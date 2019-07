MÅ BRENNE VILLAKS: Fiskeforvalter Anton Rikstad sier at et varmere klima gjør at temperaturen i elva stiger. Dette øker faren for at laks smittes og dør av furunkulose. Her brennes død laks fra elva Ferga i Namdalseid onsdag.

Foto: Eirik Sørenmo Påsche