Mener unge er mer opptatt av ferie enn sommerjobb

Denne sommeren har mange unge sitt første møte med arbeidslivet, som resepsjonister, stuepiker og servitører på hoteller rundt om i landet. Tall fra NHO Reiseliv viser at én tredjedel av alle ansatte i reiselivsbransjen er under 24 år.

Samtidig peker tallene mot en annen tendens: 40 prosent av dem som jobber i reiselivet er utenlandske arbeidere.

I går skrev NRK om at norske ungdommer ikke vil ha sommerjobb som bærplukkere, noe NAV mener at bøndene kan takke seg selv for.

Trenger arbeidskraft i skoletiden

NRK har vært i kontakt med et titalls hoteller i Sogn og Fjordane som opplever stor pågang i sommersesongen. De kan bekrefte tallene fra NHO: Blant dem som ansettes for sesongen, kommer en stor andel fra østeuropeiske land som Polen, Litauen og Latvia.

Hotellene mener én av de viktigste årsakene til det, er at sesongen har blitt utvidet fra tre til fire måneder.

– Nå som sesongen er forlenget, har vi også behov for arbeidskraft mens mange fortsatt går på skolen, sier daglig leder på Eikum Hotell, Ståle Kjos-Wenjum.

Sent ute med sommerjobb? Fortsatt mulig å skaffe seg sommerjobb i år

– Norsk ungdom gidder ikke

En forlenget sesong trekkes likevel ikke frem som den eneste årsaken til den store andelen utenlandske sesongarbeidere.

Daglig leder ved Walaker Hotell i Sogn, Ole Henrik Walaker, peker på manglende arbeidsmoral blant norsk ungdom som et problem.

Daglig leder ved Walaker Hotell i Sogn, Ole Henrik Walaker, mener norsk ungdom mangler arbeidsmoral. Foto: Privat

– Dagens unge er ikke vant til å jobbe, slik de var i gamle dager. Det blir ikke stilt krav til dem hjemme og de blir ikke sparket ut i jobb, så da gidder de ikke. Det er en vond spiral.

Ungdomsrådsgiver i LO, Bjarne Lagenes, er uenig med Walaker, og mener at norsk ungdom er mer arbeidsomme enn noen gang tidligere.

Ungdomsrådsgiver i LO, Bjarne Lagenes, mener at norsk ungdom er mer arbeidsomme enn noen gang tidligere. Foto: LO

– Norsk ungdom er ikke late, tvert om. De jobber hardere, har bedre resultater på skolen og gjør mer på fritiden enn noen gang tidligere. At noen tror ungdom er late, må de selv begrunne, sier Lagenes til NRK.

Walaker vil helst ha verdensvante ungdom når han skal ansette sommervikarer.

– Jeg ansetter helst ungdom over 23 år, som har reist litt, sett verden og som har personlighet. I tillegg har jeg en god tommelfingerregel: ungdom som har vokst opp på gård har som regel mer arbeidserfaring og arbeidsmoral enn de som kommer fra et byggefelt.

Les også: Ungdom jobber mindre enn før

Stiller feriekrav

Denne sommeren er rundt halvparten av de ansatte ved Walaker Hotell norske, mens resten er utenlandske arbeidere. Walaker sier at han gjerne skulle ansatt utelukkende fra nærmiljøet, men at norsk ungdom ofte viser liten vilje til å arbeide.

– Problemet er at de ikke egentlig vil jobbe. Når de søker jobb spør de hvor mye de må jobbe, og viser til alle ferieplanene de har; shopping i London og familieferie i Spania, sier han.

Kjos-Wenjum ved Eikum Hotell bekrefter at ungdom ikke alltid forstår at det å være ansatt på et hotell innebærer mye jobbing.

Daglig leder på Eikum Hotell, Ståle Kjos-Wenjum.

– For 15–20 år siden kunne de stå med fingeren i ansiktet mitt og be om å jobbe mer. Nå setter de mer grenser på hvor mye de kan jobbe, fordi de prioriterer venner og andre ting.

Han tror det har en sammenheng med at unge får mer penger hjemmefra og dermed ikke er avhengige av inntekten de får fra en sommerjobb.

Ungdomsrådsgiver i LO, Bjarne Lagenes, mener at det er lønn og status som er avgjørende for hvor ungdom vil jobbe om sommeren.

– Unge arbeidstakere er like alle andre arbeidstakere. Penger er avgjørende for hvilke sommerjobber ungdom tar. Hvis man tjener bedre andre plasser, er det selvsagt mer attraktivt, sier han.