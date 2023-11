Carina ble lurt av nettbutikk som driver med «dropshipping»

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Carina Wadel ble lurt av en nettbutikk som driver med «dropshipping», hvor nettbutikken fremstår som norsk, men ikke har egne varer på lager.

Forbrukerrådet advarer mot slike nettbutikker, da de kan gi flere problemer for kundene, inkludert krav om toll, moms og varer av dårlig kvalitet.

Miljødirektoratet har funnet at opptil 70% av produktene fra «dropshipping-butikker» inneholdt helse- og miljøfarlige stoffer.

Nettbutikker som driver med «dropshipping» er ofte ivrige på å selge varer som trender i sosiale medier, har unormalt lave priser og lang eller ukjent leveringstid.

Forbrukerrådet anbefaler å ta kontakt med nettbutikken og kreve avslag eller pengene tilbake om varen ikke står til forventningene. Hvis nettbutikken er tom, kan man kontakte banken for en kortreklamasjon. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

De er designet for å la deg tro du handler av en norsk nettbutikk. Men disse butikkene har ingen lager med varer.

– Jeg visste ikke om jeg skulle flire eller gråte da jeg åpna opp. Det var slettes ikke det jeg hadde bestilt. Det var noe som ligna, sier Carina Wadel.

Hun er en av mange som har handla fra en nettbutikk som driver med «dropshipping» På nettsiden sto alt på norsk og prisene var oppgitt i norske kroner. Nettadressen var også norsk.

– Jeg satt og bladde og skrollet litt. Da så jeg to kjempeflotte, nydelige gensere som jeg falt helt pladask for. Siden de var ganske rimelige, sånn med tanke på hvor fine de var, så bestilte jeg to, sier Wadel.

Det var ikke før bestillingen var gjennomført at hun fikk en ordrebekreftelse på engelsk.

– Da tenkte jeg at jeg måtte være litt kaldt og sette meg ned og vente og se hva som kommer.

Hun har også fortalt om sin handel til TV 2

Ikke ulovlig

Hos Forbrukerrådet er de godt kjent fenomenet «dropshipping»

Forbrukerjurist Nora Wennberg Gløersen i Forbrukerrådet sier folk som driver med dropshipping ofte er ute etter lettjente penger. Foto: Forbrukerrådet

Nettbutikker som driver på denne måten skiller seg fra andre nettbutikker ved at de ikke har noen egne varer på lager.

– Når du legger inn ei bestilling, så snur de seg rundt og bestiller varen fra en billig, utenlandsk nettbutikk. Typisk en i Asia. Så den fungerer bare som et bindeledd mellom deg og asiatiske billigbutikker, sier forbrukerjurist Nora Wennberg Gløersen i Forbrukerrådet.

Ifølge Forbrukerrådet er det ikke ulovlig å drive slike nettsteder. Men de kan gi flere problemer for de som handler av dem.

Du kan blant annet bli møtt med krav om toll, moms og få varer av langt dårligere kvalitet enn du forventer.

– Miljødirektoratet har funnet ut at opptil 70 prosent av produktene fra «dropshipping-butikker» inneholdt så store mengder helse- og miljøfarlige stoffer at de skulle vært ulovlig å selge.

Ved kjøp av elektriske varer risikerer man å få brannfarlige varer eller ting som ikke virker.

Dette var en av genserne Carina Wadel falt pladask for og kjøpe på nett. Foto: Skjermdump

Det var en litt bleikere variant av genseren som dukka opp i posten ei stund etter at den var bestilt. Foto: Carina Wadel

Slik kjenner du igjen «dropshipping-butikker»

Selv om språket kan være godt og nettadressen slutter på .no, så er det likevel en del ting som kjennetegner nettbutikker som videreselger andres varer.

De er blant annet veldig ivrige på å selge varer som trender i sosiale medier.

– Du finner ikke kjente merkevarer og prisene er unormalt lave. Leveringstiden er vanligvis veldig lang, eller står som ukjent. I tillegg kan det være vanskelig å finne kontaktinformasjon til kundeservice, sier Gløersen.

Dersom du er i tvil, så anbefaler hun å søke opp nettstedet og se om du finner andre folks erfaringer med det.

– Du kan ofte finne advarsler på sider som Trustpilot og Facebook.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Dagens».

Stoppa betalinga

Da Carina Wadel begynte å ane ugler i mosen over sin netthandel tok hun kontakt med betalingsformidleren Klarna.

Hun fikk dem til å fryse betalinga og så tok hun kontakt med nettbutikken og fortalte at varene hun hadde bestilt ikke sto i stil til forventningene.

– De tilbydde seg å halvere prisen på varene, sier Wadel.

Hun mener genserne til over 700 kroner ikke var verdt 50 kroner en gang. Derfor sendte hun en ny e-post med bilder av de mottatte genserne og bilder av genserne på nettsiden.

– Da fikk jeg en ny tilbakemelding om at de sletta hele betalinga, sier Wadel.

Forbrukerrådet anbefaler folk å gjøre det samme som Carina gjorde. Ta kontakt med nettbutikken og krev avslag eller pengene tilbake om varen ikke står til forventningene.

– Men blir du møtt av en tom nettside, så er ikke nødvendigvis løpet kjørt. Viss du har handla med kort, så kan du kontakte banken din for en kortreklamasjon. Det er alltid vert forsøket å kontakte banken, sier Gløersen.

NRK har prøvd å få en kommentar fra den aktuelle nettsiden, men har foreløpig ikke fått svar.

Dette var den andre genseren Carina Wadel falt for. Foto: Skjermdump