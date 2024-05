Lederen i Rød Ungdom beklager: – En avsporing å kalle noen terrorist

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Rød Ungdom-leder Amrit Kaur har beklaget «avsporingen» med å kalle Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre og Nicolai Tangen for terrorister i en TikTok-video.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Flere Rødt-politikere, inkludert Mímir Kristjánsson og Sofie Marhaug, tar avstand fra den nyvalgte lederen i Rød Ungdoms uttalelser.

Fra andre, som Sofia Rana, får hun støtte til hovedbudskapet.

På Facebook reagerer Kristjánsson kraftig på at Kaur omtalte Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre og Nicolai Tangen som terrorister i en TikTok-video fredag.

– Lederen i Arbeiderpartiet er ikke en terrorist. Det er heller ikke Nicolai Tangen og Jens Stoltenberg. Å sammenligne Støre med Netanyahu er håpløst. Å sette Støre på en terrorliste samtidig som du nekter for at Hamas har drevet terror er enda verre, skriver han.

– Jeg har mange venner i AUF og Arbeiderpartiet. Jeg er stolt over at Rødt ledet an i å kaste Sylvi Listhaug fordi hun beskylder dem for å være terrorister. Nå er jeg flau og sint – faktisk vil jeg si at jeg er rasende – fordi lederen i Rød Ungdom går i Listhaugs fotspor, fortsetter Kristjánsson.

Kaur beklager

I 11-tiden lørdag kommenterer Kaur uttalelsen på sin Facebook-side:

– Terrorangrepet mot AUF var helt forkastelig. Barn ble drept for å ønske en bedre verden, og jeg har selvfølgelig forståelse for at dette er vondt for Astrid og AUF å snakke om. Det ble en avsporing å kalle noen terrorist, og ved å gjøre det bagatelliserte jeg de overlevende og pårørendes opplevelser. Det beklager jeg for, vit at det var absolutt ikke hensikten, skriver Kaur blant annet.

Leder i Rød Ungdom, Amrit Kaur. Foto: Ola Hana

Hun legger til at hun mener det er nødvendig å kritisere regjeringen med Støre i spissen «når de forholder seg passive til et pågående folkemord». Hun kaller også Norge «en aktiv pådriver i folkemordet mot det palestinske folk».

– Jeg skal formulere meg bedre neste gang, avslutter hun det lengre innlegget med.

Foto: Skjermdump / Facebook

Kritiserte oljefondet

TikTok-videoen var en kritikk av oljefondets investeringer i våpenselskap med avtaler med Israel.

Fredag kom meldingen om at tidligere leder i Rød ungdom, Alberte Bekkhus, har meldt seg ut av ungdomspartiet etter Kaurs uttalelser.

Rødt-leder, Marie Sneve Martinussen, gikk også ut og ba Kaur beklage.

Reagerer

Lørdag formiddag kommer flere reaksjoner, også fra andre partifeller. Stortingsrepresentant Sofie Marhaug, kaller henvisningen til terrorister absurd.

Sofie Marhaug (R) Foto: William Jobling / NRK

– Jonas Gahr Støre er ingen terrorist. Arbeiderpartiet er ikke et terrorparti. Vi skal være stolte av at regjeringen tross alt har kritisert Israel, selv om regjeringen kan og bør gjøre mer. Det siste er Rødt det første partiet til å påpeke, men det rettferdiggjør ikke å kalle Støre for terrorist, skriver hun på Facebook.

Får også støtte

I kommentarfelt og fra andre partifeller får Kaur også støtte. Sofia Rana, tidligere nestlederkandidat i Rødt, mener kritikken mot oljefondet er berettiget.

Sofia Rana. Foto: Fouad Acharki / NRK

– Ser det er outrage over en TikTok video posta av en ungdomspartileder etter at hun ble sluppet ut av glattcelle i dag. Det er ting hun sier i videoen som er verdt å vite, skriver hun.

Rana mener oljefondet har tjent mye via selskap som selger våpen direkte til Israel.

– Disse våpnene brukes til å sprenge barn, kvinner og menn i fillebiter. Det har så klart gått unna siden 7. oktober og det blir mer penger i kassa til oss. Jeg synes fokuset skal være der. Så lenge politikerklassen ikke gjøre noe med dette så er Norge medansvarlig, følger Rana opp.