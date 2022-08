Varslene mot kommuneoverlegen: Skal ha sagt kvinne så jomfruelig ut nedentil

Varsel fra 22. august: Skulle sende bilde av underlivet

Klager hadde en kul like over skambeinet. Hun skal ha blitt bedt om å sende et bilde av denne til legen. Det endte med at kvinnen avbestilte neste legetime og byttet fastlege.

Hun snakket med ny fastlege som skal ha sagt at «kommuneoverlegen kunne si ting på en upassende måte, men at han helt sikkert ikke mente det slik».

Kommuneoverlegen skal også ha anbefalt gynekologisk undersøkelser ved flere tilfeller hvor det ikke har vært årsaken til legetimen. Han skal ha sagt at det «ser ikke ut som du har født en gang».