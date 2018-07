Her strømmer ungdommene til for å jobbe

15 år gamle Daniel Hansen trives veldig godt i sommerjobb hos SinkabergHansen i Vikna. Foto: Kjartan Trana / NRK

Derfor har oppdrettsselskapet i Trøndelag 115 tenåringer i sving som vikarer denne sommeren.

– Dette er mye bedre enn jeg hadde trodd. Jeg er sliten og sovner fort på kveldene, sier 15 år gamle Daniel Hansen som er sommervikar på slakteriet.

LES OGSÅ: Mener det ikke er nok jobber til unge

– Dagene flyr

Han forteller at han trodde det skulle bli litt kjedelig.

– Jeg tenkte det skulle bli god tid til å tenke gjennom livet mitt, men dagene flyr og jeg tjener penger, nyter pausene og spiser godt, forklarer 15-åringen.



Frode Lauritzen mener det ikke er vanskelig å få tak i arbeidsvillig ungdom. Foto: Kjartan Trana / NRK

Personalsjef Frode Lauritzen hos SinkabergHansen har lyttet til kritikken som har kommet mot lat norsk ungdom i sommer, men kjenner seg ikke igjen.

– Når vi har 350 søkere i dette vesle distriktet så tror jeg også at det handler litt om vilje og tilrettelegging fra arbeidsgiveren. Med så mange søkere er det en grei sak å få tak i sommervikarer, sier personalsjefen til NRK.

Har gitt opp

I Sogn og Fjordane har bærbonde Veronica Hauge i Gloppen gitt opp å leie inn norsk ungdom.

Veronica Hauge har gitt opp å finne unge norske bærplukkere. Foto: Bård Siem / NRK

– Det er veldig vanskelig å få tak i norsk ungdom. Når vi finner noen, jobber de gjerne en dag eller to, før de finner ut at plukkinga er så travel og kjedelig at de slutter, sier hun til NRK.

– Vi forventar at de skal være i åkeren i opp til tre uker, men så drar de på ferie etter ei uke. Da står vi uten arbeidskraft, noe som ikke er holdbart, sier hun. Hun leier derfor heller inn 15 bærplukkere fra Polen og Litauen.

• LES OGSÅ: Unge vil ikke plukke bær

For 20 år siden jobbet tre av fire norske unge i alderen 15-17 år. Nå har bare halvparten arbeidserfaring.

Forteller til venner

Men i Vikna i Trøndelag har oppdrettsbedriften SinkabergHansen en framtidsrettet strategi å få lokal ungdom inn i arbeid i ferietiden om sommeren.

Personalsjefen blir på denne måten kjent med mange nye fjes, og like mange ungdommer får fortelle om hva de opplever på arbeidsplassen både hjemme og til vennene.

– Det er helt bevist omdømmebygging også. Det er mye arbeid å lære opp så mange, vi kunne valgt noe enklere, men det gir også mange fordeler, mener han.

Det slaktes og pakkes laks i produksjonshallen til SinkabergHansen. Foto: Kjartan Trana / NRK

I Vikna er både ungdommer og arbeidsgiveren strålende fornøyd med ordningen. Ved et pakkebånd danser tenåringen til arbeidet og smiler.

Det er ungdom på sommerjobb og laks på løpende bånd. 50.000 fisk skal slaktes og pakkes hver eneste dag, så det er nok å gjøre for ferievikarene.

– Variert og fint

– Skal jeg være ærlig så tenkte jeg at dette kom til å bli lange dager, sier 16 år gamle Maren Finne som også har fått seg sommerjobb hos SinkabergHansen AS, men hun er av dem som nå smiler og er fornøyd.

– Det er variert og fint arbeid. Jeg hadde hørt mye bra om denne bedriften og har planer om å bli fiskehelsebiolog, og da er dette den perfekte plassen å begynne, mener 16-åringen.