Hver uke sendes 7. 000 lilla plastposer merket «Get Inspired» fra et robotlager i Trondheim til kvinner over hele Norge. Antallet har eksplodert siden nettbutikken så dagens lys for ni år siden.

Søskenparet Sindre (30) og Silje Landevåg (33) driver Get Inspired sammen. På fire år har de økt omsetningen med over 100 millioner kroner. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Det var egentlig tilfeldigheter som gjorde at jeg var så tidlig ut med nettbutikk. Jeg var 24, sulten og naiv – en fin kombinasjon. Jobbmarkedet var tøft, og jeg hadde ingenting å tape på å prøve, sier Silje Landevåg, gründer og markedssjef.

Hun tok opp lån på boliglånet, og startet i det små på kjøkkenbenken. Nå har hun nettopp flyttet inn i sitt første, ordentlige sjefskontor, og håvet i fjor inn 166 millioner kroner.

Omsetningen har økt med over 140 millioner kroner på fire år.

– Må bryte med gamle tankemønstre

Butikken selger trenings- og friluftsklær til kvinner fra flere merkevarer, og salget skjer utelukkende på nett til norske kunder.

– En suksessfaktor er at vi har en tydelig kundegruppe. Da er markedsføringen enklere. Samtidig er vi veldig tilpasningsdyktige, og endrer oss etter hvordan markedet responderer. Det er viktigere enn hva jeg på død og liv vil gjøre selv, sier Landevåg.

– Folk handler på nett fordi de vil optimalisere tidsbruken sin, sier professor Tor W. Andreassen. Foto: Norges Handelshøyskole

Og vansker med tilpasning er kjerneproblemet til dem som driver fysiske butikker, mener professor i innovasjon ved Norges Handelshøgskole (NHH), Tor W. Andreassen.

Han sier at nettbutikker ikke trenger å være en trussel mot tradisjonell butikkdrift, dersom ledelsen evner å snu seg med tiden.

– Ledelsen sliter med å bryte ut av gamle tankemønstre. For å overleve, må de spille på det som gjør dem unike: det sosiale. De må skape et sted hvor folk opplever, lærer og inspireres. Norske butikker har ikke klart dette, sier Andreassen.

Prøver i butikk – kjøper på nett

Norsk netthandel vokste med 13,5 prosent bare fra 2016 til 2017, viser tall fra SSB.

Nordmenn netthandlet for totalt 21 milliarder kroner i fjor, og i snitt la vi igjen 4 000 kroner i norske nettbutikker.

Professor Helge Thorbjørnsen tror nettsalget av sko og klær vil øke i enda mer i årene som kommer. Foto: Marit Hommedal

Ifølge professor i markedsføring ved NHH, Helge Thorbjørnsen, tar nettet markedsandeler jevnt over i alle kategorier, og tradisjonelle butikker er i noen tilfeller blitt mer som showroom.

– Vi går inn i butikken, prøver klær eller en klokke, går hjem og bestiller på nett. Men ofte klikker vi «kjøp» også uten å ha sett produktet. Netthandel er ofte billigere, i tillegg til at det er mer bekvemmelig og gir større utvalg.

Thorbjørnsen tror de største nettbutikkene i tiden fremover bare vil vokse seg større, og at persondata vil drive veksten:

– De vil leve på at de har veldig mye data om deg. De vet hvor du går, hva du spiser og hva du ønsker deg. Til slutt kan de spå hva du vil ha – før du selv vet det.

Andreassen er enig, og nevner også robotisering.

– Robotlagre vil bli mer utbredt, og de vi kjenner til i dag er bare første versjon. Nettbutikker som ikke følger med i utviklingen vil dø, slik mange tradisjonelle butikker har gjort, sier han.

Lageret var en flaskehals for Get Inspired, men nå fikser roboter jobben. Daglig leder, Sindre Landevåg, mener det er viktig å være langt fremme på teknologifronten for å lykkes med nettbutikk. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Robotlager og eget klesmerke

Samtidig som netthandelen øker i Norge, er også handelslekkasjen til utenlandske nettbutikker betydelig. Tall fra Norges Bank, SSB og Virke Analyse viser at utenlandshandelen på nettv økte 281 prosent fra 2011 til i fjor.

– At vi har konkurranse fra utlandet gjør at vi må være ekstra skjerpet for å vinne kundene, sier Sindre Landevåg, daglig leder og gründerens bror.

Å investere i robotlager, som en av Norges første nettbutikker, var et slikt grep.

– Vi har vært gode på markedsføring og salg, men på lager stoppet det opp. Vi måtte ta store grep. Å bygge robotlager var en enorm risiko, men det viste seg å bare være en fordel.

Nå når de snart en ny milepæl når de lanserer sitt eget klesmerke. En motivasjonsfaktor er å differensiere seg fra konkurrentene på pris.

– Det er viktig at jenter tør å følge drømmene sine. Med Loveit vil vi vise at vi heier dem frem på veien, sier Silje Landevåg om sin egen kleskolleksjon. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Hvorfor tør dere å konkurrere mot store, etablerte merker?

– Vi har alltid vært opptatt av å prøve, feile og lære. Resultatet blir en vinneroppskrift, sier Sindre Landevåg.

– Kundene er mottakelig for nye merkevarer. Det er et godt utgangspunkt. I tillegg har vi solgt andres merker i mange år, og mener vi har god bakgrunn for å komme med egne produkter, sier gründer Silje Landevåg.