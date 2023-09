– Jeg synes det er fullstendig idioti og meningsløst. Skal du slippe inn på kamp, må du vise ansiktet ditt, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

Fotballklubben Haugesund tok imot naboene Viking på lørdag. Laget fra Stavanger vant 2-0, men det var noe helt annet enn resultatet som skapte mest oppmerksomhet.

Stemningen er som regel på topp når disse to lagene møtes. Det var den også på lørdag, men noen supportere ikledd finlandshetter skapte bråk.

– Du klarer å lage god stemning og trøkk uten at du trenger å skjule ansiktet ditt, sier Torp.

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp. Foto: Annika Byrde / NTB

Under kampen klatret noen supportere på bortetribunen oppover rekkverket der det er leiligheter.

Supportere fra begge lag havnet i håndgemeng oppe på balkongen over tribunen. På bildene kan en se at en av supporterne har på seg en finlandshette.

– Møkk lei

I reglementet til Norges Fotballforbund står det at det er forbudt å bruke finlandshetter eller lignende plagg til å dekke ansiktet under kamp.

Leder i supporterklubben Vikinghordene sier han er møkk lei av at de få supporterne som maskerer seg skal være snakkisen etter kampen.

– Vi spilte en kjempekamp. Fotballkulturen må hylles og ikke demoniseres, sier Roar Åkerlund.

Han sier supporterne i klubben løser situasjonen med maskeringen internt.

Skal bedre sikkerheten

Daglig leder i Haugesund fotballklubb, Martin Fauskanger, sier det er tåpelig at folk må maskere seg.

– Stadionreglementet vårt tilsier at det ikke er lov. Vi har aldri vært plaget med dette før nå, sier han.

Daglig leder i FK Haugesund, Martin Fauskanger. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Klubben har fått kritikk for at sikkerheten på tribunen er for dårlig.

– Vi må gjøre noen sikringstiltak. Vi har vært i dialog med sameie og har bedt om en uttalelse, sier Fauskanger.

NRK har hørt med andre eliteserieklubber om de merker at supporterne deres maskerer seg.

Rosenborg: – Det er noen som tar med seg på kamp. Det er ikke et nytt fenomen. Men om noen har med masker, tar vi det fra dem i innsjekken, sier daglig leder Tore Berdal.

– Det har ikke vært et stort problem hos oss. Det brukes i forbindelse med pyro, og vi har ikke hatt så mye av det i år, sier daglig leder Christian Kalvenes. Molde: – Vi har sett at bortesupporterne har maskert seg under kamp, sier daglig leder Øystein Neerland.

Over bortetribunen (avbildet) er det et leilighetskompleks. Her klatret noen supportere opp under kampen. Foto: NTB

– Må fjernes fra tribunen

Fotballekspert Torp mener at det må bli slått hardt ned på dersom supportere bruker masker.

– De må bli fjernet fra tribunen og få beskjed om å ta av seg maskene, sier han.

Han får støtte fra Viking-blogger Ingve Bøe i Stavanger Aftenblad:

– Dette hører ikke hjemme på en fotballbane. Hvis du maskerer deg så gjør du nok ting du i utgangspunktet ikke har helt lov til å gjøre, sier han.

– Jeg har forståelse

Ole Kristian Sandvik er talsmann for Norsk supporterallianse. Han er uenig med Bøe.

– Jeg tror ikke noen planlegger noe kriminelt når de bruker dette, sier han.

Ole Kristian Sandvik i Norsk supporterallianse. Foto: Oda Scheel

Grunnen er at de ikke vil bli utestengt fra klubbene sine i forbindelse med bruk av pyro under kamp, sier han.

– Jeg har forståelse for at supportere bruker masker. Jeg skjønner at folk reagerer, men det kommer av at de ikke vil bli identifisert, sier Sandvik i supporteralliansen.