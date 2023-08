Tillitsvalgt om elektrifisering: – Equinor alene kan ikke bli holdt som syndebukk

Tirsdag kom det frem at regjeringen har takket ja til elektrifisering av Melkøya og dette vil skje i 2030.

Oskar Simen Schjeldrupsen, nestleder i Industri Energi Equinor på Melkøya, forteller at de støtter elektrifiseringen av Melkøya.

– Den er en del av prosjektet Snøhvit Future som skal forlenge levetiden til Hammerfest LNG.

Han sier at prosjektet vil skape store ringvirkninger og arbeidsplasser.

Dette er saken: Ekspander/minimer faktaboks På en pressekonferanse i Hammerfest tirsdag 8. august, la regjeringen fram en plan for elektrifisering av gassanlegget på Melkøya. Ett av hovedbudskapene til regjeringen er at elektrifiseringen vil legge til rette for at driften av anlegget på Melkøya kan opprettholdes fram til 2040. De beskriver elektrifiseringen som «det største, enkeltstående klimatiltaket noensinne besluttet av en norsk regjering, og et historisk kraft- og industriløft for den nordligste delen av landet vårt – hvor vi er helt avhengig av en sterk, sivil tilstedeværelse». Elektrifiseringen vil føre til en kraftig økning i strømforbruket i området. Regjeringen skriver at omlegging fra gass til full drift med kraft fra nettet, innebærer en økning i kraftforbruket på Melkøya på 360 MW. Samtidig ble det gjort klart at det tas sikte på å bygge ut den mye omstridte 420 kV-linja mellom Skaidi og Hammerfest, og deretter til Varangerbotn i Øst-Finnmark. Regjeringen vil legge til grunn at elektrifiseringen vil skje i 2030. Dersom det ikke er bygd ut nok kraftproduksjon innen den tid, vil gasskraftverket kunne fortsette som i dag fram til 2033. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at dersom det skulle skje at ikke alt er klart innen 2030, vil omkoblingen, der det fyres med gasskraftverk for å holde energien i gang, videreføres noen år til. Olje- og energiminister Terje Aasland sier at regjeringen gir konsesjonsbehandlingen prioritet.

– Vi oppfatter planen regjeringen har lagt fram som godt gjennomtenkt, og at den tar hensyn til de som er bekymret for strømpriser i og med at strøm fra land ikke skal tas i bruk før 2030 på Melkøya, sier Schjeldrupsen.

Han forteller at blant de ansatte er noen for og andre imot.

– De aller fleste er nok for prosjektet siden det er så viktig. Det er et stort prosjekt og store mengder strøm som kreves for å videre utvikle anlegget. Jeg har forståelse for at det er folk som er motstandere.

Les også: Kilder til NRK: Melkøya skal elektrifiseres Les også: Krangel i Senterpartiet etter Melkøya-avgjørelse: – Alle er lynforbanna

Kan ikke bli holdt som syndebukk

– Equinor og partnere søkte opprinnelig om å få starte å bruke landstrøm i 2028. I tillegg har dem stilt krav til Equinor om at gasskraftanleggene ute på Melkøya skal bli værende til 2033 i beredskap.

Schjeldrupsen mener det er gjort en god vurdering på om hva som kan skje med kraftmangel og strømpriser i Finnmark.

– I tillegg til godkjenninga har de og sagt at de skal investere i ny kraft utbygging i fylket.

– Noen er redd for at Equinor blir en «syndebukk» i denne saken. Hva tenker dere om dette?

– Nå er ikke Equinor alene om dette. Equinor og partnere som er med i Snøhvitlisensen, har i fellesskap valgt å gå for den løsningen som nå er godkjent av myndighetene. Equinor alene kan ikke bli holdt som syndebukk, tenker jeg. Det er flere parter som har tatt beslutningen i fellesskap, sier Schjeldrupsen.

Får mye pes

Bjørn Asle Teige, lederen for SAFE i Equinor, er ikke enig med Schjeldrupsen.

– Det viktigste som kom frem var at regjeringen støttet videreutviklingen av Melkøya og det som går på kompressorprosjektet som forlenger levetiden til denne industrien til langt inn på 2040-tallet, muligens opp mot 2050, sier Teige.

Bjørn Asle Teige, lederen for SAFE i Equinor. Foto: Ole Andreas Bø

– Jeg synes at de skynder seg litt og bruker litt for lite tid på forskning, teknologi og utvikling som gjør at løsningene kunne blitt bedre også for innbyggerne. Det er for mye usikkerhet foreløpig. Jeg synes de går for fort frem.

Han påpeker at det ikke er fagforeningen eller bedriften som har bedt om elektrifisering.

– Hvis du løser problemet med utslipp gjennom å elektrifisere så får du andre problemer, for eksempel med å bygge ut vindkraft i fjellene eller på havet. Da får du gjerne litt problemer i forhold til samers rettigheter eller fiskere og fiskerirettigheter. Så du flytter problemet fra en plass til en annen plass. Det mange elementer som en må tenke på.

Teige forteller at Equinor får mye pes for dette, men de eier 36 prosent i Melkøya.

– Statens eget selskap, Petoro, er en stor eier, franske Total og Neptun energi er også eiere. Det er mange eierinteresser i denne lisensen som står bak dette, men Equinor er operatør og fronter dette på vegne av eierne.

Han forteller at Petoro eier 30 prosent, mens Equinor eier 36 prosent.

– Equinor tar hele støyten. Sånn sett er det staten som styrer både hva som skal komme og kravene.

Vil ikke snu

Regjeringens beslutning om å elektrifisere Melkøya med strøm fra land kom overraskende på mange i de nordligste fylkene. Motstanden i nord er stor, og i Finnmark er mange bekymret for at det vil føre til økte strømpriser. Lokalpolitikere i Senterpartiet har gitt uttrykk for at saken har ødelagt valgkampen.

Men Støre har gjort det klart at det ikke er aktuelt å snu i saken og gjøre om på vedtaket. Foto: Allan Klo / NRK

Men Støre vil ikke være med på at det ville vært bedre å vente med å ta beslutningen til etter valget, for å slippe at saken skader oppslutningen om regjeringspartiene.

– Hvis vi hadde ventet til etter valget tror jeg vi hadde fått høre at det var uetterrettelig, mener han.

Men Støre har gjort det klart at det ikke er aktuelt å snu i saken og gjøre om på vedtaket.