Den siste tiden har ryktene spredt seg på sosiale medier. Demi Lovato, Ariana Grande og Carly Rae Jepsen vil ikke samarbeide mer med Scooter Braun. Det skriver flere internasjonale aviser som Billboard og Ap.

Men hva som er sant og ikke, kan være vanskelig å forstå. I alle fall når denne saken går flere år bak i tid.

Braun har nemlig vært en del av flere kontroverser. Nå tror flere at dette er grunnen til at artister bryter med manageren.

Hvem er Scooter Braun? Ekspander/minimer faktaboks Braun er mest kjent for å ha vært med å oppdage Justin Bieber da artisten bare var 12 år gammel.

Han starta managmenet SB Projects i 2008. De har representert flere store artister etter det.

Braun kjøpte opp alle rettighetene til de seks første albumene til Taylor Swift. I 2020 solgte han rettighetene videre, noe som har skapt reaksjoner i musikkverdenen og blant fans.

Krangelen med Taylor Swift

En av de større skandalene som Braun har vært involvert i de siste årene, er krangelen med Taylor Swift.

Taylor Swift jobber nå med å gi ut musikken sin på nytt. For tiden er hun på Eras-tour som starter i Europa neste år. Foto: George Walker IV / AP

Flere mener krangelen startet med Kanye West som Braun var manager for i over to år. I løpet av den tiden gikk West opp på scenen og avbrøt Swift da hun mottok en pris. I tillegg har West gitt ut en sang der han tar æren for berømmelsen hennes, og lagde en voksfigur av en naken Swift, som ble brukt i en av musikkvideoene hans.

Braun skal ha tatt Kanye sin side i denne krangelen. Swift har fra sin side fortalt at hun følte seg mobbet av Braun, da hun var i en sårbar posisjon og fortsatt var veldig ung.

I 2019 kjøpte Braun sitt plateselskap, SB Records, plateselskapet som eide rettighetene til musikken til Swift. Året etter solgte han de videre til et annet plateselskap. Etter dette har Swift jobbet for å spille inn de gamle albumene sine på nytt, slik at hun skal eie sin egen musikk.

Veien til berømmelse

Braun har jobba lenge i musikkbransjen, og i løpet av karrieren sin har han samarbeidet med flere store artister. Blant annet Ava Max, David Guetta, Usher og Carly Rae Jepsen.

Men nå dropper altså flere artister samarbeidet, noe som gjør at flere spekulerer i hvorfor.

Så, hvilke rykter er sanne?

Den siste tida har flere og flere rykter spredt seg på sosiale medier om Braun, og hvilke artister som bryter samarbeidet. I flere av tilfellene forteller de ulike partene forskjellige ting. Så la oss se litt nærmere på hvilke artister som visstnok skal ha forlatt han:

Braun slo igjennom etter at han signerte Justin Bieber. Foto: Richard Shotwell / AP

Justin Bieber: Det finnes flere rykter om at Bieber nå skal gi ut musikk uten Braun, for første gang. Ifølge en artikkel fra People skal ikke de to ha prata sammen på flere måneder. Men ifølge Billboard og Variety har begge parter nekta for at dette stemmer. I tillegg skriver Billboard at artisten har fire år igjen på kontrakten sin.

Ariana Grande: Hun starta samarbeidet med SB Projects i 2013, men i 2016 hadde hun en pause fra selskapet som varte i noen måneder. Det er usikkert hvorfor, men nå tyder flere ting på at hun igjen har droppet manageren sin. Hverken Braun eller Grande har kommentert saken.

Demi Lovato har forlatt managementet til Braun, og ser nå etter andre hun kan samarbeide med. Foto: Richard Shotwell / AP

Demi Lovato: Sangerinnen startet samarbeidet med Braun i 2019, og har siden det gitt ut musikk med SB Projects. Men nå skal hun også ha brutt med Braun. Hun byttet management i 2019, og har til mai i år gitt ut musikk med Braun. En kilde har sagt til Variety at valget om å avslutte samarbeidet var gjensidig.

Carly Rae Jepsen: Flere aviser skriver at hun nå har valgt å droppe Braun. Hun har jobba med manageren siden hun ga ut låten Call Me Maybe i 2012.