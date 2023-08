Regjeringen mener at Finnmark trenger mer kraft. Dette skal sikres gjennom total utbygging av kraftnettet og fornybar kraft. Dette bekrefter kilder til NRK.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) holder pressekonferanse i Hammerfest tirsdag for å fortelle om tiltak for kraft- og industriløft i Finnmark.

Regjeringen vil også presentere en større kraftpakke til Finnmark, som skal sikre at elektrifiseringen ikke går utover kraftforsyningen lokalt eller rammer annen industri.

Elektrifiseringen vil innebære byggingen av en 420 kilovolts kraftlinje fra Skaidi til Hammerfest. Fremdeles er prisanslaget for oppgradering og elektrifisering av Melkøya, på 13 milliarder kroner, opplyser kilder til NRK.

Senterpartiet sa nei til å elektrifisere Melkøya under landsmøtet tidligere i år. Det vil si at Arbeiderpartiet har vunnet frem i regjering.

Støvsuge Finnmark og Troms

Stortingsrepresentant for Rødt og medlem i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Sofie Marhaug, reagerer kraftig på at det nå kommer melding om at olje- og energiminister Terje Aasland vil åpne for elektrifisering av Melkøya.

– Elektrifisering av Melkøya vil støvsuge Finnmark og Troms for kraft, sier Sofie Marhaug, leder for Rødt. Foto: Ihne Pedersen

– Stortingsflertallet har gitt Aasland klar beskjed om at regjeringen skal se på karbonfangst og -lagring som alternativ på Melkøya. Dette stortingsflertallet må Aasland følge, istedenfor å kjøre sololøp for elektrifisering.

Hun mener elektrifisering av Melkøya vil støvsuge Finnmark og Troms for kraft.

– Det vil komme i konflikt med reinbeiteområder, presse opp prisene på strømmen og hindre annen næringsutvikling. Rødt legger mandag fram sin egen kraftplan som viser hvordan vi vil ha nok kraft i fremtiden, men da kan vi ikke elektrifisere anlegg som Melkøya.

– Vi må nå bruke strømmen på å starte omstillingen som trengs, ikke grønnvaske norske petroleumsutslipp. Dette er et hodeløst sololøp fra Aasland.

Et svik mot hele Nord-Norge

Sylvi Listhaug, leder i Fremskrittspartiet, mener at hvis dette stemmer, så er det et svik mot hele Nord-Norge.

Sylvi Listhaug mener det er trist hvis regjeringen har sagt ja til å elektrifisere Melkøya. Her på besøk på Melkøya tidligere i sommer. Foto: Privat

– Dette kommer til å ha stor betydning for innbyggerne gjennom høyere strømpriser for næringslivet som nå ikke får tilgang til strøm til andre prosjekt, sier Listhaug.

Hun mener dette er en svekkelse av Nord-Norge og kaller det sløsing av muligheter for å etablere nye bedrifter i landsdelen.

– Det er det siste vi trenger når vi vet at flyttestrømmen går gal vei så burde vi ført til en politikk som heller lagt til rette for økt verdiskapning, at det holdt prisene nede og la til rette for utvikling av Nord-Norge.

Hun trekker frem Nord-Norge kommer til å få langt høyere strømpriser og at bedrifter må betale. Hun mener det blir ikke tilgang til strøm for andre bedrifter som ønsker etablere seg.

Listhaug mener det er trist at Senterpartiet svikter Nord-Norge.

– Senterpartiet har jo hatt landsmøtevedtak på at de ikke skulle elektrifisere Melkøya med strøm fra land og nå ser det ut til at Arbeiderpartiet har fått de i kne. Fremskrittspartiet kommer til å fortsette å ta kampen. Vi kommer til og fremme forslag i Stortinget for å prøve å få stanset dette her, sier Listhaug.