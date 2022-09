Var hennes fastlege hele livet – glad hun varslet fra om kommuneoverlegen

Kvinna i 20-åra ønsker ikke å stå frem selv, men via sin advokat vil hun gjerne fortelle sin historie.

Hun er en av de fornærmede i saken mot den sikta kommuneoverlegen.

Høsten 2021 varslet hun via sin nye fastlege om det hun skal ha opplevd som overgrep fra sin tidligere fastlege gjennom flere år.

Ett år senere er fastlegen suspendert fra stillingen sin og politianmeldt av Statens helsetilsyn for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang.

Nå er fastlegen under politietterforskning, og det er kommet flere titalls klager fra kvinner som har vært hans pasienter.

– Saken har jo versert et helt år, og for henne er det en enorm lettelse at det står frem mange andre pasienter. Hun skjønner at hun ikke er alene.

Det forteller Camilla Hagen.

Hun er kvinnas bistandsadvokat og refererer til samtaler hun har hatt med sin klient, og det som er kommet frem i tidligere dokumenter.

Kommuneoverlegen nekter straffskyld.

Advokat Camilla Hagen mener klientene hennes er utsatt for grove overgrep fra sin fastlege gjennom flere år. Foto: AAV

Tillitsperson i livet hennes

Det var opplevelsen under siste konsultasjon til sin gamle fastlege at kvinna åpna seg om det som skjedde på legekontoret til nærstående.

– Hun har opplevd å ha en fastlege som har vært en tillitsperson i hennes liv. En lege som hun helt naturlig oppsøker når hun trenger helsehjelp. Hun har hele veien tenkt at de gynekologiske undersøkelsene som er foretatt er gjort ut fra en medisinskfaglig begrunnelse, hevder Hagen.

Denne siste gangen dro hun til legen med forkjølelse og ville samtidig undersøke en kul i ett bryst.

Dette endte i undersøkelser kvinna skal ha opplevd som svært krenkende.

– Man går for en forkjølelse og en kul, og ender opp i full gynekologisk undersøkelse og påfølgende undersøkelse av brystene.

Undersøkte brystene bakfra

Hun var helt naken under undersøkelsen, ifølge advokaten.

Legen undersøkte begge brystene bakfra, lenge og grundig.

– Forklaringen hun fikk fra legen underveis var at han måtte holde på en stund for å se om det kom noe ut av dem, sier Hagen.

Hun skal også ha blitt bedt om å bøye seg og har forklart at hun måtte stå på alle fire på en benk og løfte ben opp og ned fordi legen skulle se på noe.

– Hun forteller at han beføler kjønnsorganene ganske nøye, sier Hagen.

Det var først når kvinna fikk ny fastlege at hun forsto undersøkelsene hennes forrige fastlege hadde gjort ikke var nødvendige.

– Det har vært et enormt stigma å tro at det er slik det skal være. Hun skjønte for alvor at dette var galt da hun fortalte om det hjemme, og hun fikk ny kvinnelig fastlege. Hun har gått en hel vinter og trodd at det bare var henne.

– Alltid kalt en spade for en spade

Etter kvinnas klage opprettet Statsforvalteren tilsynssak mot fastlegen i desember i fjor.

Punktene de ville se nærmere på er påstandene om seksualisert språk og adferd, og krenkende gjennomføring av konsultasjon.

I sin uttalelse fra februar i år skriver legen, ifølge dokumenter NRK har fått innsyn i, at han alltid «har kalt en spade for en spade» og at dette er godt kjent blant befolkningen i kommunen.

Han opplever at denne kommunikasjonen i det store og hele blir verdsatt av pasientene, og viser til at det er mulig å skifte fastlege om «man finner denne kommunikasjonsformen vanskelig eller upassende».

Han sier videre at pasienten ønsket undersøkelse av blant annet underliv og bryster, og avviser at han har klappet pasienten på rumpa.

Ble suspendert i sommer 1. august ble det kjent at Statens helsetilsyn midlertidig har suspendert autorisasjonen til en kommuneoverlege i en trøndersk kommune. Bakgrunnen for dette er varsler om krenkende og ubehagelig atferd mot pasienter. Det var Statsforvalteren i Trøndelag som sendte saken videre til Statens helsetilsyn, etter å ha mottatt varsler mot kommuneoverlegen. Unge kvinner har tatt kontakt Politiet har startet etterforskning. 24. august ble det kjent at han er siktet etter straffelovens paragraf 295, for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang. NRK er kjent med at det skal være minst 12 klager mot legen som er kommet inn til Statsforvalteren siden november i fjor. Til politiet har det kommet inn flere titalls henvendelser. Det er kun kvinner som har tatt kontakt hittil, ifølge politiet. Legen er uenig i suspensjonen Legen har gjennom sin advokat opplyst at de vil påklage vedtaket fra Statens helsetilsyn om suspendert autorisasjon. Overlegens forsvarer i straffesaken, Erlend Hjulstad Nilsen, opplyser at legen nekter straffskyld. Tidligere klager fra pasienter I 2007 fikk legen en advarsel fra Statens helsetilsyn etter at han ifølge tre kvinnelige pasienter skal ha tilbudt klitorismassasje i forbindelse med gynekologiske undersøkelser. I 2017 ble legen klaget inn til daværende Fylkesmannen av en kvinne. Hun forklarte hun ville sjekke håndleddet, men at legen skal ha befølt henne på rumpa. Fylkesmannen svarte med at saken kunne løses gjennom samtale mellom legen og pasienten. Ukjent antall fornærmede Hvor mange fornærmede det er i hele sakskomplekset, er foreløpig ukjent for NRK. Nå er altså legen suspendert fra stillingen som fastlege og kommuneoverlege. Han hadde litt under 1000 pasienter på sin fastlegeliste.

Forklarer stress med korona

Han erkjenner at pasienten var helt naken, og forklarer dette med at det var en spesiell dag i kommunen med koronautbrudd. Stresset og smittesituasjonen kan ha påvirket hans konsentrasjon.

Legen forklarer også at kvinna ble flyttet fra «GU-stol til benk for avspenning i sideleie».

Statsforvalteren skriver i sin vurdering at det er unødvendig at pasienten er helt naken under hele undersøkelsen.

Statsforvalteren er også tydelig på at det må oppleves som krenkende og utleverende å bli stående på alle fire naken på en benk.

Å undersøke bryster og brystvorter bakfra i stående stilling er ikke i tråd med god praksis, gitt at det faktisk foregikk slik, kommer det frem av Statsforvalteren i sin vurdering.

NRK har forsøkt å få ytterligere kommentarer fra den sikta kommuneoverlegen.

Ifølge hans advokat Erlend Hjulstad Nilsen kan de ikke gi ytterligere kommentarer. Årsaken er at informasjon knyttet til pasienter er taushetsbelagt.

I tillegg er flere dokumenter klausulert som følge av politiets pågående etterforskning.

Grove overgrep

Camilla Hagen representerer også en annen klient som ønsker å anmelde kommuneoverlegen.

Kvinna har barn og har blitt utsatt for utallige gynekologiske undersøkelser som hun har opplevd som ubehagelige.

– Jeg mener det fremkommer beskrivelser av grove overgrep mot mine klienter. Det er nå opp til politiet å etterforske saken, sier Hagen.

Kvinna i 20-årene er preget av saken og har akkurat nå utfordringer med å klare å stå i jobben.

Hun har hele tiden tenkt at det var hun det var noe galt med, ifølge advokaten.

– At det viser seg å ha vært varsler mot legen siden 2007, uten at det har fått konsekvenser, har gjort dypt inntrykk på henne.

Omfattende sak

Så langt er mellom ti og 15 kvinner avhørt av politiet. Ti står på vent.

– Det er veldig mange involverte, og det krever mye ressurser å ettergå alt. Når vi først har en slik sak, så er det viktig at alle som har noe å bidra med gir oss beskjed, så vi får et så riktig bilde som mulig.

Det sier etterforskningsleder Ellen Mari Burheim i Trøndelag politidistrikt.

– Det kan være hendelser som er strid med god legeskikk, men som ikke er over i det straffbare. Det må vi kartlegge. Vi ønsker at personene snakker med oss og lar oss ta den vurderingen.

Burheim tror ikke de er ferdig med alle avhørene før ut i oktober.