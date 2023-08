På en pressekonferanse i Hammerfest tirsdag 8. august, la regjeringen fram en plan for elektrifisering av gassanlegget på Melkøya.

Ett av hovedbudskapene til regjeringen er at elektrifiseringen vil legge til rette for at driften av anlegget på Melkøya kan opprettholdes fram til 2040.

De beskriver elektrifiseringen som «det største, enkeltstående klimatiltaket noensinne besluttet av en norsk regjering, og et historisk kraft- og industriløft for den nordligste delen av landet vårt – hvor vi er helt avhengig av en sterk, sivil tilstedeværelse».

Elektrifiseringen vil føre til en kraftig økning i strømforbruket i området. Regjeringen skriver at omlegging fra gass til full drift med kraft fra nettet, innebærer en økning i kraftforbruket på Melkøya på 360 MW.

Samtidig ble det gjort klart at det tas sikte på å bygge ut den mye omstridte 420 kV-linja mellom Skaidi og Hammerfest, og deretter til Varangerbotn i Øst-Finnmark.

Regjeringen vil legge til grunn at elektrifiseringen vil skje i 2030. Dersom det ikke er bygd ut nok kraftproduksjon innen den tid, vil gasskraftverket kunne fortsette som i dag fram til 2033.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier at dersom det skulle skje at ikke alt er klart innen 2030, vil omkoblingen, der det fyres med gasskraftverk for å holde energien i gang, videreføres noen år til.

Olje- og energiminister Terje Aasland sier at regjeringen gir konsesjonsbehandlingen prioritet.