– Kjære venner: Jeg har lyst å si takk. Takk for at jeg får være sammen med dere i dag. Jeg er glad for å være velkommen og stolt over å stå på deres talerstol, åpnet den tidligere nestlederen i Arbeiderpartiet.

Stiftelsen av nye Orkland Arbeiderparti var tema i Folkets Hus i Gjølme i Orkdal denne lørdagen. Men tidlig i talen tok Giske opp de mange varslene om seksuell trakassering som har kommet mot ham.

– Jeg skal ikke legge skjul på at det er vanskelig å snakke om. Jeg håper dere forstår at jeg er lei meg – lei meg for hendelser som var upassende og ubehagelig, lei meg for folk som har hatt det vondt. Varslere, men også for hvordan det har rammet mine nærmeste, sa Giske.

VARM VELKOMST: Trond Giske ble tatt vel imot av sine trønderske partifeller da han ankom årsmøtet. Foto: Nareas Sae-Khow / NRK

– Jeg er lei meg for at jeg ikke har vært bevisst på min rolle og makt i sosiale sammenhenger. Ansvaret er mitt. Jeg har gjort feil og sier unnskyld, fortsatte Giske.

Han mener varslerne fortjener respekt for sitt mot.

– Etter mange år står de fram med historier som sikkert har vært kjempevanskelige å fortelle om. Det er historier som ikke skal bagatelliseres eller bortforklares. Jeg tar det til meg og har gitt en uforbeholden unnskyldning.

HILSTE PÅ MANGE: Trond Giske ble tatt vel av sine trønderske partifellene i Folkets Hus i Gjølme i Orkdal. Foto: Nareas Sae-Khow / NRK

– Kvinner som forandrer verden

Giske mener #metoo-kampanjen gir viktige erkjennelser.

– Det er en kraft som forandrer samfunnet for alltid. Det er det #metoo handler om, kvinner som sier ifra og som forandrer verden. Som forandrer oss, og som forandrer meg, sa han til partifellene i Orkdal.

Han omtalte tiden helt tilbake til valgnederlaget i fjor som krevende. Giske fortalte at partivenner i Ap over hele landet, nå lengter etter å få arbeide med politikk igjen og få bygge Norge.

STÅENDE APPLAUS ETTER TALEN: Selv om det var stiftelsesmøte for det nye lokallaget Orkland Ap, var det ingen tvil om hvem som var midtpunktet under dagens politiske møte. Foto: Nareas Sae-Khow / NRK

– Jeg håper å kunne få bidra til den jobben sammen med dere. Jeg har kjempet for dette partiet sammen med dere i 30 år, vi har kjempet sammen, vunnet og tapt, sa Giske, før han siterte en heller kjent sang, til rungende applaus.

– Når man går gjennom en storm, så hjelper det å vite at man ikke er aleine: «You'll never walk alone». Det har dere alltid vist meg, tusen hjertelig takk!

APPLAUS: Giske fikk stående applaus da han ankom Folkets Hus i Gjølme i Orkdal lørdag. Du trenger javascript for å se video. APPLAUS: Giske fikk stående applaus da han ankom Folkets Hus i Gjølme i Orkdal lørdag.

Bakgrunn for talen: Stiftelsen av Orkland Ap

Det var knyttet stor spenning til Trond Giskes første politiske opptreden etter sykmeldingen, i forbindelsene med varslersakene mot ham.

Over hundre medlemmer fra grasrota i Arbeiderpartiet møtte lørdag opp for å være med på stiftelsesmøtet til det nye lokallaget, Orkland Ap.

Leder av interimsstyret i Orkland Ap, Trude Cathrine Tevik Gulbrandsen. Foto: Nareas Sae-Kkhow / NRK

Den nå avgåtte Ap-nestlederen Giske var invitert for å holde en innledning til dette møtet.

– Jeg håper han holder en god innledning, og at han vil inspirer oss til å jobbe godt frem mot kommunevalget i 2019. Hva annet han vil si, det vet jeg faktisk ikke, sa leder av interimsstyret i Orkland Ap, Trude Cathrine Tevik Gulbrandsen, til NRK i forkant av møtet.

– Jeg er spent på han vil si, sa Gulbrandsen.

Fødselshjelper for det nye lokallaget

Stortingspolitiker fra Orkdal, Jorodd Asphjell (Ap). Foto: Nareas Sae-Khow / NRK

De fire kommunene Orkdal, Meldal, Agdenes og Snillfjord skal slå seg sammen til én storkommune i 2020. Derfor slår også de fire lokallagene til Ap seg sammen.

Giske har vært en aktiv fødselshjelper for dette nyopprettede lokallaget – for ett år siden var han her på en kickoff med partifellene sine.

– Jeg tenker at det er en fin anledning for ham å komme hit på hjemmebane i Trøndelag for å begynne å arbeide som politiker igjen. Det ser vi veldig frem til, her i Orkdal, sa stortingspolitiker fra Orkdal, Jorodd Asphjell (Ap), til NRK.

PRESSEOPPBUD: Hele årsmøtet måtte ta en lengre pause etter Trond Giskes innledning. Mens Giske ble intervjuet av media, var det kake og kaffe for de andre Ap-medlemmene. Foto: Nareas Sae-Khow / NRK

Tilbake fra sykmelding

Giske har vært sykmeldt siden 22. desember i fjor i forbindelsene med varslersakene mot ham, som endte med at han 7. januar trakk seg som nestleder og finanspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet.

Onsdag denne uka var Giske friskmeldt og tilbake på jobb. Imidlertid var han ikke på plass i stortingssalen, og kontoret hans var lukket.

FULLSATT SAL: I Folkets Hus i Gjølme i Orkdal hadde i overkant av 100 Ap-medlemmer møtt opp på lørdagen. Foto: Nareas Sae-Khow / NRK