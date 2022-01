Frankrike vil bekjempe sykdommen én av ti kvinner lider av

– Jeg har hatt problemer med syklus og menstruasjon helt siden første gang jeg fikk det, da jeg var 13–14 år, og jeg har alltid slitt med ekstreme smerter i de periodene, forteller influenser Eveline Karlsen.

For noen år siden fattet gynekologen hennes mistanke om at hun kunne ha endometriose, en sykdom som gjør at vev vokser utenfor livmoren. Dette gjør at det oppstår en kronisk betennelse, som ofte gir store smerter.

I dag tar det i gjennomsnitt sju år før kvinner med endometriose får diagnosen. Det vil den franske presidenten ha slutt på.

Ny strategi

I en video på sin egen Twitter-profil sier president Emmanuel Macron at Frankrike nå starter arbeidet med en ny, nasjonal strategi for å bekjempe endometriose.

Målet er å øke bevisstheten rundt sykdommen, og gjøre det lettere å få diagnosen som rammer en av ti kvinner.

– Dette er ikke et kvinneproblem. Det er et samfunnsproblem, sier Macron.

President Emmanuel Macron har nå anerkjent endometriose som et samfunnsproblem Foto: LUDOVIC MARIN

Over 2 millioner franske kvinner har endometriose, og sykdommen er den største årsaken til at kvinner i Frankrike er infertile.

– Den nasjonale strategien vi lanserer gir håp om bedre livskvalitet for millioner av kvinner og jenter.

Strategien skal lages av et utvalg som skal møtes første gang i februar. Macron sier at den nasjonale strategien skal ha som mål å forstå sykdommen og årsaken til den, og å finne behandling. Franske myndigheter vil også gi penger til forskning.

– Vi må utvikle en endometrioserefleks hos alle. På skolen, på universitetet, hjemme, på kontoret, og først og fremst innenfor medisinen, sier Macron.

Forvirrende

Eveline Karlsen vet fortsatt ikke om hun faktisk har endometriose eller ikke. Årsaken er at diagnosen per nå kun kan stilles ved å gjøre en kikkhullsoperasjon. Denne operasjonen har hun ikke tatt.

– Folk er mer åpne om det nå og deler erfaringer om den operasjonen man må ta. Det tar ganske lang tid i etterkant å komme seg. Man må ha tid til å gå gjennom en sånn type operasjon og være sykemeldt i noen dager etterpå, sier hun.

– Jeg føler at jeg trenger mer klarhet i hva det er jeg har, og å vite at det faktisk blir bedre om jeg skal gå gjennom en sånn prosess.

Hun ønsker seg mer kunnskap og mer forskning rundt sykdommen, og er glad for at den franske presidenten nå setter kvinnehelse på dagsorden.

– Det er helt fantastisk at noen endelig tar tak i det her. Det er veien til diagnosen som er kjip. Det er testing, prøving og feiling som ofte går ut over andre ting i kroppen. Du sitter jo igjen og er helt forvirra for at ingen kan gi deg et klart svar, sier Karlsen.

Nå håper hun at Norge vil gjøre det samme.

– Vi trenger mer kunnskap så vi selv også kan lære oss mer om kroppen vår. Jeg synes ikke at vi kvinner skal ha ansvaret for å prøve å finne ut av disse tingene selv.

Norsk strategi fra 2023

Karl Kristian Bekeng er statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. Han forteller at regjeringen ønsker å jobbe mer med kvinnehelse, og derfor har viet et kapittel i Hurdalsplattformen til dette.

– Det er helt åpenbart at dette er et felt hvor man har hatt for lite kunnskap i helsetjenesten, og for lite kunnskap på politisk nivå til å prioritere det. Det er i ferd med å snu nå.

Karl Kristian Bekeng er statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Esten Borgos, Borgos Foto AS

I Norge foregår det nå to prosesser som skal bedre forholdene for kvinner med endometriose. Først og fremst jobber Helsedirektoratet nå med å sette ned forslag for å forbedre behandlingstilbudet for pasienter med endometriose.

– Det er de forhåpentligvis ferdige med til sommeren, sier Bekeng.

– Og så er det en NOU om kvinners helse. De skal jobbe fram til 8. mars 2023. Og de forslagene der blir lagt inn i en nasjonal strategi for kvinners helse som vi da skal begynne å jobbe med når kunnskapsgrunnlaget er klart.

Når regjeringen skal starte arbeidet med denne strategien blir det naturlig å se til Frankrike, sier Bekeng.

– Da vil det være interessant å se hva franskmennene har lagt frem, og hvilke erfaringer de har med det de nå har lansert, sier han.