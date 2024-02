Dyrere hotell i Tromsø enn på Manhattan: – Etterspørselen på vinteren er enorm

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Prisen på et hotellrom i Tromsø i januar var 34 prosent høyere enn samme måned året før. De er også dyrere enn på Manhattan, med en snittpris som er betydelig høyere enn i andre norske byer og til og med noen europeiske storbyer.

Turistene trekkes til Tromsø om vinteren for å oppleve nordlys, nordnorsk kultur og vinteraktiviteter, noe som har ført til en enorm etterspørsel og høyere hotellpriser sammenlignet med andre tider av året.

Ingen andre norske storbyer matcher prisveksten i Tromsø, ifølge Peter Wiederstrøm fra Wiederstrøm Hotel Consulting. Dette understreker byens unike posisjon i vinterturismemarkedet.

Svekkelsen av den norske kronen har gjort Norgesferien billigere for utenlandske turister, som potensielt kan ha bidratt til å holde prisene oppe i Tromsø. Oppsummeringen er gjort av en KI-tjeneste basert på ChatGPT og er redaksjonelt behandlet av en journalist i NRK.

– Det er veldig dyrt her i Norge, sier turisten Esra Yilmazcan.

Hun driver egen reiseblogg og er i «Nordens Paris» sammen med sin venn Göçe Göçmen for å oppleve nordnorsk vinter.

De siste årene har prisene på hotellrom i Tromsø om vinteren økt veldig. På grunn av den økende vinterturismen har Tromsø hatt høyere hotellpriser i vintermånedene enn de andre norske byene.

Nordlyset, reinsdyrpølse i brød og en kiosk på tre kvadratmeter, drar vinterturister i hopetall fra hele verden til Tromsø.

Beregninger NRK har gjort viser at gjennomsnittsprisene for hotellrom i Tromsø for tiden er langt høyere enn for eksempel på Manhattan i New York.

– Prisveksten i Tromsø er det ingen andre norske storbyer som er i nærheten av, sier Peter Wiederstrøm.

Han er daglig leder i Wiederstrøm Hotel Consulting. Selskapet driver blant annet med hotellrådgivning, og lager rapporter om kapasitet ved norske hoteller.

I Tromsø må man i februar ut med over 1500 norske kroner mer for et hotellrom enn i de andre storbyene i Norge.

Følger andre europeiske storbyer

Esra og venninnen Göçe er begge i tidlig 30-årene og liker å reise.

Med god planlegging og tidlig booking, fant de et hotellrom på deling til 2300 kroner i Tromsø.

– Prisen er normal sammenlignet med andre europeiske storbyer, sier Yilmazcan.

Esra Yilmazcan (til venstre) og Göçe Göçmen foran Tromsøs fremste landemerker. Foto: Eskild Johansen / NRK

Hun har nylig vært i Roma.

– Der ligger hotellrommene på samme prisnivået, om man skal være sentrumsnær og holde en viss standard.

– Det koster omtrent det samme hjemme i Istanbul også, mener hun.

NRKs beregninger viser også at snittprisen for hotellrom på 3- og 4 stjernes hoteller i Tromsø om vinteren også er høyere enn i andre europeiske storbyer.

Mens gjennomsnittsprisen for ei natt i Tromsø i midten av februar er på 3853 kroner, er prisen i London og Paris lavere eller på samme nivå.

I Norge er Bergen og Trondheim nærmest, med en gjennomsnittspris for dobbeltrom på rundt 2.000 kroner. I Oslo er prisen på drøyt 1600 kroner. I sommerhalvåret er hotellprisene i Tromsø langt lavere enn om vinteren.

Slik har NRK jobbet med tallene: Ekspander/minimer faktaboks

Estimat for snittpris på hotellrom: NRK har hentet ut priser på dobbeltrom ifra Booking.com for overnatting 10.- 11. februar i år.

Hotellene er sortert på avstand fra sentrum, og 3- og 4 stjerners hoteller.

Uttvalget er ekstra stort snitt for Tromsø og Oslo, for å sikre bredere grunnlag for sammenligning.

I andre byer utgjør utvalget 4- 5 hoteller.

NRK har også korrigert prisene for priser som er inkludert frokost. Påstanden om at hotellrommene er dyrere i Tromsø enn på Manhattan: Snittprisen for Tromsø og Manhatten er også korrigert ved å sammenligne overnatting 24.- 25. februar, i tillegg til datoene 10.–11. februar (som ligger i grafen). I slutten av februar ligger snittprisen på 5 hoteller sortert på 3- og 4 stjerners hoteller sentralt på Manhatten på 3297 kroner. I Tromsø har NRK bruk åtte hoteller i sentrum av Tromsø, for å sikre bredest mulig utvalg, og der er prisen 3755 kroner per dobbeltrom. NRK har basert seg på månedsrapporter og årsrapport for 2023 fra konsulentselskapet Wiederstrøm Consulting for analyser av prisvekst og rombelegg. Selskapet har spesialisert seg på å selge rådgivningstjenester i hotell- og reiselivssektoren.

– Enorm etterspørsel i Tromsø

Skal du en helgetur til Tromsø i de mest populære vintermånedene, må du ut med mellom 4000 og 5000 kroner for et dobbeltrom på de sentrumsnære hotellene dersom du ikke bestiller i lang tid i forveien.

Det siste året har prisene på hotellrom økt i Tromsø med 34 prosent, viser en beregning av Wiederstrøm consulting.

Det skjer til tross for at flere nye overnattingssteder er åpnet og kapasiteten dermed er økt. Et av de aller nyeste hotellene er Moxy hotel, som for øvrig nylig ble kåret til landets styggeste bygg.

– I Tromsø er etterspørselen på vinteren enorm, forklarer Wiederstrøm.

Han mener det ikke bare er nordlyset som drar folk til byen om vinteren.

– I januar er det også festivaler, konferanser og forretningstrafikk, viser han til.

Siden et nytt hotell er åpnet det siste året har ikke rombelegget, altså andel solgte rom, økt i Tromsø fra i fjor.

– Men utgangspunktet var svært høyt, og da blir det mulig å øke prisene.

Normalt er hotellprisene noe lavere i Tromsø på sommeren, enn på vinteren.

Men den store etterspørselen på vinteren førte også til at Tromsø endte opp med høyeste snittpriser på hotellrom blant alle byer i Norge i hele 2023.

Det viser innrapportering fra hotellene til Benchmarking Alliance.

Svekket krone: – Norgesferien har blitt billigere

Også på samme tid i fjor var prisene i Tromsø skyhøye, og høyere enn i andre europeiske storbyer.

Men siden den gang har også kronekursen svekket seg mot de store valutaene.

Mens man i januar 2023 fikk 10 kroner og 65 øre for en euro, må man i januar ut med 11 kroner og 44 øre.

Peter Wiederstrøm er daglig leder i Wiederstrøm Hotel Consulting. Foto: Privat

Wiederstrøm mener dette, i tillegg til å være godt nytt for reiselivsnæringen, også har bidratt til å holde prisene oppe i Tromsø:

– For som bor i land med valutaer som kronen har svekket seg mot, har Norgesferien blitt billigere. Dermed kan det bli mer attraktivt å dra både til Norge, og til Tromsø, påpeker han.

Esra Yilmazcan, her sammen med venninnen Göçe Göçmen, driver egen reiseblogg som heter @explorewithestra på Instagram. Foto: Eskild Johansen / NRK

På tur hjem

Det er snart på tide for Esra, og hennes venninne Göçe, å vende snuten hjemover.

– Dette er vår siste dag i Tromsø. I kveld reiser vi til Oslo, og så er vi hjemme i Istanbul i morgen, sier Esra Yilmazcan.

Der skal blogger skrives, reisebilder lastes opp på Instagramprofilen, og planer for nye reisemål skal legges.