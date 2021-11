Når sex blir så vondt at du lar kjæresten ligge med andre

Det starter egentlig som en kommentar på skøy. Men det er likevel noe i det som blir sagt. Karl foreslår for Kristina at han kanskje kan ha sex med andre.

De to har vært kjærester i snart fem år, og er svært glade i hverandre.

Kristina synes først at tanken på Karl med noen andre er merkelig. Men etter hvert endrer det seg. Kanskje kan det fungere som en form for avlastning?

Paret ble sammen da Kristina var midt i 20-årene. Karl var hennes aller første kjæreste. Men i løpet av de fem siste årene har sex nærmest uteblitt.

For det gjør så himla vondt.

– Det er jo dette kjærester gjør

I starten av forholdet er alt nytt og spennende. Kristina husker første gang Karl skulle sove over. Han blir liggende på sovesofaen og hun i sengen. Karl er veldig forståelsesfull. Kristina ønsker å ha sex, men vil gå rolig fram.

De første gangene gjør alt veldig vondt, men Kristina som ikke har tidligere erfaring, tror dette er en del av pakken. Det blir nok bedre med tiden.

Men slik blir det ikke.

– Jeg presset meg selv for at vi skulle greie det. Det er jo dette kjærester gjør. Det var veldig smertefullt, men til slutt innså jeg at dette ikke ville gå over av seg selv.

Det skulle ta mange år før den unge kvinnen fikk svar på de intense smertene.

Historien om Kristina og Karl blir fortalt i den nyeste episoden av NRKs podkast «Havarikommisjonen».

Som å brenne en fyrstikk i skjedeåpningen

I Norge er det usikkert hvor mange som sliter med smerter i underlivet. I studier fra andre land spriker tallet mellom 8–28 prosent, forteller lege ved Sex og samfunn, Trine Aarvold.

Kroniske smerter i underlivet blir beskrevet med navn som vulvodyni, vaginisme og vestibulitt.

– Man går nå bort fra å kalle det vestibulitt. Itt-betegnelsen på slutten av et ord betyr at det er en infeksjon. Men det er ikke funnet tegn på infeksjon som årsak til disse smertene, sier hun til NRK.

Smertene varierer fra person til person. Noen beskriver dem som kniver blir stukket inn i vagina. Det skal føles som å brenne en fyrstikk rundt skjedeåpningen.

Trine Aarvold, lege ved Sex og samfunn, mener mange unge via seksualundervisningen får et inntrykk av at man skal forvente at sex kan gjøre vondt. Foto: Kai Myhre

Lite hjelp å få

Ved vulvodyni har man sett at det finnes flere smertereseptorer enn vanlig i slimhuden. Det er altså mindre som skal til for at vi opplever noe som smertefullt.

Aarvold sier tilbudet til kvinner som sliter med dette i Norge, er altfor dårlig.

– Det er lite informasjon om dette i utdanningen av leger og helsepersonell. I Sverige finnes det tverrfaglige vulvapoliklinikker i elleve av landets regioner. I Norge har vi to vulvapoliklinikker. En i Trondheim og en i Oslo.

Begge klinikkene har så stor pågang at de ikke kan ta imot pasienter fra andre helseforetak. Ventetiden er lang, forteller legen.

Dette er noe Kristina, som er bosatt nord i Norge, har fått erfare.

Behandling av vestibulitt Ekspandér faktaboks Ved vestibulitt skal man unngå kremer, vagitorier og for mye bruk av spesialsåper for underlivet. Det er viktig å ikke tørke ut huden og ikke forstyrre den naturlige balansen i skjeden.

Mange kvinner med vestibulitt har et høyt stressnivå og kan ha glede av å lære stressmestring.

Det er ulike behandlingsopplegg som kombinerer lokalbedøvelse, samleiepause, spesielle former for fysioterapi, massasje og samtalebehandling. (Kilde: Rikshospitalet.no)

Hvordan stilles vestibulitt-diagnosen? Ekspandér faktaboks Ved å sammenholde symptomer som pasienten har med funn en gjør ved gynekologisk undersøkelse.

Eventuelt tas for eksempel bakterie- og sopp-prøver. (Kilde: Rikshospitalet)

Fikk bedre svar av Facebook enn av legen

Det skulle ta mange år før Kristina fikk diagnosen vestibulitt (vulvodyni). Hun skjønte selv hva hun led av før fagfolkene konkluderte.

– Jeg ble en kasteball fra den ene til den andre legen. Jeg fikk blant annet en kur mot soppinfeksjon. Det var først ved hjelp av en gruppe på Facebook jeg skjønte hva som feilet meg, sier den nå 33 år gamle kvinnen.

Det å forstå at hun ikke var den eneste som hadde disse problemene, ble et vendepunkt for Kristina.

Men hun måtte vente lenge før hun fikk komme til vulvaklinikken i Oslo.

Det kan være vanskelig å snakke om kroniske lidelser i underlivet. Men det er viktig å minne på at man ikke er alene om dette, sier lege Trine Aarvold. Foto: Ronald Hole

En ensom situasjon

Psykolog Sissel Gran er en av de faste medlemmene i Havarikommisjonen, og sier historien om Kristina og Karl gjør inntrykk.

– Jeg har stor forståelse for dette paret og det de går gjennom. Når noe av det mest intime vi gjør, som skal være så gledesfylt, blir bare smerte og frustrasjon – det er vanskelig for et ungt par.

Psykologen tror de som har det slik, opplever ensomhet.

– Det er ingen av vennene som opplever det samme. Hva skal man si? Dette blir et hemmelig og smertefullt punkt i deres liv. Det er vanskelig å snakke med venner om denne problematikken, sier Gran.

Sissel Gran er psykolog og har selv slitt med smerter i underlivet. Etter ti år med plager fikk hun diagnosen endometriose. Foto: Halvard Jakobsen / NRK

Viktig å dele med andre

For Kristina og Karl tok forholdet slutt etter syv år. Da hadde de prøvd det aller meste for å få ting til å fungere. Karl fikk til og med lov å ligge med andre kvinner.

I dag er de to gode venner, men mangelen på sex i forholdet førte til store problemer.

Selv om både Kristina og Karl ønsker å være anonyme i denne saken, føler de det er et viktig tema å belyse.

– Jeg tror det er store mørketall, og mange som sliter med dette. I starten tenker man kanskje at det er vanlig å skulle ha vondt, men så skjønner man at det bare blir verre og verre. Jeg håper historien min kan få flere til å tidligere forstå hva det er som feiler dem, sier Kristina.

Det finnes håp

Lege Trine Aarvold sier det finnes hjelp å få.

– Det er bare viktig å vite at det som hjelper for en person ikke nødvendigvis hjelper for en annen. Siden det er så mange årsaker til vulvasmerter, finnes det også mange forskjellige behandlinger.

For Kristina ble osteopati den beste løsningen, og i dag er smertene mindre enn de var for syv år siden.

Du kan lese mer om vulvodyni på vulva.no.