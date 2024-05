Over 200 kilometer ut til havs fra Helgelandskysten ligger Skarv, et av verdens største produksjonsskip for olje og gass.

Der har den 300 meter lange båten holdt stand siden 2012.

Plattformsjef ved Skarv, Iver Dahl. Foto: Oda Viken / NRK

Hver eneste dag eksporterer de millioner av kubikk med gass til Europa, verdt flere hundre millioner kroner.

Nylig fikk båten selskap av båtplattformen «Floatel Endurance», et flytende hotell som kan ta seg verden rundt. Nå skal det ligge i Norskehavet frem til 1. oktober.

At to flytende installasjoner har koblet seg sammen har aldri skjedd før i Norskehavet.

Det sier plattformsjef Iver Dahl i Aker BP.

– Det er veldig krevende å få til, men det er helt utrolig fascinerende å se at det fungerer.

Blant annet er det en del utfordringer knyttet til sikkerheten.

Flotellet ligger tilknyttet det 300 meter lange produksjonsskipet. Flere av de ansatte bor på skipet, mens andre oppholder seg på flotellet. Foto: Oda Viken / NRK

Høyteknologisk

Dahl forklarer at for å ligge riktig mot bølger og vind kan produksjonsskipet dreie 360 grader. Det samme gjør flotellet, slik at det følger bevegelsene til Skarv.

De holder en avstand på 38 meter.

Ved hjelp av krevende teknologi er båtriggen og hotellet knyttet sammen ved hjelp av en gangbro, som overvåkes hele døgnet.

For arbeidere som skal passere gangbroen må de forholde seg til ei lysregulering med grønt og rødt lys.

I løpet av noen sekunder kan gangbroen løftes opp og frigjøre seg fra båtriggen.

Skarv produksjonsskip FPSO Ekspander/minimer faktaboks Et av verdens største anlegg for prosessering av gass til havs

Lokalisert ca 210 kilometer fra Sandnessjøen

Nesten 300 meter langt produksjonsskip

Eskporterer 20 millioner standard kubikkmeter hass hver dag

Maks bemanning på Skarvs produksjonsskip er 100 personer

Har startet med arbeidet av Skarv satelittprosjekt (SSP)

Første gass er planlagt i tredje kvartal 2027

Prosjektet koster rundt 17 milliarder kroner



Kilde: Aker BP

– Den kan ikke binde oss sammen i dårlig vær eller ved høye bølger. Da kobler vi oss fra hverandre, arbeiderne som bor på flotellet må gå tilbake og arbeidet stopper opp, sier Signe Ravnås, driftssjef i Aker BP.

Produksjonsskipet Skarv og Floatel Endurance er knyttet sammen ved hjelp av en gangbro. Den trekkes tilbake når været blir for utfordrende. Foto: Oda Viken / NRK

Øker bemanningen på feltet

Ravnås forklarer at årsaken til samarbeidet med flotellet er et stort utbyggingsprosjekt Skarv FPSO har satt i gang.

Driftssjef for Skarv, Signe Ravnås i Aker BP. Foto: Oda Viken / NRK

For å få unna alt arbeidet som kreves rundt prosjektet trenger selskapet et høyere antall mennesker på jobb enn det de har lov til å ha sovende om bord.

I dag er det 100 sengeplasser om bord i skipet, noe som inntil nylig har vært for lite. Med flotellet kan de ha 186 personer i arbeid.

Dette er «flotellet» Illustrasjon: Floatel International Ekspander/minimer faktaboks Heter Flotel Endurance og ble bygget i Singapor i 2015

Måler 106 x 103 meter

Har sengeplasser til 440 mennesker i enkeltkøyer

Messe med plass til 220 personer

Har eget sykehus med tilgang til helikopterplattform

38 meter lang gangbro som kan tilpasses med pluss/minus 7,5 meter i røff sjø

Kontrakt med Aker BPs Skarv til oktober, med mulig forlengelse inn i 2025 Kilde: Floatel.no

– Det er mye arbeid som skal gjøres fremover, og det kreves flere folk. På grunn av livbåtkapasiteten vår, har vi et tak på hvor mange vi kan være om bord samtidig. Med ekstra sengeplasser like ved, gjør det alt mye enklere.

Derfor var avtalen med «Floatel Endurance» nødvendig. De har en kapasitet på 440.

– Det er muligens Norges dyreste hotell, ett av få flyttbare hotell som finnes. Det er et spesielt prosjekt i det forstand at vi flyter mot hverandre, og det krever stor presisjon, sier kaptein Robert Wallroth på «Floatel Endurance».

NRK har spurt Aker BP hvor mye det koster å leie «flotellet», men selskapet opplyser at verdien på avtalen ikke deles.

I en presentasjon på selskapets hjemmeside fra mars skriver Floatel Indurance at de Nordsjø-markedet vanligvis har de høyeste dagsprisene grunnet et strengt regelverk og røffe omgivelser.

I 2024 ser prisene å ha variert mellom 1 og 2 millioner kroner – per dag.

Kaptein i Floatel Endurance viser hvordan høyteknologi sørger for at produksjonsbåten Skarv kan dreie rundt, sammen med gangbroen og flotellet som flyter for egen maskin. Foto: Oda Viken / NRK

Flytende fasiliteter

«Flotellet», eller hotellet, har flere fasiliteter som beboerne kan benytte seg av, blant annet kinosal, trimrom, vaskeri, kaffebar og matsal.

Gunn Tonning Albertsen har lang fartstid i Nordsjøen. Hun begynte i selskapet Floatel Endurance i 2010.

– Arbeidsdagen her er ikke alltid like forutsigbar. Det kommer an på vær og vind. Noen dager blir det 16-timersdager, for det viktigste er å få folk trygt fra land og hjem.

Skarvskipet er et av verdens største produksjonsskip for olje og gass. Foto: BP/News om Request

Hun står i resepsjonen og bistår blant annet med innsjekking, utsjekking, kommunikasjon med helikoptre og er en del av beredskapen hvis noe skulle oppstå.

Tonning Albertsen beskriver livet om bord i det flytende hotellet som et eget samfunn.

– Det er som et vanlig hotell, bortsett fra at det flyter og at du ikke kommer deg så langt. Vi har alt vi trenger på ett sted, så på et vis er det kanskje bedre enn et vanlig hotell.

Gunn Tonning Albertsen har lang fartstid i Nordsjøen. Hun begynte i selskapet Floatel Endurance i 2010. Foto: Oda Viken / NRK

Holder seg til planen

Produksjonen fra prosjektet (SSP) til 17 milliarder kroner skal etter planen bidra til å sende ut mer gass fra høsten 2027.

Paul Solli. Marine Supervisor i Aker BP. Foto: Oda Viken / NRK

Paul Solli er maritim leder ved Skarv. Han forteller at det tok under ett år fra de tok beslutningen om å hente inn flotellet til det var på plass.

Solli innrømmer at det er et dyrt prosjekt, men at alternativet ville vært dyrere. Han lover at det vil betale seg i fremtiden å ha «flotellet» på feltet.

– Hadde vi ikke hatt muligheten med ekstra sengeplasser hadde vi vært nødt til å starte opp senere enn planlagt. Nå forholder vi oss til planen, og ligger an til å fullføre den.

Til høsten skal skipet også ha en såkalt produksjonsstans. Da stopper alt arbeidet opp for vedlikehold. I denne perioden vil det også bli nødvendig med flere hender om bord i Skarv.

Flotellet har egen landingsplass for helikopter. Det har stor betydning for mottakelsen av nye folk på jobb. Foto: Oda Viken / NRK