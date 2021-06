Marie (26) har mørk hårvekst i ansiktet: – Sliter med å føle meg feminin

Unormal hårvekst på kropp og ansikt.

Kviser.

Uregelmessig menstruasjon.

Overvekt.

Alle symptomer på PCOS.

PCOS er en tilstand hvor det dannes cyster på eggstokkene. Cystene forstyrrer eggstokkenes funksjon. Og fører dermed til hormonforstyrrelser.

– Det aller verste er egentlig at jeg skammer meg, sier 26-åringen fra Meløy til NRK.

Hun er en av mange norske kvinner som rammes av tilstanden.

Et av symptomene på PCOS er økt hårvekst Marie sier hun sliter med å føle seg feminin

– Gå ned i vekt

PCOS slår ut forskjellig og individuelt.

For å få diagnosen PCOS må kvinnen ha minst to av tre symptomer: Mange små cyster på eggstokkene, høyt nivå av mannlige kjønnshormoner og uregelmessig menstruasjon.

Tilstanden rammer kvinner i befruktningsdyktig alder. For mange starter det sent i tenårene.

Marie var helt frisk frem til hun hadde fått sitt første barn. I kjølvannet av svangerskapet begynte hun med prevensjonsmiddelet p-sprøyte.

– Da jeg sluttet med det fikk jeg kronisk mensen.

Hun ble undersøkt på sykehuset. Etter en innvendig ultralyd kom diagnosen: PCOS.

Legens anbefaling: Gå ned i vekt.

– Det som er mest frustrerende er opplevelsen av mangel på kunnskap hos legene. Mange, inkludert meg selv, sliter med å få informasjon om selve syndromet. Og hvordan man kan behandles.

NRK forklarer Polycystisk ovariesyndrom Bla videre Hormonell tilstand Polycystisk ovariesyndrom er en hormonell tilstand, der man ofte har økt nivå av mannlige kjønnshormoner. Symptomer De vanligste symptomene er uregelmessig eller uteblitt menstruasjon, overvekt og økt/uønsket hårvekst. Man kan også være plaget med fet hud og akne. For å få diagnosen PCOS må kvinnen ha minst to av tre symptomer: Mange små cyster på eggstokkene, høye mannlige kjønnshormoner eller uregelmessig menstruasjon. PCOS... ... rammer omtrent 15 % av alle kvinner ... er den største hormonelle årsaken til infertilitet ... kan ikke fjernes, men symptomene kan dempes Forrige kort Neste kort

– Helsepersonell kan ikke nok

Eszter Vanky er overlege ved Kvinneklinikken St. Olavs hospital. Hun er også professor i gynekologi og fødselshjelp ved NTNU.

I tillegg leder hun forskningsgruppen «Kvinnehelse – PCOS».

– Det største problemet for kvinner med PCOS er faktisk å få diagnosen, sier Vanky.

Eszter Vanky leder forskningsgruppen «Kvinnehelse – PCOS». Hun sier det er et stort behov for mer kunnskap om tilstanden. Foto: Frida J. Krüger / NRK

Vanky gir Marie støtte i at helsepersonell generelt kan for lite om PCOS.

– Det har kommet mye ny forskning, men det tar tid før det når ut til helsetjenesten. I tillegg går symptomene på PCOS under forskjellige spesialiteter, sier hun og nevner både hudlege, allmennlege, endokrinolog og gynekolog.

At Marie fikk beskjed om å gå ned i vekt sier overlegen er helt naturlig.

– Dette er faktisk et av de viktigste rådene, selv om det dessverre er vanskelig å oppnå. Overvekt i seg selv fører til hormonendringer og vil ofte forverre tilstanden.

– Har du noen råd til kvinner med PCOS?

– Mistenkes PCOS bør du gå til en gynekolog. Der bør du spørre om og forvente en utredning, svarer hun og legger til:

– Spør hvorfor du får eller ikke får diagnosen. Du har krav på et svar.

PCOS gir flere væskefylte hulrom i eggstokkene. Cystedannelsen forstyrrer eggstokkenes funksjon. Dette fører til hormonforstyrrelser. Foto: Pixabay

Redd for kommentarer

For Marie Heløy var det aldri en utfordring å få diagnosen. Men å følge legens råd om vektnedgang ble verre. Fortsatt er hun 15 kilo over normalvekt, og sliter med å få vekten lavere.

Hun forteller at hun er redd både for kommentarer om hår i ansiktet, og vekten.

– Det er slitsomt. Jeg er veldig nøye med å fjerne alt håret.

Jeg er redd for hva andre tenker om meg Marie Heløy

– Jeg sliter med å føle meg feminin. Man har jo hørt om kvinner med skjegg på sirkus. Og hvordan folk snakker om dem.

Trenger mer forskning

PCOS er en av de vanligste årsakene til infertilitet. Da Marie og kjæresten bestemte seg for å få deres andre barn, ble det vanskeligere enn de hadde sett for seg.

– Jeg hadde ikke eggløsning. Sex ble en oppgave. En plikt. Intimiteten ble på en måte satt på vent.

– Etter hvert fikk vi hjelp. Tre år senere kom yngstemann til verden.

– Har du noen råd til andre med PCOS?

– Et råd er å sjekke seg når man fortsatt er ung. For når du eventuelt bestemmer deg for å få barn, kan det ta veldig mange år før det skjer.

Og kanskje det ikke går i det hele tatt.

Et annet råd er å finne noen som kan noe om PCOS, sier Marie. – Enten lege, gynekolog eller endokrinolog.

Foto: Johanne Eidsvold / NRK

– Og les deg opp på hva PCOS innebærer. Det er ganske komplisert, og da trenger man mye kunnskap selv for å vite om du har funnet en god lege eller ikke.

– Sett oppnåelige mål

Legen Vanky sier kvinner som opplever tilstanden må sette seg oppnåelige mål med tanke på vektnedgang.

– Det første målet bør være å holde vekten. Så kan du prøve langsomt å redusere kaloriinntaket.

Heldigvis for Marie og andre kvinner som sliter med PCOS gjøres det nå mye forskningsarbeid.

– På 80-tallet antok man generelt at sykdomsbehandling som passet menn automatisk passet kvinner også. Men nå vet vi at behandlinger må tilpasses kjønn, sier Vanky og avslutter:

– Det forskes mye på kvinnehelse nå. Det trengs virkelig.