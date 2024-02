Full strid før årsmøte i Trondheim Ap – skuldar på Giske

– Eg er ganske lei av den politiske kjeklinga.

Det seier Trond Giske rett før årsmøtet i Trondheim Arbeidarparti startar fredag.

Fleire i partiet har gjeve uttrykk for at nettopp Giske har noko med leiarstriden i partiet.

Ei av dei som har uttalt seg kritisk til Giske er Trude Basso i Trondheim Ap.

– No var det nok for oss. Nok er nok. Ein kan seie ting sjølv eller ein kan jobbe strategisk og langsiktig for å få det som ein vil. Det er ikkje greitt, seier Basso.

Ho beskreiv situasjonen til Adresseavisen som om partiet lev i nåde fordi Giske har ambisjonar for seg sjølv.

Mistillitsforslag

Det starta med at leiaren i Trondheim Arbeidarparti, Gunn Elin Høgli, fekk ein telefon frå leiar i valkomiteen om å vurdere å trekke seg.

Men Høgli har ikkje tenkt til å trekke seg.

– Her står eg og her står eg støtt.

Så kom mistillitsforslaget.

Det er varsla at det skal bli stilt mistillitsforslag til leiar Gunn Elin Høgli på årsmøtet i Trondheim Arbeidarparti. Foto: Bjarte M. Johannesen / NRK

«Østbyen arbeiderlag ønsker en demokratisk avklaring og vårt virkemiddel i situasjonen er å fremme et mistillitsforslag.» står det i forslaget.

Dei ønsker at å velje ein ny leiar under årsmøtet i helga.

– Eg har registrert det som skjer, eg kjem hit og er ikkje på val. Eg blei vald for to år. Det er utgangspunktet mitt og noko anna det veit eg ikkje.

Det seier Gunn Elin Høgli til NRK i forkant av årsmøtet.

Ho blei vald som leiar av Trondheim Arbeidarparti i fjor med lokallaget til Giske i ryggen.

Men no meiner fleire at Giske trekk i trådane og jobbar i kulissane for å få ho vekk.

Intern konflikt tatt i det offentlege

Nidaros Sosialdemokratisk Forum, lokallaget til Giske, var dei som fekk Høgli gjennom som ny leiar i fjor. Men så hamna dei to i konflikt.

Sjølv vil ikkje Giske kommentere korleis han eller lokallaget stiller seg til Høgli.

– Me i Nidaros støtta valet av ho for eit år sidan. Kva me gjer i dag, skal me ta på talarstolen med medlemmane i Trondheim Arbeidarparti, seier Giske.

Høgli synest det er rart at det kjem mistillitsforslag mot henne når ho ikkje er på val.

– Eg har registrert det som skjer, eg kjem hit og er ikkje på val. Eg blei vald for to år. Det er utgangspunktet mitt og noko anna det veit eg ikkje, seier Høgli.

Arbeidarpartiet sin ordførarkandidat i Trondheim, Emil Raaen, støttar Høgli. Det skriv han i eit internt notat, som er sendt til fleire i partiet.

– Eg meiner i utgangspunktet at gode debattar om både folk og politikk skal me så langt det er mogeleg ta internt, seier Emil Raaen. Foto: Bjarte M. Johannesen / NRK

«Jeg har for egen del ingen opplevelser med Gunn Elin som er av en slik art at hun fortjener årsmøtets mistillit. Jeg har tvert imot opplevd god støtte gjennom hele valgkampen»

– Det eg prøver å seie er at eg synest det er viktig og verdifullt å ha ordentlege prosessar når ein skal byte leiar. Det handlar både om dei leiarane som skal gå av og dei leiarane som skal gå på, forklarar Raaen til NRK.

Både han og fleire andre i partiet reagerer på at den interne konflikten blir tatt i det offentlege.

Gunn Elin Høgli, Trond Giske og Jørn Arve Flått under valkampen i 2021. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

– Me treng vaksne i partiet

Styremedlem Sara Shafighi fortel til NRK at mistillit ikkje har vore eit tema i dei aller fleste lokallaga i Trondheim Ap.

– Det har til tider vore krevjande i styret. Eg har også til tider vore ueinig, men det har eg tatt internt. Slik beskriv Sara Shafighi året i styret i Trondheim Ap med Høgli som leiar. Foto: Oscar Sandø

– Dei fleste laga har tillit til styret i partiet, seier Shafighi.

Ho meiner ein skal ha respekt for vedtaket frå årsmøtet i fjor om Høgli som leiar og la ho stå ut perioden sin på to år.

– Det er graverande ting som kjem opp dagar før årsmøtet.

Trondheimspolitikaren legg til at ikkje alt er perfekt i partiet, men at det skal dei klare å rydde opp internt.

– Då treng me nok vaksne i partiet som er med på å skape ein god partikultur, med tryggleik og som er føreseieleg, legg ho til.