Ap til Giske og samboeren: Punktum er satt

I et brev som VG har fått tilgang til tar Haddy Njie et kraftig oppgjør med Ap-leder Jonas Gahr Støres håndtering av varslene om Giske.

«Prosessen har vært uforutsigbar, tilfeldig og ensidig til det absurde, med fullstendig mangel på rettsprinsipper,» er noe av det Njie skriver.

Sendt rett før Ap-konklusjonen

E-posten ble sendt til partisekretær Kjersti Stenseng 24. januar. Det var dagen før Støre offentliggjorde Aps konklusjon om at Giske har brutt Aps retningslinjer mot seksuell trakassering.

Jonas Gahr Støre forsvarer håndteringen av varslene.

«Jeg har forståelse for den krevende tiden Trond Giske og hans samboer har vært gjennom etter at Arbeiderpartiet mottok varsler og har behandlet dem internt i partiet. Jeg har i flere sammenhenger gitt utførlige svar om måten varslene er behandlet på, vurderingen av spørsmål om tillit og at vi etter å ha fått sakene grundig opplyst hadde grunnlag for å lukke dem 25. januar.»

«For Arbeiderpartiet er punktum satt og det har sentralstyret sluttet seg til. Utover det har jeg ikke kommentarer til e-posten Haddy Njie har sendt til partisekretæren,» skriver Støre til NRK.

Fredag ble det kjent at Trond Giske har sendt et brev til Aps sentralstyre hvor han gir sin versjon av fem konkrete varsler mot ham. Han bestrider innholdet i tre av dem, men beklager sin opptreden i de to andre.

SVARER: Partileder Jonas Gahr Støre mener partiet hadde grunnlag for å avslutte sakene 25. januar. Foto: Christian Kråkenes / NRK

Støtte fra Ap-topper

Flere sentrale politikere i Arbeiderpartiet mener saken nå må legges død.

«Dette gjorde vi oss ferdige med på mandag og partiledelsen har fått støtte for sin håndtering og konklusjoner. Jeg tror alle er tjent med at dette avsluttes,» skriver Oslo-leder Frode Jacobsen til NRK.

Sentralstyremedlem Lise Christoffersen er enig.

«Landsstyret satte punktum på tirsdag,» fastslår hun.

STØTTER STØRE: Fylkesleder Anne Marit Mevassvik i Trøndelag Ap mener det hverken er mulig eller ønskelig å gå videre med denne saken nå.

Heller ikke Trøndelag Ap, som tidligere har kjempet for Giskes plass i sentralstyret, mener det er mulig å gå videre med saken.

«Det er forståelig at Trond føler behov for å fortelle sin versjon av varselsakene – og partiets behandling av dem. Jeg har selv tidligere sagt at det ville vært best om sakene ble ferdigbehandlet etter at Tronds sykemeldingsperiode var avsluttet. Jeg mener også fortsatt at det hverken er mulig eller ønskelig å gå videre med denne saken nå,» skriver fylkesleder Anne Marit Mevassvik i Trøndelag Ap til NRK.

– Nok med å få familien på beina

Haddy Njie ønsker ikke å kommentere saken overfor NRK utover dette:

«Bare under Tronds sykemelding, anslår jeg at det har blitt produsert rundt 3000 klipp om ham. Så akkurat nå har jeg nok med å få familien min og meg selv på beina.»

Aps partisekretær Kjersti Stenseng ønsker ikke å kommentere brevet fra Haddy Njie.