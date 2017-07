Ungdom jobber mindre enn før

For 20 år siden jobbet tre av fire unge i alderen 15–17 år. I dag har bare halvparten arbeidserfaring.

Stort prestasjonspress

Fornøyelsesparken Tusenfryd ansetter over 600 ungdommer hver sommer. Av dem er halvparten under 18 år. Men også de har merket at unge har et annet forhold til jobb enn tidligere.

– For 20 år siden levde de for jobben, men det gjør de ikke i like stor grad nå, sier HR-sjef Trine Bjonum.

UNGE ARBEIDSTAKERE: Ungdommene selv opplever at det er vanskelig å finne noen som vil ansette dem. Men på Tusenfryd er det muligheter, også for de som er under 18 år. Foto: Johan Moen

Hun tror endringene henger sammen med at foreldre har bedre økonomi i dag enn før.

– Dessuten er det ikke så mange arbeidsgivere som ansetter folk under 18. I tillegg opplever unge et stort prestasjonspress på mange arenaer, da blir jobb satt litt til siden.

GODT RUSTET FOR ARBEIDSLIVET: HR-sjefen på Tusenfryd, Trine Bjonum, forklarer at mange av deres ansatte går raskt ut i arbeidslivet etter de er ferdige på Tusenfryd. – De forstår arbeidskultur bedre, sier hun. Foto: Johan Moen

En inngang til arbeidslivet

18 år gamle Madeleine Slemdal begynte å jobbe på Tusenfryd som 15-åring, og kom tilbake hver sommer i tre år. Nå jobber hun som butikkmedarbeider på H&M. Hun tror grunnen til at hun ble ansatt var arbeidserfaringen fra fornøyelsesparken.

– De ba ikke engang om å se karakterkortet mitt. Arbeidserfaringen har vært gull verdt og kommer til å gi meg flere muligheter senere i livet.

MYE PRESS: Tidligere Tusenfryd-ansatt, Madeleine Slemdal, tror prestasjonspress gjør at unge nedprioriterer deltidsjobb. Foto: Johan Moen

Jentene jobber mest

Statistikken fra SSB viser også at jenter jobber mer gutter. På slutten av 90-tallet jobbet så mye som 75 prosent av 17 år gamle gutter, mot under halvparten i dag. Til sammenligning jobber 55 prosent av alle jenter på samme alder. Den samme tendensen ser de også på Tusenfryd.

– I år er 6 av 10 ansatte hos oss jenter. De stiller generelt sterkere i rekrutteringen, sier personalsjefen, som tror det henger sammen med at jentene modnes raskere.

SESONG-JOBB: Å jobbe med attraksjoner er bare en av de mange arbeidsoppgavene for de ansatte på Tusenfryd. Foto: Johan Moen

Karakterer mindre viktig

Konserndirektøren i HR-avdelingen til DNB, Solveig Hellebust, bekrefter at tidlig arbeidserfaring er noe som blir lagt merke til i søknadsbunkene.

– Det viser initiativ, at man er vant til å stå på og ikke får alt fra foreldrene sine.

LETTERE FØR: Konserndirektør i HR-avdelingen til DNB, Solveig Hellebust, tror en av grunnene til at unge jobber mindre er at det var lettere å finne jobb før. Foto: Johan Moen

Hun mener at det er viktig å ikke bare fokusere på å få toppkarakterer om man vil få en fot innenfor arbeidslivet.

– Hvis en søker ikke har arbeidserfaring, vil vi alltid stille spørsmål til hva som er årsaken.

