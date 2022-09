Kommuneoverlege ble overgrepssiktet for en måned siden – har fortsatt ikke fått forklare seg

– Han opplever det som en belastning. Både lokale og nasjonale medier omtaler saken daglig, og han har ingen reell mulighet til å imøtegå de beskyldningene som rettes imot ham.

Det sier advokat Erlend Hjulstad Nilsen til NRK. Han er forsvareren til kommuneoverlegen i Trøndelag som 1. august ble suspendert fra stillingen sin.

Dette skjedde etter at legen fikk autorisasjonen sin midlertidig inndratt av Helsetilsynet, på grunn av flere varsler fra kvinnelige pasienter. 24. august ble han siktet av politiet for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang. Legen har påklaget suspensjonen og nekter straffskyld.

Saken vokser stadig i omfang. Nye kvinner tar kontakt med politiet hver uke. Foreløpig skal over 50 kvinner avhøres i saken, opplyser politiet til NRK.

Les også: Nye beskyldninger helt tilbake til 90-tallet mot overgrepssiktet kommuneoverlege

Rett til å få komme til orde

Nilsen mener klienten hans burde fått muligheten til å forklare seg i et avhør.

Nå opplever legen å bli stilt til veggs i pressen uten å få komme til orde.

– Som siktet i en straffesak har du en rett til å imøtegå anklagen. Det har ikke han fått muligheten til. Og jeg tenker at i en slik sak, med et slikt omfang, er det helt naturlig at det vil bli flere avhør, sier Nilsen.

Jusprofessor Asbjørn Strandbakken ved Universitetet i Bergen mener det er viktig at legens versjon ikke kommer for seint.

Det er nyttig for å vite hvilke kontrollspørsmål man skal stille til dem som mener seg fornærmet i saken, forklarer jusprofessoren.

– Det er politiet som styrer fremdriften i etterforskningen. Men jeg tenker at når man først har siktet vedkommende, og har fått avklart et visst omfang av saken, så hadde det vært naturlig å innhente hans versjon, og ikke utsatt det til slutt, sier Strandbakken til NRK.

NRK forklarer Hvorfor er kommuneoverlegen siktet for overgrep? Bla videre Ble suspendert i sommer 1. august ble det kjent at Statens helsetilsyn midlertidig har suspendert autorisasjonen til en kommuneoverlege i en trøndersk kommune. Bakgrunnen for dette er varsler om krenkende og ubehagelig atferd mot pasienter. Det var Statsforvalteren i Trøndelag som sendte saken videre til Statens helsetilsyn, etter å ha mottatt varsler mot kommuneoverlegen. Unge kvinner har tatt kontakt Politiet har startet etterforskning. 24. august ble det kjent at han er siktet etter straffelovens paragraf 295, for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang. NRK er kjent med at det skal være minst 12 klager mot legen som er kommet inn til Statsforvalteren siden november i fjor. Til politiet har det kommet inn flere titalls henvendelser. Det er kun kvinner som har tatt kontakt hittil, ifølge politiet. Legen er uenig i suspensjonen Legen har gjennom sin advokat opplyst at de påklager vedtaket fra Statens helsetilsyn om suspendert autorisasjon. Overlegens forsvarer i straffesaken, Erlend Hjulstad Nilsen, opplyser at legen nekter straffskyld. Tidligere klager fra pasienter I 2007 fikk legen en advarsel fra Statens helsetilsyn etter at han ifølge tre kvinnelige pasienter skal ha tilbudt klitorismassasje i forbindelse med gynekologiske undersøkelser. I 2017 ble legen klaget inn til daværende Fylkesmannen av en kvinne. Hun forklarte hun ville sjekke håndleddet, men at legen skal ha befølt henne på rumpa. Fylkesmannen svarte med at saken kunne løses gjennom samtale mellom legen og pasienten. Ukjent antall fornærmede Hvor mange fornærmede det er i hele sakskomplekset, er foreløpig ukjent for NRK. Nå er altså legen suspendert fra stillingen som fastlege og kommuneoverlege. Han hadde litt under 1000 pasienter på sin fastlegeliste. Forrige kort Neste kort

Ekstra belastning for kvinnene

Bistandsadvokat Camilla Hagen representerer flere av kvinnene som er kalt inn til avhør hos politiet i denne saken.

– For de fornærmede som jeg representerer, er det en ekstra belastning i saken at det ikke er foretatt avhør av legen ennå. De ønsker fortgang i etterforskningen, sier Hagen til NRK.

Klientene forteller at det er en påkjenning at de gjennom media har fått vite at politiet ikke har tenkt å avhøre den siktede før i slutten av oktober, påpeker Hagen.

– De opplever at medias søkelys er en ytterligere belastning. Det er betenkelig at man ikke sørger for at siktede får forklart seg, og får sin stemme frem. Man hadde fra denne siden ønsket en stillhet og ro rundt etterforskningen.

Selv kvinnene er anonymiserte, føler de seg identifisert i nærmiljøet når sakene omtales i media, forklarer bistandsadvokat Camilla Hagen. Hun representerer flere av kvinnene som har fortalt sine historier til politiet. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Politiet: 15 per soner jobber med saken

Etterforskningen er svært ressurskrevende, forklarer etterforskningsleder Mari Ellen Marie Burheim i Trøndelag politidistrikt.

Nå arbeider 15 personer med saken hos politiet. De har stadig måttet bemanne opp for å kunne ta unna alle avhør.

– Foreløpig har vi mottatt 43 anmeldelser. I tillegg har vi 10–15 kvinner som ønsker å forklare seg, sier Burheim til NRK.

Hun bekrefter at det først er aktuelt for politiet å avhøre den siktede legen i slutten av oktober.

– Vi har selvfølgelig forståelse for at flere synes det tar lang tid. Vi har valgt å ikke ta avhør av ham ennå av den grunn at det er noe taushetsbelagt problematikk.

Etterforskningslederen forklarer det med at politiet må ha fritak fra taushetsplikten hos de som blir avhørt.

Fremover kommer politiet til å avhøre flere personer som ønsker å snakke. Det dukker opp stadig nye navn hver uke, forteller etterforskningsleder Ellen Marie Burheim i Trøndelag politidistrikt. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Må ha hjelp av sakkyndige

Etterforskerne er nødt til å vite hvilket grunnlag de skal avhøre ham på, forklarer Burheim.

– Det er snakk om ting som har skjedd i forbindelse med påstått behandling. Det vil politiet at sakkyndige skal være med å vurdere om er innafor en behandlingssituasjon, eller om det er en straffesak som de fornærmede mener at det er.

– Siden alle kvinnene som dere har avhørt, har opphevet taushetsplikten: Har politiet begynt å gå igjennom noen av pasientjournalene?

– Nei, vi er under innhenting av de journalene. Vi har sendt en henvendelse til kommunen og gjort en avtale når de skal hentes og hvordan de skal overleveres til oss.

Frykter forhåndsdømming

Den 24. august opprettet den aktuelle kommunen en kontakttelefon for alle berørte i saken. Den ble startet i samarbeid mellom politiet, Statsforvalteren, Nok og RVTS.

Den siktede legen mener denne kontakttelefonen er svært problematisk.

Det kommer frem i et brev som ble sendt til Helsetilsynet 29. august, hvor legen og hans advokat bestrider grunnlaget for at han fikk autorisasjonen sin midlertidig inndratt.

Legen mener opprettelsen av kontakttelefonen «har blåst opp saken» og at den «kan bidra til forhåndsdømming og ikke minst via psykologiske mekanismer bidra til at det oppstår en lavere terskel/økt motivasjon for å klage».

Forsvarer Erlend Hjulstad Nilsen mener kontakttelefonen kan gå ut over rettssikkerheten for den siktede legen.

– I hvilken grad kommunen har vurdert rettssikkerheten til min klient i forbindelse med opprettelsen av den tipstelefonen, er for meg ukjent. Der kan man potensielt ha nok så store utfordringer.

– På hvilken måte?

– Det handler om mottak. Hvem er det som tar imot denne informasjonen. Hvordan den blir behandlet. Det har man ingen kunnskap om her, sier Nilsen.

Kommunedirektøren er forelagt denne kritikken.

– Vi ønsker ikke å kommentere dette på nåværende tidspunkt, skriver han i en e-post til NRK.

Har du noe å fortelle? Ekspandér faktaboks Vi vil gjerne høre fra deg om du har noe å si om denne saken. Kanskje vil du ta en uforpliktende prat med en av oss journalister som jobber med dette? Send oss en e-post eller kontakt oss kryptert via Signal eller WhatsApp på 97 46 52 52.