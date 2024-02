Mange gjer feil i dusjen: Gynekolog åtvarar mot såpevask

– Det er overvask som er problemet. Det skaper ein ubalanse i vaginalfloraen, og dermed slit jenter og damer med ubehag, vond lukt, utflod, kløe og soppinfeksjonar.

Vi er på kontoret til gynekolog Kamal Aujla ved Volvat i Drammen.

Ho viser fram ein plakat med underlivet til kvinna; med 17 års legeerfaring peikar ho og forklarer anatomien.

– Såpe skal ikkje inn i skjeden. Heller ikkje vatn skal spylast inn. Kamal Aujla Gynekolog

Bak eit forheng står stolen der pasientar legg seg ned for ein underlivssjekk.

Dagleg kjem jenter og kvinner innom for å få bukt med problema i underetasjen.

– Oppgåva mi er ikkje berre å behandle, men å drive med førebyggande arbeid, slår Aujla fast.

Gynekolog Kamal Aujla ved Volvat i Drammen kjem med ei klar oppfordring. Foto: Tina Brock / NRK

Grundig intimvask har motsett effekt

Dagleg har gynekologen pasientar med plager i underlivet. Ofte kjem det av overdriven eller grundig vask.

Illustrasjon: Caroline Utti / NRK

Ho kjem derfor med ei sterk oppfordring:

– Ikkje bruk såpe.

Det er nemleg ei heilt vanleg misforståing at intimsåpe er greitt. Problemet er at mange vaskar for godt – for ofte, fortel Aujla.

Det er da problema kan begynne å florere.

Brukar du såpe nedentil? Eg bruker da alltid såpe der. Nei, sjølvsagt ikkje. Nå blir det i alle fall slutt med såpe i underlivet. Vis resultat

– Kva skjer viss ein vaskar seg for ofte med såpe der nede?

– For å forstå intimpleie kan ein la seg inspirere av ansiktsvask. Såpe i auge og nase, det kan svi. Dette er måten kroppen seier frå på: «Ikkje fortsett», svarer Aujla.

Ho fortel at kroppen blir verna av ein naturleg flora, eit lag beståande av gode bakteriar som sit som ei hinne på hud og slimhinner.

Det vernar oss mot uønskte bakteriar.

– Denne naturlege floraen er avhengig av fukt og naturlege feittstoff. Akkurat som hud og slimhinner har eigen flora, så har skjeden også dette.

Og overdriven intimvask kan øydelegge denne floraen.

Hver dag ligg kvinner og jenter i denne stolen. Felles for mange av dei er overdriven intimvask. Foto: Tina Brock / NRK

Utover og innover

Vil ein unngå tørre slimhinner, tørr hud rundt skjede og vulva og dessutan sopplager og illeluktande utflod, bør du følge dette rådet.

– Det held å vaske seg éin gong om dagen. Men da skal ein berre skylje seg med lunkent vatn. Viss ein er avhengig av såpe, skal ho aldri inn i skjeden. Heller ikkje vatn skal spylast inn i skjeden, befaler gynekologen.

Og er du mann og trur du slepp unna desse plagene berre fordi du har utovertiss, tru om igjen.

– Det same gjeld for penis. Ikkje såpe på penishovudet, seier Aujla.

Slik fungerer vagina Ekspander/minimer faktaboks Tenk på vagina som andre indre organ. Vi vaskar ikkje indre organ med såpe. Det skal du heller ikkje gjere med vagina.

Kroppen vår blir beskytta av ein naturleg flora med gode bakteriar som sitt som ei hinne på hud og slimhinner. Desse beskyttar oss mot uønskte bakteriar og sopp. Dette gjeld også skjeden.

Miljøet i skjeden skal vere surt. Bakterien som sørger for det heiter lactobacillus og produserer mjølkesyre.

Lactobacillus er svært sensitiv for såpe.

Overdreven vask øydelegg den naturlege floraen.

Når vi vaskar oss for å bli kvitt vond lukt, skaper vi ein ubalanse som igjen gir meir vond lukt.

Vagina er sjølvreinsande og reinser seg sjølv innvendig gjennom naturleg utflod.

Bruk berre lunka vatn, eventuelt jordnøttolje, olivenolje eller intimolje på den ytre delen av skjeden.

delen av skjeden. Ikkje spyl med vatn i skjeden. (Kjelde: Kamal Aujla/Volvat)

Tampong, truseinnlegg og allergiar

Butikkhyllene bognar av ulike såper som ifølge produsentane sjølv eignar seg for intimvask.

Skal vi ikkje bruke desse produkta?

Utvalget blant intimsåper er stort i dei fleste butikkar. Foto: Tina Brock / NRk

– Helst ikkje. Det held som sagt å bruke lunkent vatn, eventuelt ei intimolje for å halde på fukta, lyder svaret frå Aujla.

Likevel, mange vaskar og skrubbar seg til problem.

Når ein først har hamna i gynekologstolen med symptom som beskrive i saka, kva skal ein gjere da?

Rådene frå Kamal Aujla er både logiske og gynekologiske. Foto: Privat/Volvat

– Ting tar tid når det gjeld å bygge opp balansen igjen, seier Aujla som kjem med følgande tips:

Truseinnlegg skal berre brukast ved menstruasjon fordi det er klorbleikt og har kunstfibrar som kan forårsake ein allergisk reaksjon.

Bruk bomullsundertøy.

Etter trening: ta av det syntetiske tøyet med ein gong.

Unngå tampongar.

Sov gjerne utan undertøy.

Forsvinn ikkje plagene, så oppsøk helsepersonell slik at ein kan få tatt bakterieprøver og ein får målretta behandling, rår gynekologen.

– Den viktigaste regelen for intimvask er, less is more.