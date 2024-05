– Da er det bare å kle mer på seg og krype langt ned i soveposen, sier friskusen fra Dividalen i Indre Troms.

Hver eneste dag i tre år har hun sovet ute på verandaen, mens mamma Tina og pappa Stian og brødrene Jørgen og Ola Heiskel har sovet i sine varme senger.

– Vi synes hun er knalltøff som har valgt å gjøre dette. Vi må jo si at vi er litt stolte av henne, sier pappa Stian.

Marie sier hun har vært mindre syk etter at hun begynte å sove ute. Foto: Øystein Arild M Antonsen / NRK

Må koste vekk snø

– Hun ligger ute i all slags vær. I 30 kuldegrader, selv om østavindskulingen står rett inn her og det blåser. Når vi går ut og vekker henne om morgenen må vi ofte koste bort snø fra Jervenduken for å finne henne nede i soveposen, forteller han.

10-åringen forteller at det har vært godt for kroppen og helsa hennes å ligge ute i frisk luft.

– Etter at jeg begynte å sove ute har jeg fått mye sterkere immunforsvar. Men hvis jeg blir syk går jeg inn og legger meg, forteller Marie.

Men det har ikke skjedd ofte.

– Hun er mye mindre sjuk enn de andre elevene i klassen, men selv når hun har hatt omgangssyke har hun sovet ute, forteller pappa Stian og mamma Tina.

Pappa Stian Heiskel synes datteren Marie er knalltøff som sover ute året rundt. – Vi er stolte av henne, sier han. Foto: Øystein Arild M Antonsen / NRK

– Marie er ei kreativ jente med stor ståpåvilje. Hun er livsglad og prøver mange ting. Når hun bestemmer seg for noe, fullfører hun alltid. Hun er engasjert, blid, imøtekommende og glad i nye ting. Hun danser seg gjennom livet som på en karusell, sier mamma Tina.

– Hun sover ute i 30 kuldegrader. Blir du aldri bekymret?

– Nei, det er hennes engasjement. Det er hun som har drivkraften og som vil det. Det er både forsvarlig og gørtøft, rett og slett, sier Tina.

Tina Sørgård Heiskel er ikke bekymret over at datteren sover ute, selv når gradestokken kryper ned mot minus 30. Foto: Øystein Arild M Antonsen / NRK

Har astma

Moren forteller at hun ikke helt vet hvorfor datteren foretrekker å sove ute, men det kan ha noe å si at Marie har astma og eksem.

Selv liker moren å sove med åpent vindu om natta.

Mens andre barn må rydde rommet sitt før de legger, må Marie noen ganger skuffe bort snøen fra der hun skal sove.

Det er mye dyr i Dividalen i Indre Troms. En natt våknet Marie av at det var noe som skrapte på hodet hennes.

– Det var en fugl. Da jeg rørte på hodet fløy den vekk. Det var litt skremmende, sier Marie.

– Det er også mye elg her, men pappa sier at jeg ikke trenger å være redd for elgen kan ikke gå i trapper. Og så har jeg hunden vår Bivdi som passer på meg, sier Marie og ler.

Marie føler seg trygg når hunden Bivdi passer på henne. Foto: Tina Sørgård Heiskel

– Immunforsvaret er ikke laget for å bo i hus

Men har det egentlig noe for seg å sove ute, dersom man vil bli sjeldnere syk?

Professor i medisin og spesialist i immunologi, Anne Spurkland, tror ikke hvor man sover har så mye å si.

Men det å være mer ute er hun positiv til.

– En jente som sover ute hver dag, er sikkert mye ute ellers også. Hvis man er mye ute i naturen og kommer i kontakt med bakteriene som naturlig befinner seg der, så blir immunforsvaret gitt utfordringer på en gunstig måte, sier hun.

Professor i medisin og spesialist i immunologi, Anne Spurkland, er ikke sikker på om det en noen generelle åpenbare fordeler for immunforsvaret å sove ute. Foto: Gunnar Lothe

Det mener Spurkland kan gi et mer balansert immunforsvar.

– Immunforsvaret er ikke laget for å bo i hus. Barn i vekst trenger å være mer i kontakt med naturen. Foreldre trenger ikke å være så redd for skitt og møkk, sier hun.

– Smukken kan gå rett fra bakken og opp i munnen igjen, så lenge den ikke er åpenbart skitten.

Spurkland poengterer imidlertid at dersom man først er blitt smittet av et luftveisvirus, så kan kulde gjøre at immunforsvaret på slimhinnene jobber saktere.

Kan ha positiv effekt på astma

Men hva hvis man har astma, hjelper det da å sove ute?

– Astma er en slags lokal immunforsvars-overreaksjon på ting i miljøet folk vanligvis tåler, så kanskje den også går tregere når det er kaldt, sier Spurkland.

– Men samtidig er det mange astmatikere som opplever at de blir dårligere når det er kaldt ute.

Utendørs er det kanskje mindre støv og midd enn inne. Det kan kanskje også ha en positiv effekt på astma, spesielt på vinteren, foreslår Spurkland.

– Men igjen kan det slå andre veien på sommeren, på grunn av pollen. Det kommer an på hva man faktisk reagerer på og hva man blir eksponert for når man sover ute, sier hun.

Kanskje er det livsstilen til Marie som holder henne frisk? Foto: Tina Sørgård Heiskel

Starta under pandemien

Det var under koronapandemien at læreren til broren Jørgen (13) på skolen foreslo at de skulle sove ute i hengekøye.

– Også jeg hadde lyst til å prøve det, en natt, to netter, tre netter. Slik begynte det. Når har jeg sovet ute i tre år. Det er lang tid, sier Marie og viser tydelig at hun er stolt.

Om sommeren hender det at det også er bjørn i nærheten i Dividalen. For noen år siden angrep den dyrene på nabogården. Men de siste årene har den ikke vist seg.

Nå har 10 år gamle Marie sovet over tusen netter ute i friluft, men hun har foreløpig ingen planer om å gi seg. Ofte har hun med seg en bok.

– Det gjør meg sliten i hjernen og da er det lettere å sovne, forteller hun.

Hvorfor spise inne, når man kan spise ute? Foto: Tina Sørgård Heiskel