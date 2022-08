Rekordmange jenter søker yrkesfag – her måtte de bygge ny jentegarderobe

I år er andelen jenter som velger de mannsdominerte yrkesfagene bygg- og anleggsteknikk og teknologi- og industrifag rekordhøy.

Andelen jenter på bygg- og anleggsteknikk er 11 prosent, og den er 18 prosent på teknologi- og industrifag. Det meldte regjeringen i en pressemelding.

Det har aldri vært flere jenter som søker seg til disse programmene enn i år.

På Gauldal videregående skole har så mange jenter søkt seg til yrkesfag i år, at de nok en gang har måttet bygge en ny jentegarderobe.

– Nå måtte jeg til og utvide garderobeparken for jenter også. Vi startet med én garderobe for jenter da jeg startet her for fire år siden, så ble det to, og nå er vi oppe i tre garderober. Det er mange som søker og det er veldig bra.

Det sier Hilde Rudi Bråten, assisterende rektor ved Gauldal videregående.

Hilde Rudi Bråten er veldig fornøyd med antallet jenter som kommer til yrkesfagene ved skolen til høsten. Foto: Jøte Toftaker / NRK

– Trygghet i å ha jenter i nærheten

En av de som har tatt et litt utradisjonelt valg er Ronja Fridén. Hun går teknologi- og industrifag på Gauldal videregående, og skal begynne på sitt andre år i august.

Grunnen til at Ronja valgte yrkesfag, er at hun vokste opp med brødre og hang mye med dem og deres venner i oppveksten.

– Jeg har likt å være med på forskjellige praktiske ting som de har holdt på med på kveldene hjemme, sier hun.

Hun synes det er bra at flere jenter er villig til å prøve ut slike mannsdominerte fag.

– Det er en liten trygghet i å ha jenter i nærheten også.

Ronja tror hun lærer litt mer, og ikke bare det som er standard for en jente ved å gå yrkesfag. Hun poengterer at hun vil få flere ferdigheter som hun får bruk for senere og som vil utvikles. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Skolen er ikke særlig stor og har omtrent 300 elever. De siste årene har nesten 50 jenter fullført førsteåret på bygg- og anleggsteknikk og teknologi- og industrifag.

Bråten mener at tallene viser at jenter søker på det de faktisk har lyst på, uten særlig påvirkning fra andre.

– Jeg tror jentene er veldig bevisst på de valgene de gjør, så hvis de velger noe litt utradisjonelt så har de en plan videre.

Bruker jenter for å inspirere jenter

Skolen jobber aktivt med å bedre kjønnsbalansen på yrkesfagene. De bruker blant annet jenter som driver med yrkesfag til å snakke med- og være rollemodeller for jenter som har lyst til å begynne med yrkesfag.

Det vil si at når Bråten skal ut og markedsføre yrkesfag for jenter som skal begynne på videregående, tar hun med seg jenter som enten jobber innenfor eller som allerede går yrkesfag.

– De stiller i arbeidstøy. De stiller med hjelm. Kanskje har de hammeren som henger i sidelomma. De prater litt om hvordan det er å være i bedrift, hvordan det er å være i yrkesfaglig fordypning, hvordan de blir mottatt og hvordan de trives.

På Gauldal videregående bruker de fylkesmesterskap som en metode for undervisning. På industrimekanikerfaget fikk de i år en gullmedalje i NM. Det var det ei jente i en klasse på seks stykker som vant. Foto: Jøte Toftaker / NRK

I tillegg sørger de for at jenter som går på yrkesfag på samme skole kjenner hverandre. Tidligere har de slått sammen alle trinnene, men nå er det så mange jenter at de deler inn etter førsteklassinger og andreklassinger.

– Så møtes de, og de blir kjent og prater litt om hvordan det er å være jente.

– Fremoverlent i arbeidet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) skryter av skolens arbeid for kjønnsbalanse.

– Vi synes Gauldal videregående skole har vært veldig fremoverlent i arbeidet med å rekruttere og ikke minst beholde jenter på yrkesfag også, sier Anna Bjørshol.

Hun er avdelingsdirektør i Bufdir.

De synes det er viktig at alle kan velge fritt sin utdanning uten å tenke på hva som passer for jenter eller ikke. På sikt tror hun at det vil kunne bidra til et mindre kjønnsdelt arbeidsliv i Norge, som hun sier vi har i dag.

Bufdir håper at måten Gauldal videregående har jobbet på kan være til inspirasjon for ulike skoler rundt omkring i landet.

– Det er relativt enkle tiltak, men som har stor effekt – tror vi, sier Bjørshol.