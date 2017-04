Bredbåndshastigheten i Norge er nidoblet på åtte år

I dag er det vanlig å strømme både filmer og direktesendinger i HD-kvalitet på alle skjermdingser vi har – både hjemme og på hytta i påskefjellet. Slik var det ikke for noen år siden.

Bredbåndshastigheten i Norge er nemlig nidoblet på åtte år, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Gjennomsnittshastigheten på faste bredbånd hjemme hos folk har økt fra 5,0 Mbit/s i 2008 til 47,0 Mbit/s i 2016.

Økt datatrafikk går til video

Tall fra Telenor viser at over 70 prosent av dagens bredbåndstrafikk brukes til å spille av videoer i en eller annen form på deres bredbåndsnett.

Det er Netflix, NRKs nett-tv, TV 2 Sumo og Youtube, i tillegg til flere andre nett- og nyhetssider med web-TV, som står for den største databruken.

– Netflix er den største trafikkmaskinen og står alene for 23 prosent av all trafikk, med Youtube og Google like bak, foklarer informasjonssjef i Telenor Norge, Tormod Sandstø, til NRK.

Samtidig bruker nå syv av ti nordmenn mobiltelefoner med mobilt bredbånd, 4G. For to år siden var tilsvarende tall fire av ti nordmenn, opplyser Telenor.

Rogaland fortsatt raskest i landet

NETTHASTIGHET: Kartet viser gjennomsnittshastighet for bredbåndsabonnement for fjerde kvartal 2016. (Kilde: SSB)

Rogaland hadde høyest bredbåndshastighet i 2008 og er fremdeles raskest i 2016, ifølge SSB.

Med 59,1 Mbit/s i 2016 er Rogaland 26 prosent raskere enn landsgjennomsnittet.

Finnmark er fylket med lavest bredbåndshastighet med 25,9 Mbit/s.

Åtte av ti trøndere har bredbånd

TIDLIG INTERNETT, FØR BREDBÅND: Det var en tid da vi nordmenn brukte både disketter, nettleseren Netscape Navigator og ekstremt lang tid på å surfe nettet. Ett enkelt bilde på en nettside kunne ta ett minutt å laste opp på skjermen (!).

Nord-Trøndelag er det fylket som har hatt størst økning i dekningsgrad de siste tolv årene, ifølge SSB.

I 2004 hadde kun 19 prosent av innbyggerne i Nord-Trøndelag tilgang til bredbånd hjemme. I utgangen av 2016 hadde 83 prosent bredbånd i Nord-Trøndelag – mens 80 prosent hadde det i Sør-Trøndelag.

I dag har 96 prosent av alle nordmenn (9-79 år) tilgang til internett, uansett hastighet, ifølge Norsk mediebarometer.

I 1997 hadde kun 13 prosent av den norske befolkningen tilgang til nettet.