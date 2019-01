– Det har vært mange følelser i spill, og en god suppe, sier Eirik Horneland, når vi treffer ham i Storhall Karmøy etter treningen.

Det er klart at Horneland blir ny Rosenborg-trener, men storklubben og FK Haugesund er ennå ikke enige om overgangen. Inntil det må Horneland lede FKH – selv om han egentlig vil til Trondheim.

– Treningen gikk kjempefint! sier Horneland.

NRK var på plass da Eirik Horneland måtte lede FKH-treningen mandag.

Rosenborgs styreleder Ivar Koteng sier til NRK at klubbene har hatt kontakt både på telefon og e-post gjennom helgen. Det har blitt gjort forsøk på å bli enige om et beløp for å kompensere oppsigelsestiden til Eirik Horneland.

– Vi har strekt oss litt lenger, men det har tydeligvis ikke vært nok. Derfor har vi ikke lyktes med å bli enige, sier Koteng.

– Er det langt unna enighet?

– Vi har stått langt fra hverandre. De har ønsket et betydelig beløp, svarer han.

Horneland selv håper klubbene blir enige raskest mulig.

– Ja, håper at de blir enige. Jeg tror det er bra for alle, sier han.

Tilbud ut dagen

RBK har tidligere tilbudt FKH 1,1 millioner kroner i kompensasjon for trenerduoen Eirik Horneland og Karl Oskar Emberland. Dette beløpet skal ha økt betydelig gjennom helgen, uten at Koteng ønsker å gå inn på beløpet.

– Vi har avsluttet forhandlingene med FKH, men de har fått et tilbud som står ved lag ut dagen i dag.

Horneland mener han har sagt opp kontrakten sin med FKH, og ifølge Rosenborg starter han i ny jobb som hovedtrener der 1. februar.

Tror trenerduoen er på plass før februar

Rosenborg og Horneland mener treneren har én måneds oppsigelsestid. FK Haugesund mener imidlertid at Horneland har en uoppsigelig kontrakt med klubben til 30. november i år.

Ivar Koteng, styreleder Rosenborg. Foto: Sunniva M. Danielsen / NRK

– Vi forholder oss til at vi har ansatt dem fra 1. februar, så får de begynne i jobben da. Om det hender noe i mellomtiden får vi se. Det er vanskelig å si om vi ser han i Trondheim før månedsskiftet, sier Koteng.

– Tror du det?

– Det er jo ikke slik at FKH er spesielt interessert i å beholde ham, så jeg tror kanskje han kommer før, svarer RBK-styrelederen.

Leiv Helge Kaldheim er styreleder i FK Haugesund. Foto: Thomas Halleland/NRK

FKH-styreleder Leiv Helge Kaldheim sier til NRK at en stor klubb som Rosenborg bør kunne godta FKHs siste tilbud.

– Det jeg kan si til det er at RBK søndag kveld fikk beskjed om vårt standpunkt om det tilbudet. De har fått beskjed på hvordan vi verdsetter Eirik Horneland. Vi har justert vår verdsettelse av ham flere ganger. Nå bør vi ha kommet på et nivå som bør være spiselig for en klubb av RBKs størrelse, sier han.

Fredag klokka 12 skulle Rosenborg hatt pressekonferanse for å presentere Horneland som ny hovedtrener, men den ble utsatt på grunn av all støyen rundt ansettelsen.