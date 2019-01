Det ble ikke nytt år og blanke ark for Rosenborg, men nytt år og mer støy. Klubben står midt imellom to betente trenerkonflikter.

Torsdag ble det kjent at Eirik Horneland og Karl Oskar Emberland har signert med Rosenborg. Fire dager etter gikk han ut på treningsfeltet til de blåkledde i Haugesund.

Rosenborg Ballklub og FK Haugesund er uenige i om Horneland har én måneds oppsigelsestid, eller en uoppsigelig kontrakt med Haugesund til 30. november.

Forhandlingene er over – uten enighet

Det har vært kontakt mellom partene i helga både på telefon og e-post. Før helga fikk FK Haugesund tilbud om 1,1 millioner kroner for å slippe Horneland i oppsigelsestiden. De har avslått tilbudet.

HAUGESUND-TRENING: Eirik Horneland og Karl Oskar Emberland måtte møte til Haugesund-trening mandag formiddag. Forhandlingene mellom RBK og FKH er avsluttet, uten at klubbene har løst konflikten. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

– Nå har vi strekt oss lenger. Men tydeligvis ikke langt nok. De vil ha et betydelig beløp – langt unna tilbudet vårt, sier styreleder i Rosenborg, Ivar Koteng.

Styrelederen i FKH, Leiv Helge Kaldheim, har tidligere sagt at de vurderer å gå rettens vei.

Avslutter uka i tingretten

Rosenborg har vært på leting etter nye trenere siden de sparket Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun i juli. Sparkingen utløste en langvarig konflikt.

Ingebrigtsen og Hoftun mener oppsigelsen var usaklig – at Rosenborg har brutt arbeidsmiljøloven. Via sine advokater varslet de raskt at de ikke er interesserte i mekling med sin tidligere arbeidsgiver. De går rettens vei for å få erstatning.

Fredag må ledelsen i Rosenborg i Sør-Trøndelag tingrett for rettsforberedende møte med sine tidligere trenere. Hovedforhandlingen er berammet i en hel arbeidsuke, fra 21. til 25. januar.

BRUTAL START PÅ 2019: Rosenborg har hatt et halvår med mye drama – fra betent trenersparking til rettssaken med Nicklas Bendtner og kontraktsbråk med nye trenere. Styreleder Ivar Koteng må denne uka forberede seg til rettssak med Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun. Foto: Sunniva M. Danielsen / NRK

– RBK må jobbe med renommeet

– Rosenborg må ta renommeet sitt på alvor. De kan ikke ta det på hælsparket hver eneste gang og tro at folk glemmer.

NRKs fotballekspert, Bent Skammelsrud, er krystallklar. Rosenborgs renommé har fått en kraftig brist det siste halvåret.

– Jeg er bekymret for Rosenborgs renommé. De må ta selvkritikk og skjerpe sansene sine utad. De må oppføre seg over tid, og gjøre en intern evaluering. De kan ikke tro at de alltid har fasiten, sier Skammelsrud.

Christer Basma, også han fotballekspert i NRK, synes det er uheldig at Rosenborgs nye trener mandag formiddag er på treningsfeltet til FK Haugesund.

– Hodet hans er i Rosenborg nå. Det bør FKH forstå. Regelrytteri gjør at han må møte opp der. Det er sunt for begge klubbene å komme seg videre. Jeg håper de raskt blir enige om en sum, slik at Horneland får dra fra Haugesund.

Omdømmeekspert Trond Blindheim er helt sikker på at Rosenborg vil være «renvasket» innen kort tid.

– Det handler om graden av alvor, sier Blindheim, og tar eksempler i mer alvorlige saker innenfor idretten, som dopingavsløringer.

Blindheim påpeker at renommé innen fotball til sjuende og sist er knyttet til prestasjon.

– Bråket vil nok glemmes så fort Rosenborg begynner å vinne og spille godt igjen.