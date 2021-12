I denne studien konkluderer vi, med stor sikkerhet, at den moderne norsk-svenske ulvebestanden er genetisk mest lik den finske ulvebestanden, og at den nåværende bestanden er genetisk distinkt fra den som ble utryddet en gang før 1970.

Vi finner det imidlertid sannsynlig at dyr som representerer siste gjenlevende rest av denne nå utryddede bestanden fortsatt er å finne i visse finske og svenske dyrehager.

Vi kan også konkludere med stor sikkerhet at det ikke er mer, og mest sannsynlig mindre, slektskap med hund i genomene til moderne norsk-svenske ulver sammenlignet med de fleste andre ulver i verden.

Vi finner ingen holdepunkter for nylig hybridisering mellom ulver og hunder i genomer til norsk-svensk ulv som vi har studert. Videre finner vi at norsk-svenske ulver er sterkt innavlet, og at dette sannsynligvis ligger til grunn for sterk genetisk drift som igjen har medført at norsk-svenske ulver er blitt genetisk differensierte fra opphavsbestand i løpet av de siste tiårene.

På den andre siden finner vi det rimelig å konkludere at det er ingen unike genetiske tilpasninger i norsk-svensk ulv sammenlignet med andre ulvebestander.

Kilde: NTNU Vitenskapsmuseet / Genetisk opphav til den norske-svenske ulvestammen (Canis lupus lupus)