Det koker innad i Senterpartiet etter at regjeringen slapp nyheten om å gjøre all drift av gassutvinningen på Melkøya elektrisk.

Nyheten fikk sterke reaksjoner fra hele det politiske Norge. Også innad i Senterpartiet.

– Jeg ble veldig overrasket. Det verste er at de trodde vi skulle bli glade, sier Frank Johnsen.

Han er fylkesleder for Senterpartiet i Nordland og mener partiledelsen i Oslo nå har mistet litt kontakt med distriktene.

– Selv om verden blir mindre og mindre, blir avstanden fra Oslo til Nord-Norge større og større, sier Johnsen, som også er ordfører i Vågan kommune.

Ordfører i Vågan Frank Johnsen (Sp) mener partiledelsen i Oslo har mistet litt kontakt med distriktene. Foto: John Inge Johansen

Senterpartiet i Narvik mener også det samme. Det gjør også ordføreren i Alstadhaug, Peter Talseth (Sp).

– Med et par av disse tingene vi har opplevd det siste året, har jeg ikke et problem med å slutte meg til den konklusjonen, sier Talseth.

Talseth peker blant annet på innføringen av grunnrenteskatten og utfordringene i det nordnorske helsevesenet.

– Vi er utsatt for en del øvelser det siste året som gjør at mange føler at nok får være nok, sier han.

Senterpartiet gjorde et brakvalg i Nord-Norge for fire år siden. Nå, en drøy måned før valget stuper oppslutningen til partiet i den nordligste landsdelen.

Bryter med egne vedtekter

Talseth er svært overrasket over tirsdagens Melkøya-nyhet.

– Særlig i og med at dette kommer sånn over natta når vi har et landsmøtevedtak som sier noe annet, sier han.

– Jeg lurer på hvordan prosessen har vært når man har konkludert som man har gjort.

Fylkesleder Frank Johnsen sier han ble oppringt av frustrerte enkeltmedlemmer i partiet, folk fra lokallagene og Senterpartiordførere i Nord-Norge.

De mener at regjeringens vedtak bryter med Senterpartiets egen politikk.

De frykter:

At elektrifiseringen av Melkøya vil ta viktig kraft fra andre industriprosjekter i Nord-Norge.

At utbyggingen av kraftnettet for å få nok strøm til Melkøya vil gå ut over utbyggingen av kraftnettet andre steder i landsdelen.

At utbygging av kraftproduksjon og -nett vil ødelegge natur og reinbeiteområder.

Og i partiets egne vedtekter står det blant annet at de ikke ønsker elektrifisering som går ut over Norges egen strømforsyning, som svekker annen industri eller som påvirker strømprisene.

Også i den politiske plattformen til regjeringen står det noe lignende.

Dette står i Senterpartiets vedtekter: Ekspander/minimer faktaboks Når installasjoner skal elektrifiseres, vil krafta komme fra enten havvind eller kraft fra land. Senterpartiet mener at det må vurderes fra felt til felt hvilke løsninger som er best, men vi vil ikke gå inn for løsninger som svekker forsyningssikkerheten i det landbaserte kraftsystemet, eller løsninger som direkte eller indirekte svekker rammevilkårene for kraftkrevende industri og driver opp prisene i det norske strømmarkedet.

Dette står i Hurdalsplatformen: Ekspander/minimer faktaboks Regjeringen skal sørge for videre elektrifisering av olje- og gassfelt, samtidig som det sikres tilstrekkelig fornybar kraft til ny- og eksisterende industri på fastlandet. Elektrifiseringen av sokkelen skal i størst mulig grad skje med havvind eller annen fornybar strøm produsert på sokkelen.

– Når regjeringen gjør dumme ting

Senterpartileder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum kommer til Nordland på mandag. Fylkesleder i partiet ser frem til å ta en prat med Vedum.

For Johnsen er likevel ikke Melkøya den viktigste saken nå.

– For oss er det viktig å ha god dialog med Vedum. Vi skal prøve å selge inn en del gode budskap, ting vi trenger hjelp til, sier han.

– Så sånn sett er besøkene fra Oslo viktig, men kanskje ikke like viktige i forbindelse med den pågående valgkampen.

Johnsen forteller det viktigste for Senterpartiet i Nordland nå er å fokusere på de lokale sakene.

– Vi har en god del gode saker å kjempe for, så får vi heller være litt stille om regjeringen når de gjør dumme ting.

Trygve Slagsvold Vedum, Finansdepartementet og Senterpartiet har fått spørsmål i forbindelse med saken. Og Senterpartiet sier til NRK at de vil svare på spørsmål rundt dette når Vedum kommer til Nordland på mandag.

