Har oppdaget hvorfor «long covid» kan føre til store smerter

For noen tar det lang tid å bli frisk fra koronaviruset. Folk kan blant annet slite med ulike smerter i kroppen, tretthet og hukommelsestap.

Forskere verden over prøver intenst å finne svar på hvorfor dette skjer, og ikke minst hva som må til for å hjelpe.

Nå kan de kanskje ha kommet ett skritt nærmere.

I en ny studie har man nemlig funnet at viruset etterlater seg en slags signatur i genene. Denne signaturen, eller avtrykket, er forbundet med smerte.

Og selv om viruset forsvinner fra kroppen, blir avtrykket værende igjen.

– Dette funnet kan potensielt føre til behandling for pasienter som lider av både akutt og langvarig covid. Det sier forsker på prosjektet, Alex Serafini, i en pressemelding.

Long covid Ekspandér faktaboks Hva er senfølger etter covid-19? For de fleste er covid-19 en mild og forbigående sykdom, men noen får vedvarende plager utover den akutte fasen. Slike langvarige symptomer er tidligere rapportert etter en rekke andre infeksjoner, og det er derfor ikke overraskende at en del personer opplever senfølger etter covid-19. Vanlige symptomer Blant personer med covid-19 som ikke ble innlagt på sykehus, er de vanligst rapporterte symptomene 6-12 måneder etter sykdommen: Nedsatt hukommelse

Endret smak- og/eller luktesans

Utmattelse/trøtthet

Nedsatt evne til å tenke og konsentrere seg (såkalt «hjernetåke»)

Tung pust Kilde: FHI

Hamster med koronavirus

Forskerne fra USA brukte hamster i sitt nye eksperiment. Dyrene ble infisert med koronavirus, og hadde mange av de samme symptomene som mennesker.

De var blant annet svært følsom for lett berøring. Og denne tilstanden ble verre og verre for hver dag som gikk. Overfølsomheten kunne vare opp mot 30 dager, forteller forskerne.

For å ha et grunnlag til å sammenligne, ble også noen av hamsterene smittet med influensa A-virus. På denne måten kunne de se om andre RNA-virus ga lignende resultat.

I motsetning til SARS-CoV-2, forårsaket influensa A en tidlig overfølsomhet som var mer alvorlig. Men denne bedret seg etter kort tid – kun fire dager ut i forløpet.

Den norske legen og forskeren Arne Søraas synes de nye funnene er spennende.

Arne Søraas er lege og forsker. Han leder den norske koronastudien, som til nå har fulgt opp 150.000 nordmenn gjennom pandemien. Foto: Torstein Bøe / NRK

– Annerledes enn andre

Søraas forsker selv på «long covid», men har ikke erfaring med dyrestudier. Likevel synes han den nye studien er interessant.

– Det er interessant å se at de finner forskjeller mellom influensa og covid-19. I denne studien har de sett hvordan celler som regulerer smertefølelsen, endrer seg etter covid-19. Også dette funnet viser at viruset SARS-CoV-2 er annerledes enn andre, sier han til NRK.

– Neste spørsmål blir selvfølgelig hvordan dette vil påvirke folk på sikt – om vaksinen vil gi beskyttelse, og om forskjellige varianter av viruset fungerer ulikt.

Nå håper de amerikanske forskerne at de nye resultatene kan føre til at man finner medisiner som vil fungere mot smertene.

Kronisk smerte

Ved å analysere mønstre i genene til dyrene, så forskerne at koronaviruset forårsaket en fremtredende endring i spesifikke nerveceller.

Dette så man ikke hos hamster med influensa A-virus.

En annen forskjell var smerten dyrene følte over tid.

Fire uker etter at hamsterene, som var smittet med influensaviruset, hadde blitt friske, så man ingen tegn til overfølsomhet.

Dette var ikke tilfellet hos de med SARS-CoV-2. Disse dyrene kjente, ifølge forskerne, på noe som reflekterte kronisk smerte.

Oppfordringen er: Unngå å bli smittet

Resultatene fra studien vil bli presentert under et årlig møte for eksperimentell biologi mandag 4. april.

Forskerne har god tro på at funnene kan føre til mer effektive behandlinger i framtiden.

Likevel har Alex Serafini et viktig budskap.

– Studien viser at koronaviruset påvirker kroppen vår på helt nye måter, og dette er nok en god grunn til hvorfor man bør prøve å unngå smitte.

