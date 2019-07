Sommervarmen fester grepet – venter årets første tropenatt

Mens Vest-Europa svetter i nok en hetebølge med temperaturer over 40-tallet, kan vi her i nord se frem til ordentlig godt sommervær i dagene som kommer.

– Nå venter vi på den første tropenatta. Vi var veldig nære i Båtsfjord i Finnmark i natt med 19,5 grader, forteller meteorolog Bente Wahl til NRK.

For å bli klassifisert som tropenatt i Norge, må temperaturen ikke være lavere enn 20 grader.

Wahl sier Trøndelag og Møre og Romsdal ligger an til å passere 30 grader på gradestokken i løpet av dagen eller morgendagen.

Fuktig luft

I ytre strøk og langs kysten i Sør-Norge ble det en klam start på dagen med mye tåke i tillegg til varmen.

– Den varme lufta fra Europa er også veldig fuktig. Tåken vil løse seg opp ut over formiddagen, sier Wahl.

Man må også regne med at den varme og fuktige lufta vil føre til ettermiddagsbyger og torden.

– Nord-Norge får en litt kjøligere dag i dag, men det blir varmere i morgen og frem mot helga og utover neste uke, sier Wahl.

Normal sommer

Wahl beskriver sommerværet så langt som innafor normalen, men noe varmere.

– Vi kan så langt ikke sammenligne oss med fjorårets sommer. Da var det 40 dager over 30 grader mot én dag i 2017. Så langt har det vært to tropedager her til lands, sier Wahl.

Det antallet vil etter alt å dømme øke inn mot helga.

– Foreløpig ser det ut til at Sør-Norge får beholde sommerværet over helga, mens Nord-Norge får det fint også utover i neste uke, sier Wahl.

Viftelagrene minker

Selv om det er først nå at tropevarmen kommer, har veldig mange, kloke av skade fra i fjor, vært forberedt på den lenge.

Det viser salget av vifter og klimaanlegg som begynte allerede i vår.

– Salget av vifter og aircondition har gått veldig bra i år. I fjor gikk vi tom, så folk begynte tidlig med innkjøp i år. Veldig mange var ute i april og kjøpte vifter, sier kommunikasjonssjef i Elkjøp Nordic, Christian Kamhaug til NRK.

Han sier at det begynner å bli tomt for vifter ute i butikkene til Elkjøp, men at de også har tatt lærdom av i fjor og kommer til å få inn flere tidsnok.

– Vi har kjøpt inn ekstra i år fordi vi så at det både i Norge og andre land var mye etterspørsel, sier Kamhaug.

Tørrere i skogen

For øyeblikket er det ikke varsler om skogbrannfare, men det kan fort endre seg etter hvert som varmen tar tak.

– Det begynner å bli tørt i nord, så vi vurderer å sende ut varsel i løpet av dagen. I Sør-Norge har de store nedbørsmengdene forrige helg hatt effekt, men etter hvert som varmen stiger vil det også bli tørrere i vegetasjonen i sør, sier Wahl.