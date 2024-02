– Dette ser ut som ein koordinert og regissert kampanje for å fjerne styreleiar.

Det seier Jørn Arve Flått som i natt trakk seg som nestleiar i Trondheim Arbeidarparti.

I går måtte sittande leiar i Trondheim Ap gå etter mistillitsforslag. Heile prosessen blir kritisert av Flått og fleire andre i partiet.

Valkomiteen si innstilling til nytt styre i Trondheim Ap Ekspander/minimer faktaboks Leiar: Pål Sture Nilsen, Klæbu (1 år)

Nestleiar: Jannicke Eriksen, Trondheim Arbeidersamfunn (2 år) Nestleiar: Marit Selfjord, Byåsen (for 1 år)

Medlemsansvarleg: Magnus Aastrøm, Nidaros (for 2 år)

Sekretær: Synne Løvvik, AUF/Kolstad (1 år)

Økonomiansvarleg: Ismail Elmi, Tiller (2 år)

Kvinnekontakt: Sara Shafighi, Kolstad (1 år)

Styremedlem: Trond Giske, Nidaros (1 år)

Styremedlem: Roger Hammer, Heimdal (1 år)

– Prosessane synest eg har vore uryddig og til dels ufin. Også denne prosessen. Derfor varsla eg om at eg ikkje vil sitte i det nye styret.

I natt sende nestleiaren ein e-post til valkomiteen med beskjed om at han trekker seg som nestleiar og kallar mistillitsforslaget eit uakseptabelt kupp.

Det var Adresseavisen som omtalte saka først og har fått tilgang til e-posten Flått sende.

Jørn Arve Flått trekker seg som nestleiar i Trondheim Ap og kallar mistillitsforslaget mot leiar Gunn Elin Høgli for eit uakseptabelt kupp. Foto: Bjarte M. Johannesen / NRK

Fleire meiner Giske står bak

– 22. mai fekk eg ein telefon frå leiar i Nidaros, Trond Giske, med beskjed om at eg var tilhengar av AUF og at eg var illojal til partiet.

Det sa Gunn Elin Høgli i avskjedstalen sin. Både ho og fleire andre i Trondheim Ap har peika på Giske som hjernen bak mistillitsforslaget.

Det er ikkje Giske einig i.

– Eg synest sånne prosessar alltid er vond og vanskeleg, men nokon gonger må du ha eit nytt team, seier Trond Giske etter at Høgli har gått av.

Han seier Høgli si framstilling ikkje stemmer.

– Me har nok hatt våre usemjer og me har jobba tett saman på lag. Men her var det medlemmane i Trondheim arbeidarparti som sa at me trong ei ny leiing, ny giv og ny retning.

Giske sitt lokallag Nidaros sosialdemokratisk forum støtta Høgli då ho blei vald for eit år sidan. No har dei snudd. Giske forklarar dette med resultata det siste året.

– Det er sjølvsagt alltid vondt når ein skal gjere personval.

Ny leiar blir vald på laurdag, men Giske avviser at han ønsker å bli leiar.

– Ganske alvorleg

NRK har vore i kontakt med partileiar og statsminister Jonas Gahr Støre om partikulturen i Arbeidarpartiet og situasjonen i Trondheim. Statsministerens kontor viser til partisekretær Kjersti Stenseng, som var lite imponert over lokallaget fredag kveld.

– Det er ganske alvorleg for Trondheim Ap når persondiskusjonar og konfliktar openberr blir oppladinga til eit veldig viktig årsmøte.

Ho seier det er trist å lese om konfliktane i media, og ber alle respektere usemje både i politikk og personar.

– Også håpar eg at det som har skjedd no blir ein vekker for dei, og at vi kan bruke denne helga til å kome oss styrka vidare.