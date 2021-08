Sebastian slapp fri drømmelaksen: – Det er ikke mange igjen av dem

– Det er dette du drømmer om hele livet – laks over 20 kilo. Jeg skjønte fort at den sikkert var over ti kilo kanskje 15. Men da jeg fikk den i håven og så størrelsen ble jeg helt skjelven, sier Andersen.

Laksen er personlig rekord for Andersen og den største som er tatt i Stjørdalselva i år. Bergenseren lurte den til å ta ved å fiske flua dypt i hølen.

Men han er som mange fiskere bekymra over at det stadig blir færre villaks i norske elver. Valdeiere stiller nå krav om lukkede oppdrettsanlegg, men får støtte av bare tre politiske partier.

UENIG: MDGs Tommy Reinås (t.h.) vil ha lukka oppdrettsanlegg innen 2025 for å bedre forholdene for villaksen. Det er ikke Høyres Geir Ørsjødal enig i. Foto: Vegard Woll / NRK

– Jeg slapp min fisk ut i elva igjen. Det er dessverre en truet art. Det er ikke mange igjen av dem og det går mindre og mindre fisk opp i elvene, sier Andersen.

Han mener fisken han tok har storlaksgener i seg, og håper den finner seg en make slik at den kan produsere mer laks for framtida.

180 elver er stengt for fiske

Noen timer etter storfangsten, møtte flere av de trønderske politikerne opp på valdet der storruggen ble tatt. Her møtte de representanter fra Norske Lakseelever, som hadde et klart budskap:

Innsiget av villaks til norske elver er halvert på 35 år.

180 av 440 lakseelever er stengt fordi bestanden er kritisk lav.

Villaksen vil trolig havna på rødlista for utryddingstrua arter i løpet av året

– Situasjonen for villaksen er uten tvil dramatisk, sier generalsekretær i Norske Lakseelver Torfinn Evensen.

Ved elvebredden ikke langt unna Hembre gård, hadde han og valdeierne rigga til fiskestenger, slik at stortingsrepresentantene på valg fra Nord-Trøndelag fikk prøve seg på laksefiske.

Det var også stor enighet blant dem om at det må gjennomføres tiltak for å redde villaksen.

PÅ STEMMEFISKE: Førstekandidat Ingvild Kjerkol (Ap) mener det er viktig å gjøre tiltak i hver enkelt lakseelv for å redde villaksen. Her fisker hun sammen med generalsekretær i Norske Lakseelver Torfinn Evensen. Foto: Vegard Woll / NRK

Krever lukka anlegg

Forskning viser at rømt oppdrettslaks og lakselus er blant de viktigste årsakene til den kraftige nedgangen i villaks. Norske Lakseelever mener derfor det må stilles krav om lukka oppdrettsanlegg.

Og der får de støtte hos både SV, Rødt og MDG.

– Vi går til valg på at det skal være null utslipp innen 2025. Det vil si lukka anlegg som er bra både for villaksen og omdømmet til oppdrettsnæringa, sier Tommy Reinås, som er førstekandidat for MDG i Nord-Trøndelag.

SV har satt fristen for å lukke anleggene til 2026. Men verken Høyre eller Arbeiderpartiet vil sette slike frister.

Laksemerder lenger til havs

Førstekandidat Ingvild Kjerkol (Ap) viser til at det allerede er gitt konsesjoner på lukka anlegg, og mener det også vil være en del av framtida. Men hun understreker at de må ha en bærekraftig vekst for havbruket for å sikre viktige eksportinntekter.

– Vi ønsker at denne veksten skal skje langt til havs i store merder. Og at dette bøter på noe av den utfordringa med rømming og lusesituasjon.

20,5 KILO: Denne laksen er den største som er tatt i Stjørdalselva sesongen. Foto: Privat

Heller ikke 4.-kandidat Geir Ørsjødal vil stille krav om kun lukka anlegg. Han understreker at oppdrettsnæringa er utrolig viktig for Norge, og at de hele tiden jobber for å unngå rømninger samt redusere mengden lakselus.

Vil fiske om 30 år også

Storfisker Sebastian Hauge Andersen har ingen klare meninger om hva som bør gjøres konkret – men er tydelig på at noe må gjøres.

– Jeg vil gjerne fiske laks også om 30 år, så dette er ei utfordring alle må ta på alvor.