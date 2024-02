Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks En ny studie viser at kvinner med polycystisk ovariesyndrom (PCOS) kan ha åtte ganger høyere risiko for selvmord.

Studien er gjennomført av forskere fra Taiwan og inkluderer nesten 19.000 kvinner, både med og uten PCOS.

Resultatene viser også at ungdommer med PCOS har høyere risiko for selvmordsforsøk. 5,38 ganger høyere enn unge uten diagnosen.

Overlege Eszter Vanky ved NTNU og St. Olavs hospital mener studien er solid og viktig for helsepersonell å kjenne til.

Det finnes ingen kur mot PCOS, men symptomene kan behandles, og det er viktig med rutinemessig overvåking av psykisk helse og selvmordsrisiko blant denne gruppen, sier forskerne.

Diagnosen heter polycystisk ovariesyndrom (PCOS) og er en tilstand som rammer omtrent 15 prosent av kvinner i fertil alder.

I en ny, stor studie har forskere funnet at denne gruppen har økt selvmordsrisiko. De har funnet at sannsynligheten for å begå selvmord skal være hele åtte ganger større blant kvinner med diagnosen.

Eszter Vanky er professor og overlege ved NTNU og St. Olavs hospital. Hun synes tallet er voldsomt, men mener studien er solid.

– Jeg tror at resultatene er til å stole på, selv om livet og forutsetningene sikkert er annerledes i Taiwan enn i Norge. Det viktigste er kanskje å kjenne til risikoen, være bevisst på det og ta det med som en viktig del av PCOS-utredningen, sier hun til NRK.

Studien er publisert i Annals of Internal Medicine.

Dette er PCOS Ekspander/minimer faktaboks PCOS er eit syndrom som rammar 15 prosent av kvinner. Årsaken for sjukdommen er ukjent, men arv og miljø har noko å seie. Du må ha minst to av tre av symptoma for å ha PCOS: 20 eller fleire eggposar i ein eggstokk.

Uregelmessig menstruasjon

For høgt testosteronnivå PCOS kan utvikle seg frå puberteten, eller frå 20-års alderen. Vanlege konsekvensar av syndromet: Høgt testosteronnivå kan gi uøsnka hårvekst i ansikt, på bryst, mage armar og bein, kviser, hårtap på hovudet og naturleg høg muskelstyrke.

Mangel på eggløysing kan føre til vanskar med å bli gravid på naturleg måte.

Høgare blodtrykk enn "normale" kvinner, som gjer ein meir disponert for hjarte- og karsjukdommar.

Nedsatt livskvalitet og seksualliv, og meir angst og depressjon.

Abort eller for tidleg fødsel

Søvnapné Behandling Vekttap og vektkontroll gjennom endra kosthald og trening. Berre å redusere fem prosent av kroppsvekt gir auka sjanse for eggløysing, fordi det reduserer insulin- og testosteronnivåa.

Medisin: P-piller og progesteron-tabelettar for å regulere menstruasjonssyklus.

Laserstråling for fjerning av hår i ansikt.

Bruk av diabetesmedisin (metmorfin) kan gi betre blodsukkerkontroll og noko vektreduksjon. Kjelde: Institutt for klinisk medisin, Uio

Åtte ganger så stor

Det er forskere fra Taiwan som har gjennomført studien. Den inkluderer nærmere 19.000 kvinner både med og uten sykdommen.

De har brukt data fra en landsomfattende database for å finne svar.

Forskerne har i studien tatt hensyn til en rekke faktorer som alder, demografi, psykiatriske tilstander, fysiske forhold og andre sykdommer.

I gjennomsnitt viste resultatene at kvinner med PCOS har åtte ganger høyere risiko for å ta selvmord

Studien viste også at en undergruppe med ungdommer som har diagnosen, også hadde høyere risiko for selvmord. Blant denne gruppen var risikoen 5,38 ganger høyere enn blant unge uten diagnosen.

Får ikke hjelp

Ingvild-Sofie Strand er en av mange kvinner som har PCOS. Hun fikk diagnosen da hun var 13 år.

– Det første jeg fikk høre var at jeg aldri kom til å få barn, og så fikk jeg en resept på p-piller. Det var liksom det, forteller hun.

– Men sannheten er jo at kvinner med dette kan få barn, men det kan være litt vanskeligere, fortsetter hun.

Strand har slitt med flere av de typiske symptomene på PCOS, men det er vekta som alltid har vært det som har plaget henne mest.

Ingvild-Sofie Strand ble diagnostisert med polycystisk ovariesyndrom da hun var 13. Hun har siden slitt med symptomene. Foto: Ingvild-Sofie Strand

– Når jeg har oppsøkt hjelp har jeg fått høre at jeg må gå flere turer, og slutte å være lat, men jeg er jo ikke det. Du blir ikke tatt seriøst, også kjennes det ut som helsevesenet ikke vet nok om PCOS, sier Strand.

Og alt dette har resultert i at hun ved flere ganger har tenkt på at eneste utveien er å ende sitt eget liv.

– Det er ingen som snakker om resten av tilstanden, hva du får med som «de trasige følgesvennene». Hva du skal gjøre for å fikse problemene, hvordan du skal håndtere det, hva du burde gjøre. Du er helt alene, sier Strand.

Bedre oppfølging

Eszter Vanky forteller at man fra før vet at kvinner med PCOS har noe økt forekomst av både lettere og alvorligere psykiatriske sykdommer som depresjon, angst, spiseforstyrrelser, bipolar lidelse og schizofreni.

Derfor mener professoren ved NTNU at det ikke er overraskende at denne gruppen har høyere risiko for selvmord.

Eszter Vanky er professor i gynekologi og obstetrikk ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU. Hun er også overlege ved Kvinneklinikken på St. Olavs hospital. Foto: Frida J. Krüger / NRK

Vanky jobber selv med kvinner som har PCOS. Hun sier det er viktig at man ikke må skremme folk med resultatene fra studien.

Likevel mener hun resultatene er noe man bør vite om.

– Det er viktig for både fastlegen, pasienten og de nærmeste pårørende å være klar over dette. Det er viktig at helsepersonell spør om dette og henviser til riktig instans. Like viktig er det at pasientene selv er klar over at de har økt sårbarhet, og at de sier fra når de kjenner at livet er tungt og mørkt.

Vanky sier det er liten tvil om at denne gruppen med kvinner trenger bedre oppfølging enn man får i dag.

– Jeg tror mange kvinner med PCOS har fått behandling og oppfølgning for psykiske plager uten at de har fått diagnosen. De fleste med PCOS har god psykisk helse, men vi som leger bør være oppmerksomme på denne risikoen.

– Ser du svakheter ved denne studien?

– Ikke nødvendigvis svakheter. Et viktig spørsmål som er ubesvart, er hva som er årsaken til den økte forekomsten av selvmordsforsøk. Det er vist at fedme, økt hårvekst og bekymringer rundt fertilitet påvirker livskvaliteten hos kvinner med PCOS, sier Vanky.

Et fellesskap

– Mye av informasjonen jeg har fått om PCOS har vært gjennom TikTok, og facebookgruppen «PCOS Søstre Norge», forteller Ingvild-Sofie Strand.

Hun har blant annet slitt med å sove om nettene, og med angst som hun ikke har klart å forklare hvor kommer fra.

Da har det vært fint å få tips og erfaringer fra andre i samme situasjon.

– Du får høre at dette kun er et fertilitetsproblem, men det er jo ikke det, det er så mange flere problemer som ikke blir snakket om. Jeg har selv måttet finne ut at PCOS kan forsterke angst, sier Strand.

Finnes ingen kur

Det finnes ingen kur mot PCOS, men symptomene kan behandles.

Det å gå ned i vekt, opprettholde et sunt kosthold og trene kan hjelpe. Noen medisiner kan også brukes til å hjelpe til med eggløsning, redusere hårvekst og akne, ifølge eksperter.

Ifølge forskerne bak den nye studien, antyder resultatene hvor viktig en rutinemessig overvåking av psykisk helse og selvmordsrisiko er blant denne gruppen.

Professor Eszter Vanky sier at de nylig har oppdatert retningslinjene for diagnostisering, behandling og oppfølgning for kvinner med PCOS i Norsk elektronisk legehåndbok.

Ingvild-Sofie Strand har ikke gitt opp håpet om at det kan bli bedre.

– Jeg har fått plass hos voksenpsykiatrien nå. Jeg har vært der før, og håper det blir bedre denne runden, avslutter hun.