Maktkrav i Trøndelag Ap: «Nærhet til grasrota»

Mistillit og kuppbeskyldninger sjokkerte nasjonalt da Trondheim Ap hadde årsmøte for en måned siden. Til helgen er det ventet mer strid når Trøndelag Ap skal ha fylkesårsmøte.

Det er stor spenning til om tidligere Ap-nestleder Trond Giske vil gjøre comeback som rikspolitiker og søke seg tilbake til Stortinget. Neste helgs møte blir i så fall ett av flere viktige steg på veien i år.

Der vil viktige nøkkelroller som hvem som skal være i fylkesstyret og valgkomiteen for stortingsvalget i 2025 avgjøres.

I tillegg skal årsmøtet blant annet peke ut hvilke egenskaper som blir avgjørende for politikerne som skal på listen over kandidater for stortingsplass før valget i 2025.

Kan trøndertoppene bo i Oslo?

Etter høstens svake lokalvalg, har Trøndelag Ap evaluert valget og kommet med forslag til hvordan de kan reise seg. I tillegg har lokale lag fremmet egne forslag.

Trondheim Ap vil foreslå å kreve at stortingsrepresentantene har «nærhet til grasrota».

Årsmøtet skal også stemme over om stortingsrepresentanter «bør ha sitt faste bosted i fylket».

Det førstnevnte forslaget kan tolkes som skreddersydd for Giske, mens det andre kan leses som et forsøk på å stanse ham: Selv om han er folkeregistrert i Trondheim, hvor han jobber og studerer, har Giske i mange år bodd på Grünerløkka i Oslo.

– Vi har sett overordna på hva som skal til og levert 44 ulike tiltak på nesten alle nivå i organisasjonen, sier Per Olav Skurdal Hopsø, som har ledet arbeidet med valgevalueringen.

Det er i denne rapporten forslaget om bosted fremmes.

EVALUERING: Tidligere fylkesleder Per Olav Skurdal Hopsø, som nå er statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Foto: Morten Andersen

Hopsø mener det viktigste er å løfte organisasjonsarbeidet, og at mer struktur og system må på plass.

– Ap skal jo leve videre selv om enkeltpersoner kommer og går. Arbeidet må derfor være systematisk.

Comeback?

Giske har ikke avklart om han ønsker comeback på Stortinget. Han leder nå Aps største lokallag, Nidaros sosialdemokratisk forum, og ble tidligere i år valgt til nestleder i kommunepartiet Trondheim Ap.

Lokalt er det derfor mange som antar at han vil være villig til å gjøre et comeback på Stortinget.

– Jeg har ikke bestemt om jeg stiller til Stortinget, så det kommenterer jeg ikke, sier Giske til NRK.

– I Nidaros bruker vi tiden på det som er viktig for folk: Trygg økonomi, gode pensjoner, en mer praktisk skole som hjelper alle, og en god eldreomsorg.

Maktkrav

Giske ble valgt til nestleder under et høydramatisk møte i Trondheim Ap for en måned siden.

Fylkesleder Ingvild Kjerkol, som er innstilt gjenvalgt som leder i Trøndelag Ap, har beskrevet årsmøtet som «opprivende».

Nå må Kjerkol og de andre delegatene i fylket ta stilling til et uvanlig forslag fra Giske og Trondheim Ap.

Forslaget er formulert som en kravliste til de som skal nomineres til Stortinget fra Trøndelag Ap. Giske vil selv ikke kommentere forslaget, som imidlertid samsvarer godt med hvordan Ap-politikeren selv har markedsført seg:

Fremtidige stortingspolitikere bør tydeliggjøre «sine visjoner, motivasjon og kompetanse», heter det.

«Trøndelag Ap skal tydelig vise at nærhet til grasrota, nærhet til arbeidslivet, skal være hensikten i nominasjoner», heter det.

Og for de som måtte ønske gjenvalg til Stortinget, er det en forventning om å vise til «måloppnåelse i forrige periode», tydelighet på motivasjon arbeid i kommende periode og konkrete prosjekter eller politiske initiativ.

LEDER: Pål Sture Nilsen sitter på toppen i Trondheim Ap. Foto: Bjarte M. Johannesen / Bjarte Johannesen / NRK

Nyvalgt leder Pål Sture Nilsen i Trondheim Ap sier dette på spørsmål om hvordan forslaget skal forstås:

– Dette er en beskjed fra partidemokratiet om at vi må ta dette på enda større alvor. Hvorfor holder vi faktisk på med dette? Stortingsnominasjonen handler om å søke seg til landets høyeste politiske organ, sier Nilsen til NRK.

– Min jobb som leder er å slåss for det medlemmene i Trondheim mener. Derfor er det en helt naturlig del av partidemokratiet at jeg sitter i nominasjonskomiteen for å ivareta medlemmenes syn. Hva det blir, vil de selv ta stilling til i en åpen og demokratisk prosess.

Om Giske: – Solid og veldig opptatt av grasrota

– «Nærhet til grasrota» betones sterkt i forslaget om stortingsnominasjoner?

– Ja, dette må vi løfte høyt. Det handler om å aktivisere hele laget og bygge organisasjonen sterkere. Alle i Trondheim Ap har egenskaper vi er avhengige av.

TRONDHEIM Ap: Nyvalgt leder Pål Sture Nilsen (til venstre) og Trond Giske på årsmøtet nylig. Foto: Bjarte M. Johannesen / Bjarte Johannesen / NRK

– Hva tenker du selv om Giske som kandidat til Stortinget?

– Trond Giske har lang erfaring og er god på politikk. Han er en solid organisasjonsmann og veldig opptatt av grasrota. Men det er også mange andre som har de egenskapene. Jeg gleder meg til å se organisasjonen utfolde seg og komme med forslag på årsmøtet, sier Nilsen.

– Men er ikke dette forslaget skreddersydd for Trond Giske?

– Det er vel mer omvendt. Giske skjønner hvordan organisasjonen fungerer på sitt beste. Det handler om å styrke oss og bli bedre på det vi gjør.

– Står alt bråket rundt Giske i veien for at han kan bli stortingspolitiker igjen?

– Nei, jeg klarer ikke å se at det skal være noen hindring. Han har vist gode resultater politisk, sier Nilsen.

Venter stor utskifting

I dag sitter Eva Kristin Hansen, Kirsti Leirtrø og Jorodd Asphjell på Stortinget fra Sør-Trøndelag Ap, som er en egen valgkrets under stortingsvalg med en egen nominasjonskomité.

Denne komiteen skal bestemmes på fylkesårsmøtet om halvannen uke. Hvem som kommer med der, vil altså kunne ha stor betydning for hvilke personer som blir foreslått til Stortinget for Ap i Sør-Trøndelag.

Strid om sammensetningen av både nominasjonskomiteen og det nye styret i Trøndelag Ap har, ifølge TV 2 og Adressa, preget opptakten til møtet.

NRK vet at mange i Trøndelag Ap forventer stor utskiftning blant stortingspolitikerne. Ingen av dagens tre representanter har foreløpig avklart om de ønsker gjenvalg.

Kirsti Leirtrø. Foto: Bjarte Johannesen / NRK Eva Kristin Hansen. Foto: Torstein Bøe / NTB Jorodd Asphjell. Foto: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva via REUTERS / NTB

Giske satt på Stortinget i årene 1997-2021, men sitter ikke i nasjonalforsamlingen i denne perioden. Han måtte gå av som Ap-nestleder i januar 2018 etter å ha brutt partiets interne retningslinjer.

De siste årene har han imidlertid brukt på å bygge opp lokallaget Nidaros sosialdemokratisk forum, som nå har over 4500 medlemmer.

Gjennom dette lokallaget har Giske skaffet seg en solid maktbase i Trondheim Ap og betydelig innflytelse i fylkeslaget.

Trond Giske takkes av partileder Jonas Gahr Støre under landsmøtet til Arbeiderpartiet i Folkets Hus i Oslo i 2019. Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: Terje Pedersen / NTB

Kjerkol: Kan søke gjenvalg

På fylkesårsmøtet i Trøndelag Ap skal det også velges et nytt fylkesstyre.

Nylig ble det klart at nyvalgt leder i det Giske-dominerte Trondheim Ap, Pål Sture Nilsen, er innstilt til styret. Emil Raaen fra Trondheim Ap er innstilt som nestleder.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol er innstilt til gjenvalg som leder. Hun svarte nylig dette da NRK ba henne beskrives sitt forhold til Trond Giske:

– Trond Giske har jeg kjent i mange år. Jeg er jo ikke en arbeiderpartipolitiker som har vært aktiv i AUF. Jeg har aldri delt noen AUF-bakgrunn eller ungdomsår med Trond, sa Kjerkol, og fortsatte:

FYLKESLEDER: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Foto: Knut Are Tornås / NRK

– Jeg ble kjent med ham da jeg var en voksen og gift trebarnsmor, og vi har samarbeidet godt på Stortinget. Så det har vært problemfritt.

– Vil det være problemfritt også om han søker gjenvalg til Stortinget?

– Nå har vi gode prosesser for nominasjon i Trøndelag. Vi er ett fylkesparti, men vi er to valgkretser og gjennomfører to nominasjonsmøter.

– Men det står ingenting i veien for at Giske kan stille til valg?

– Det gjør det ikke.