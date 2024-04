Ønsker å fjerne genetisk viktig ulv: – Begynner å bli en stor parodi

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Bondelaget i Innlandet ønsker å fjerne en genetisk viktig ulv som har vandret rundt i regionen.

Statsforvalteren i Innlandet har midlertidig stoppet lisensfelling av ulv i to regioner på grunn av denne ulven.

Ulven er genetisk viktig for den svensk-norske ulvestammen og har blitt observert i Skjåk, Dovre, Folldal og Rendalen.

Elisabeth Gjems, leder i Innlandet bondelag, mener ulven skaper store problemer for beitende dyr og bør fjernes.

Det har tidligere blitt foreslått å flytte ulven til en dyrepark, men dette har ikke skjedd.

DNA-prøver bekreftet i desember 2023 at ulven er genetisk viktig for ulvestammen, og bidrar med nye genvarianter som reduserer innavlsnivået.

– Nå har den ulven vandret rundt i hele Innlandet snart, sier en oppgitt leder i Innlandet bondelag, Elisabeth Gjems til NRK.

Denne uken meldte Statsforvalteren i Innlandet at lisensfelling av ulv stanses midlertidig i to regioner på grunn av den genetiske viktige ulven.

Ulven regnes som genetisk viktig for den svensk-norske ulvestammen. Nå gjelder stansen blant annet i Skjåk, Dovre, Folldal og Rendalen.

Gjems sier ulven er inne i et område der det ofte er store problemer for dyr som beiter.

– Nå synes vi at dette begynner å bli en stor parodi. Og vi tenker at den ulven må fjernes og tas ut nå, sier hun.

Leder i Innlandet bondelag, Elisabeth Gjems, ønsker at ulven blir felt. Foto: Arne Sørenes / NRK

Gjems har tidligere sagt at hun ønsker å flytte ulven til en dyrepark.

– Men nå har dette her gått så langt at det er i praksis en utvidelse av vernesonen for ulv, også langt inne i beiteområdene.

Lisensjakten har blitt stanset i områdene der ulven har blitt observert.

Hun mener det ble sagt at ulven skulle bli flyttet i midten av februar, men så har det ikke skjedd noe.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra Statsforvalteren, men har ikke lyktes med dette foreløpig.

Ulv i Norge Ekspander/minimer faktaboks Ulven er det største medlemmet av hundefamilien og kan være vanskelig å skille fra enkelte hunderaser.

I Skandinavia lever den i adskilte revirer og spiser for det meste elg.

En voksen ulvetispe i Skandinavia veier i snitt 35-40 kilo og en hann cirka 50 kilo.

Ulven var praktisk talt utryddet på den skandinaviske halvøya i 1960-årene.

Dagens bestand i Norge og Sverige er av finsk-russisk opprinnelse og etablerte seg i Sør-Skandinavia på begynnelsen av 1980-tallet.

Genetiske analyser har vist at ulven i Norge og Sverige er preget av innavl. Frem til 2008 nedstammet hele den skandinaviske bestanden fra kun tre dyr. Data tyder på at den lave genetiske variasjonen gir effekter som redusert reproduksjon, lavere overlevelse av valper eller en kombinasjon av begge deler. Kilde: Rovdata

Kan være aktuelt å felle

Den midlertidige stansen av lisensfellingen på grunn av den genetiske viktige ulven er et ansvar Statsforvalteren har fått av Klima- og miljødepartementet.

– Statsforvalteren i Innlandet og Statsforvalteren i Trøndelag har etter vår vurdering skjøttet denne oppgaven vel, sier Kjell Vidar Seljevoll, seniorrådgiver i Land- og friluftsavdelingen i en e-post til NRK.

Ulven betegnes som genetisk viktig fordi genene kan motvirke innavl og øke den genetiske variasjonen og levedyktigheten i den skandinaviske ulvestammen. Foto: SNO

I desember skrev Miljødirektoratet at det ligger et mål om at det ikke skal være ulv med fast tilhold utenfor ulvesonen.

Om denne etablerer seg der, vil det bli behov for å vurdere tiltak der både flytting og felling kan være aktuelt i forkant av beitesesongen for sau, skrev de da.

– Denne vurderingen er fortsatt gjeldende, skriver han.

Slik ser ulvespor ut. Foto: Frode Meskau / NRK

Han skriver at de fleste ville arter ville hatt det vanskelig med å tilpasse seg dyrepark, som var et av forslagene bondelagslederen kom med.

– Utfallet blir ofte fatalt for individet.

Ekstremt innavlet

Det var i desember 2023 at DNA-prøver bekreftet at en hannulv som vandret inn til Norge fra Sverige er genetisk viktig for ulvestammen.

Rovdata analyserte prøvene og bekreftet at ulven var en genetisk viktig ulv. Den var tidligere påvist i Sverige.

– Urinprøvene ga positivt treff på at dette er den finskrussiske immigranten som betegnes som genetisk viktig, sa Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata da.

Ulven ble GPS-merket.

Flagstad sier til NRK i dag at den skandinaviske ulvebestanden trenger nye gener.

Øystein Flagstad er genetiker i Rovdata. Foto: Arnstein Staverløkk

– Etablering av nye immigranter og påfølgende yngling er den eneste måten å redusere det ekstremt høye innavlsnivået.

Immigrantene og avkommet bidrar til å spre nye genvarianter i bestanden.

– Som er viktig for å redusere de negative effektene av innavl, som for eksempel små valpekull, sterilitet hos hanner eller skjelett- og tannstillingsdefekter.