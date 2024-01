Denne måten å trene på er mest effektiv mot fødselsdepresjon

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Jennie Lavine Gudmundsen Eilertsen, en 33 år gammel tobarnsmor, brukte trening for å finne tilbake til seg selv etter fødselsdepresjon.

Fødselsdepresjon rammer ca. én av ti kvinner, og kan ha store ringvirkninger for hele familien.

En ny samlestudie viser at trening kan behandle og forebygge fødselsdepresjon.

Forskerne mener moderat intensitet i 35–45 minutter 3–4 ganger i uka har best effekt.

En professor mener trening bør bli en større del av barselomsorgen. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Nå som jeg har begynt å komme meg ut av det, skjønner jeg hvor langt nede jeg har vært, tobarnsmamma Jennie Lavine Gudmundsen Eilertsen (33).

Hun har fått på seg treningsklærne og lader opp til dagens svettefest på tredemølla. Styrketrening er egentlig favoritten, men i det siste har hun funnet løpegleden.

For tre år siden kjente ikke Eilertsen på glede ved noe som helst. Hun hadde akkurat fått sin andre sønn, en frisk og skjønn baby. Hun skulle være lykkelig, men følte seg likegyldig og nummen. Omtrent fire måneder etter fødselen, nådde hun bunnen.

– Jeg husker det var vinter, rett før jeg skulle pynte til jul. Jeg satt i sofaen, med puppene ut, og gråt. Alt var kjipt.

Mistet seg selv

Fødselsdepresjon rammer omtrent én av ti kvinner, ifølge Folkehelseinstituttet.

Professor Malin Eberhard-Gran ved Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning, forteller at kvinnene, men også samfunnet, forventer lykke og tilfredshet i barseltiden.

– Å ikke ha de følelsene er veldig skamfullt.

Hva er fødselsdepresjon? Ekspander/minimer faktaboks Depressive plager eller en klinisk depresjon under svangerskap eller etter fødsel.

Noen risikofaktorer er søvnmangel, komplikasjoner under fødselen eller med barnet, dårlig partnerforhold, ammeproblemer eller tidligere psykiske problemer.

Du bør oppsøke lege, jordmor eller helsesykepleier hvis du mangler initiativ eller evne til å glede deg, er irritert eller nedstemt over tid, er lei deg, sint eller gråter lett, eller har fantasier om å miste kontrollen og skade deg selv eller barnet. Kilde: Helsenorge

Det finnes flere risikofaktorer for å få depresjon etter fødsel. Underliggende psykiske problemer for eksempel. Tobarnsmamma Eilertsen hadde tidligere slitt med psykisk sykdom, og visste hun var i risikosonen.

Åpenhet virket umulig. Hun var sikker på at alle ville oppfatte henne som sutrete og egoistisk.

– Jeg satte utrolig høye krav til meg selv. Det var et stort nederlag om noe ikke gikk som det skulle. Og jeg hadde ingen tid til å være bare meg.

Først da våren kom, skjønte hun at noe måtte skje. Hun hadde mistet seg selv og måtte finne henne.

Ifølge Folkehelseinstituttet er det flere effektive metoder å behandle fødselsdepresjon på, avhengig av alvorlighetsgrad. Som støttesamtaler, styrking av sosialt nettverk og psykoterapi ved milde til moderate depresjoner, og antidepressive medisiner med alvorlige.

Og nå har forskere fra Kina nettopp publisert en stor samlestudie om trening som medisin mot lidelsen. Resultatet er slående, mener de.

Den mest effektive treningsmåten mot fødselsdepresjon

Forskerne har gått i dybden på over 20 studier om temaet som er gjort i løpet av 18 år. Tusenvis av nybakte mødre, blant annet fra flere land i Europa, er blitt forsket på.

Trening kan både lindre og forebygge fødselsdepresjon, viser samlestudien. Forskjellen på de som trente og de som ikke trente er betydelig.

En rekke treningsformer er sett på, alt fra dansing og svømming til sykling og løping. Men det er ikke hva, men hvordan, som skal være avgjørende for best effekt mot fødselsdepresjon:

3–4 treningsøkter per uke.

35–45 minutter per økt.

Moderat intensitet .

Sjeldnere og oftere, lettere og hardere, lengre og kortere var alt forbundet med lavere effekt.

– Trening bør helt klart være en større del av barselomsorgen, sier professor Eberhard-Gran.

– Fysioterapeuter bør få en viktigere rolle i denne livsfasen, fortsetter hun.

Professoren påpeker at det er mye som tyder på at ubalanse i immunsystemet etter graviditet kan bidra til å trigge fødselsdepresjon.

– Vi vet at trening virker veldig positivt på immunsystemet, på samme måte som søvn.

Jennie Lavine Gudmundsen Eilertsen begynte å trene styrke flere ganger i uka, og kjente raskt at livet føltes lysere. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Eilertsen hadde tidligere opplevd at det å pushe kroppen har gjort godt for psyken. Hun ville gi trening en sjanse igjen. For å få det til, trengte hun en hjelper.

Bygger kroppslig og mental styrke

– Jeg møter ofte kvinner i en sårbar fase, som for eksempel i småbarnslivet.

Sigrid Bye Skille er fysioterapeut og personlig trener ved House of Femme i Trondheim. Hun hjelper kvinner over hele landet med trening.

Det mest meningsfulle med jobben, sier hun, er å se kvinnene bygge både kroppslig og mental styrke etter å ha vært langt nede.

Sigrid Bye Skille synes det er veldig meningsfullt å hjelpe nybakte mødre med å komme i gang med trening etter fødsel. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Selv om den nye studien har kommet med den mest effektive oppskriften, understreker de at hver mamma har ulike forutsetninger.

Det synes trener Skille er et viktig poeng.

– Hvilket liv har dette mennesket? Hvordan er hverdagen? Hvilken kapasitet har hun? Hvordan er treningserfaringen? Dette er noe jeg må kartlegge og sette meg inn i når jeg hjelper kvinner med trening.

Hun påpeker at trening må trappes opp gradvis, og at det er lurt å starte i det små.

Professor Eberhard-Gran sier at noe så enkelt som å komme seg ut på trilletur er en ypperlig start. Hun minner om at trening ikke bør skape stress og bli en ekstra belastning.

Mestringsfølelsen

Eilertsen har klart å opprettholde et treningsregime. Hun takker sin støttende og forståelsesfulle mann. I tillegg gir hun mye ære til hjelperen sin.

– Sigrid ringer eller sender melding hvis hun merker at jeg ikke møter opp. Det har gjort at jeg har fått et jevnere og finere forhold til trening. Når jeg faller ut, tar det kortere tid til jeg er tilbake. Ikke mer enn en uke eller noen dager.

Markløft, knebøy og bulgarsk utfall er blitt favorittøvelsene til Jennie Lavine Gudmundsen Eilertsen. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

– Det gjelder å trene kontinuerlig over tid, og kjenne at man får til øvelsen og blir trygg. Det er først når man får tryggheten i øvelsen, at man kan belaste og få fremgang. Fremgang er motiverende, fastslår Skille.

Følelsen av håpløshet er i stor grad erstattet med følelsen av mestring for tobarnsmammaen.

– Jeg har bygget styrke i kroppen. Og sakte, men sikkert, hang det psykiske seg på.

Den nye studien er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Plos One.