektsendringane kan redusere Trondheim Ap si innflytelse i nominasjonsprosessen i Sør-Trøndelag.

– Me diskuterer godt og har representantar frå Trondheim og andre kommuneparti i dei møta.

Fristen for å nominere representantar til Stortinget går ut i november.

Per Olav Skurdal Hopsø er leiar i redaksjonskomiteen som legg fram forslaget om nye reglar. Her er han saman med leiar i Trøndelag Ap, Ingvild Kjerkol. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Slik det er i dag har Trondheim Ap som det største lokallaget i fylket også flest stemmer når representantar skal nominerast.

Det er venta at redaksjonskomiteen i Trøndelag Ap vil endre vedtektene til å vektlegge geografi meir og talet medlem mindre.

– Me har ein overordna tanke om at me skal få til ei bra geografisk fordeling, seier Skurdal Hopsø til NRK.

Kan påverke enkelte kommuneparti negativt

Dersom dette blir vedtatt kan det redusere Trondheim Ap sin innflytelse på kven som skal stå på lista frå Sør-Trøndelag valkrets.

– Dei diskusjonane me har vil jo kunne påverke alle kommuneparti i positiv og negativ forstand, legg han til.

Papira med vedtektsforslaget skal etter det NRK erfarer leggast ut etter møteslutt i dag og stemmast over i morgon.

Me følger årsmøtet i Trøndelag arbeidarparti.

I februar blei det bråk på årsmøtet i Trondheim Arbeidarparti der Trond Giskes lokallag Nidaros brukte medlemsmakta si til å sikre Giske nestleiarvervet.

Følg årsmøtet i Trøndelag Arbeidarparti direkte. Du trenger javascript for å se video. Følg årsmøtet i Trøndelag Arbeidarparti direkte.

Held stortingsdøra på gløtt

10. februar blei Giske vald til nestleiar i Trondheim Arbeidarparti.

Dryge to veker seinare fekk redaksjonskomiteen i oppgåve å lage eit forslag til nye vedtekter.

I etterkant har det blitt spekulert i om dette er eit steg på vegen tilbake til rikspolitikken for Trond Giske.

På fylkesårsmøtet held politikaren framleis døra open for eit comeback på Stortinget.

– Eg har sagt at eg er open for å vurdere det, men at eg ikkje har konkludert. Det tar eg når den tid kjem.

Støre: – Må avgjerast lokalt

– Inn mot nominasjonen er det alltid diskusjonar i alle fylke. Nokon tek attval, andre tar det ikkje og det kjem nye kandidatar. Det må avgjerast lokalt, seier statsminister og Ap-leiar Jonas Gahr Støre til NRK.

På spørsmål om korleis han ser på mogelegheitene for at Trond Giske kan gjere comeback på Stortinget neste år, svarar han:

– Nei, det må Trøndelag avgjere. Dyktige folk, erfarne folk, det treng me. Så får dei avgjere dette lokalt.

Roste Giske sitt lokallag

I opningstalen gav Ingvild Kjerkol skryt til Trond Giske sitt lokallag, Nidaros sosialdemokratisk forum.

– Me har hatt betydeleg medlemsvekst i spesielt eit lokallag.

Det seier Kjerkol som er leiar for Trøndelag Ap.

– All ære til Nidaros for den jobben.

Næringsminister og nestleiar i Arbeidarpartiet, Jan Christian Vestre, roste også Giske sitt lokallag for dette.