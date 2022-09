Nye beskyldninger helt tilbake til 90–tallet mot overgrepssiktet kommuneoverlege

En kommuneoverlege i Trøndelag har blitt suspendert av Helsetilsynet etter en rekke varsler. Han er også siktet av politiet for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang.

Legen har påklaget suspensjonen og nekter straffskyld. Han er heller ikke avhørt.

Nye beskyldninger fra 90-tallet

Bistandsadvokat Camilla Hagen opplyser at rundt ti kvinner frem til nå har henvendt seg til henne med lignende opplevelser.

Blant dem er en kvinne som forteller om ubehagelige opplevelser med legen på 1990-tallet. Den første saken om kommuneoverlegen som har vært kjent hittil, har vært fra 2006.

– Det dreier seg om overmaktsforhold knyttet til underlivsundersøkelser og opplevd seksuell atferd fra legens side, sier Hagen til NRK.

Ifølge Hagen skal vedkommende ha reagert på opplysninger knyttet til tilsynssaken mot samme lege i 2006, og klage mot legen i 2017. Hun vil ikke utdype hva klienten har reagert på.

Den siktedes forsvarer, Erlend Hjulstad Nilsen, vil ikke kommentere varslene bistandsadvokat Hagen forteller om.

– Siktede er så langt ikke avhørt. Enkeltsaker og henvendelser knyttet til konkrete opplysninger fra pasienter, kommunen eller Helsetilsynet vil derfor ikke bli kommentert, sier Nilsen.

Det gjelder både av hensyn til å overholde legens lovpålagte taushetsplikt og av hensyn til den pågående etterforskningen, forklarer forsvareren.

– Opplever skyld og skam

Hagen understreker at det er viktig å skille mellom de etiske og legelisens-relaterte forholdene – det vil si det sivilrettslige sporet – og hvilke forhold som hører inn under det strafferettslige. Disse skal ivaretas av ulike instanser, sier bistandsadvokaten.

– Det er en utfordring i saken at politiet ikke har avhørt mistenkte ennå. Jeg vil ikke bidra til forhåndsprosedering i media. Politiet må få ro til å fullføre etterforskningen og innhente forklaring, sier Hagen.

Bistandsadvokaten sier at kvinnene hun har kontakt med, forteller om erfaringer med legen som har vært ubehagelige, pinlige, skremmende og med seksuelt tilsnitt.

– Det er et gjennomgående trekk i saken at de fornærmede opplever skyld og skam over egen reaksjon på legens atferd. De formidler at mistenkte er en myndighetsperson som man tenker at samfunnet og seg selv skal ha tillit til og ikke opponere mot. Noen har reagert med å heller bytte fastlege eller kvier seg da for å møte legen alene senere, sier hun og fortsetter:

– Kjernen er overmaktsforholdet – man melder ikke ifra. Dette er gjentakende i historiene. I flere av de angivelige tilfellene skal ikke kvinnene ha forstått hva som har skjedd, før de har vært hos andre leger.

I tillegg stod de avkledd i stillinger som overhodet ikke er forenelig med hvordan den type undersøkelser gjøres og det oppleves seksuell reaksjon fra legens side, hevder Hagen.

Politiet har snakket med 80 kvinner

32 kvinner er så langt avhørt eller kalt inn til avhør i nærmeste framtid, opplyser politiet til NRK.

Samtlige av disse har status som fornærmet i saken. Det betyr at politiet mistenker at det kan ha skjedd noe straffbart med disse.

Totalt har politiet snakket med 80 kvinner.

– Vår viktigste oppgave er å finne ut om hendelsene vi varsles om er straffbare eller ikke. Der trenger vi blant annet hjelp fra sakkyndige, sier etterforskningsleder Ellen Mari Burheim til NRK.

De bruker derfor nå store ressurser for å ta unna alle avhørene. Blant kvinnene politiet har eller skal avhøre er det ingen saker tilbake til 90-tallet. Men etterforskningslederen sier hun kjenner til at det skal være varsla om det. Om disse sakene er forelda eller ikke tar de ikke hensyn til nå.

– Vi prater med alle som har noe å fortelle i denne fasen av etterforskninga, sier Burheim.

Derfor har legen ikke blitt avhørt

På spørsmål om hvorfor den sikta legen først skal avhøres i slutten av oktober, svarer hun at de først vil ha klarhet i hvilke saker som kan være straffbare og at det tar tid. De har også allerede fått opphevet taushetsplikten for en flere av kvinnene slik at de kan spørre den siktede legen om dem.

– Vi synes ikke det er hensiktsmessig å avhøre legen om enkelte av varslene. Derfor venter vi til vi har en oversikt over alle sakene vi vil avhøre han om, sier Burheim.

Den siktedes forsvarer, Erlend Hjulstad Nilsen, forteller at det er tøft for hans klient å ikke få forklart seg for politiet, eller belyst sin versjon av det som kommer fram i allmennheten. Men det kan han altså ikke gjøre.

Ifølge Nilsen kan de også ved å kommentere varslene ødelegge for etterforskninga, noe de ikke ønsker.

Kommunedirektøren opplyser til NRK at de har mottatt 10 nye henvendelser denne uka om den overgrepssiktede kommuneoverlegen i Trøndelag. Totalt har de fått inn over 80 henvendelser siden kommunen opprettet kontakttelefon.

