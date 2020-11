Her vart det målt 18,1 varmegrader i natt

November 2020 har så langt skrive seg inn i historiebøkene som éin av dei aller varmaste med sine 18,1 grader. I 2019 var det 6,9 grader den same dagen.

Men 18,1 grader er ikkje landsrekorden for november – for den er på 21,8 grader og blei målt i Tafjord 6. november 2003.

– Det er ikkje uvanleg med så høge temperaturar i november, men trenden syner at vi har fått mildare haustar, seier klimaforskar Jostein Mamen ved Meteorologisk institutt.

Han seier at fønvind er årsaka til varmen i Tafjord.

Fønvind Ekspandér faktaboks Uttrykket fønvind blei opphavleg brukt i Alpane, men det finst også ei rekkje andre namn på dette fenomenet i andre fjellområde. Til dømes Chinook i Rocky Mountains.

Her i Noreg oppstår ofte fenomenet på Austlandet i vestavindssituasjonar, og på Nordvestlandet i situasjonar med mild og fuktig luft frå sør.

Tafjord, som er omringa av fjell på over 1500 meter over havet, er ein kjend plass når det gjeld fønvind i Noreg.

Her kan temperaturen komme opp i 20 grader i november-desember når det bles kraftig frå sør.

Maksimumstemperaturen i Tafjord for november er til dømes 21,8°C målt i 2003, under tilhøve med kraftig sønnavind, og varme luftmassar som stamma frå Nord-Afrika.

Oktoberrekorden for høg temperatur i Noreg er 25,6 grader. Den blei målt i Molde 2005.

Dei aller kraftigaste temperaturstigningane i forbindelse med fønvind, ser vi når denne vinden i tillegg “bles vekk” kald luft som ligg i dalbotnen.

Les meir om fønvind på: snl.no/føn

FØNVIND: Klimaforskar Jostein Mamen ved Meteorologisk institutt seier at fønvind er årsaka til varmen i Tafjord. Foto: Tom Ingebrigtsen / NRK

I Valldal, som ligg i same kommunen, vart det målt 18 varmegrader, medan det på Sunndalsøra vart målt 17,6 varmegrader.

Litt lenger sør på Vestlandet vart det målt 17 varmegrader i Lærdal klokka 23 søndag kveld. I Brønnøysund vart det i dag målt 14 varmegrader.

VARMT: Også i Valldal vart det målt 18 varmegrader. Foto: Øyvind Sæbjørnsen / NRK

Andre varmaste november

Trenden set Mamen i samanheng med klimaendringar.

Han fortel om ein svært mild første halvdel av november over heile landet. På Svalbard har temperaturane lege 10 grader over normalen, medan den på Finnmarksvidda, i Indre Troms og Innlandet har lege 6 til 7 grader over normalen.

På den høgastliggjande fjellovergangen i Noreg, Sognefjellet, har temperaturmålingane lege seks grader over normalen ved Sognefjellshytta – 1400 meter over havet.

– På Takle i Gulen, ytst i Sognefjorden, har dei målt den andre varmaste novembermånaden hittil sidan målingane der starta i 1950. November i 2018 var den varmaste som er målt så langt, fortel Mamen.

10 GRADER: På Svalbard har temperaturane lege 10 grader over normalen. Biletet av isbjørnen er frå juni 2018. Foto: Bj Kirschhoffer / AFP

Fleire fylkesrekordar

Mamen fortel at Oslo og Viken og Vestfold og Telemark har fått fylkesrekordar i november i år. På blant anna Blindern i Oslo blei det målt 16,1 grader. Den slo ein gamal rekord frå 1983.

Men årets varmerekord for november 2020 vart målt i Åsgårdstrand i Vestfold. Den 6. november viste gradestokken 18,7 varmegrader.

– Det er ikkje uvanleg at vi kan ha mildvêr i nokre dagar i november, men det uvanlege er at vi har hatt ein varm periode såpass lenge, seier statsmeteorolog Magnus Haukeland ved Vêrvarslinga på Vestlandet.

Han forklarar varmen med sørlege og sørvestlege vindar som tek med seg varmare luft frå kontinentet.

Men no kjem snøen

Men på torsdag er det slutt på sommarvarmen, skal vi tru Haukeland. Då kjem eit vêromslag i heile landet.

– Då kan det kome sludd- og snøbyer heilt ned i låglandet nord for Stad, kanskje så langt sør som i Sogn og Fjordane.

